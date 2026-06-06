Moskwa szykuje się na najgorszy scenariusz. Nagranie obiegło sieć
Rosja drży przed nowymi atakami Ukrainy. Na dachu bloku mieszkalnego w Moskwie zainstalowano zmodyfikowany przeciwlotniczy zestaw rakietowy Pancyr. Nagranie z umieszczenia potężnej konstrukcji obiegło sieć. System ma służyć do zwalczania dronów.
W skrócie
- Zmodyfikowany system Pancyr został zamontowany na dachu budynku mieszkalnego w moskiewskiej dzielnicy Sokolniki w celu zwalczania dronów.
- System przeciwlotniczy pojawił się na wieżowcu z pomocą śmigłowca i może wykrywać zagrożenia z odległości 45 kilometrów oraz śledzić do 40 celów jednocześnie.
- W maju ukraińskie drony kilkukrotnie zaatakowały obwód moskiewski i Moskwę, powodując zniszczenia.
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Zestaw rakietowy Pancyr zainstalowano w moskiewskiej dzielnicy Sokolniki. To rozległa część rosyjskiej stolicy. Zajmuje obszar 500 hektarów.
Sprzęt pojawił się na wieżowcu w piątek. Do jego transportu użyto śmigłowca. Zmodyfikowany system ma zestrzeliwać ukraińskie drony.
"Pancyr może wykrywać zagrożenie z odległości do 45 kilometrów i śledzić do 40 celów jednocześnie" - podał portal Nexta.
Serwis Meduza podkreślił, że to nie pierwszy taki ruch Rosjan. Kilkanaście dni wcześniej Pancyr został zainstalowany na dachu centrum biznesowego Nordstar Tower.
Wieżowiec leży w północnej części Moskwy i ma 172 metry wysokości. Budynek należy do powiązanej z Rosnieftem spółki Region.
Ukraina przypuściła atak. Seria nalotów na Moskwę i okoliczne wioski
Do ostatniego wielkiego nalotu ukraińskich bezzałogowców na obwód moskiewski doszło w połowie maja.
W miejscowości Chimki (około 20 km od centrum Moskwy) "bezzałogowy statek powietrzny uderzył w dom jednorodzinny, w wyniku czego zginęła kobieta, a kolejna osoba została uwięziona pod gruzami" - informował wówczas gubernator obwodu. Nad okolicą pojawiły się kłęby dymu.
Kilka dni później drony dotarły nad Moskwę. Władze relacjonowały, że zestrzelono co najmniej siedem maszyn wroga.
Pełnoskalowa wojna Rosji z Ukrainą trwa ponad cztery lata. W piątek Władimir Putin odrzucił propozycję Wołodymyra Zełenskiego, zawartą w liście otwartym. Ukraiński prezydent proponował spotkanie w cztery oczy i zakończenie konfliktu.
Źródło: Agencja, Meduza, Nexta