W skrócie Zmodyfikowany system Pancyr został zamontowany na dachu budynku mieszkalnego w moskiewskiej dzielnicy Sokolniki w celu zwalczania dronów.

System przeciwlotniczy pojawił się na wieżowcu z pomocą śmigłowca i może wykrywać zagrożenia z odległości 45 kilometrów oraz śledzić do 40 celów jednocześnie.

W maju ukraińskie drony kilkukrotnie zaatakowały obwód moskiewski i Moskwę, powodując zniszczenia.

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Zestaw rakietowy Pancyr zainstalowano w moskiewskiej dzielnicy Sokolniki. To rozległa część rosyjskiej stolicy. Zajmuje obszar 500 hektarów.

Sprzęt pojawił się na wieżowcu w piątek. Do jego transportu użyto śmigłowca. Zmodyfikowany system ma zestrzeliwać ukraińskie drony.

"Pancyr może wykrywać zagrożenie z odległości do 45 kilometrów i śledzić do 40 celów jednocześnie" - podał portal Nexta.

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Serwis Meduza podkreślił, że to nie pierwszy taki ruch Rosjan. Kilkanaście dni wcześniej Pancyr został zainstalowany na dachu centrum biznesowego Nordstar Tower.

Wieżowiec leży w północnej części Moskwy i ma 172 metry wysokości. Budynek należy do powiązanej z Rosnieftem spółki Region.

Ukraina przypuściła atak. Seria nalotów na Moskwę i okoliczne wioski

Do ostatniego wielkiego nalotu ukraińskich bezzałogowców na obwód moskiewski doszło w połowie maja.

W miejscowości Chimki (około 20 km od centrum Moskwy) "bezzałogowy statek powietrzny uderzył w dom jednorodzinny, w wyniku czego zginęła kobieta, a kolejna osoba została uwięziona pod gruzami" - informował wówczas gubernator obwodu. Nad okolicą pojawiły się kłęby dymu.

Kilka dni później drony dotarły nad Moskwę. Władze relacjonowały, że zestrzelono co najmniej siedem maszyn wroga.

Źródło: Agencja, Meduza, Nexta





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