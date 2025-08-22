W skrócie Wołodymyr Zełenski podważa potrzebę gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji, odpowiadając na żądania Siergieja Ławrowa.

Szef rosyjskiego MSZ oczekuje, aby Rosja była włączona w rozmowy dotyczące gwarancji dla Ukrainy.

Donald Trump wyraża dystans wobec bezpośredniego udziału USA w procesie pokojowym, sugerując spotkanie Zełenski-Putin.

W środę Siergiej Ławrow odniósł się od kwestii przygotowania szczytu z udziałem Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, w trakcie którego omawiano by potencjalne zakończenie działań wojennych.

Szef rosyjskiego MSZ oświadczył, że jego kraj jest gotowy do rozmów "w dowolnym formacie". Jednocześnie dyplomata podkreślił, że w przypadku jakichkolwiek gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Zachodu, Federacja Rosyjska musi być częścią umowy.

- Jestem przekonany, że Zachód, a przede wszystkim Stany Zjednoczone doskonale rozumieją, że poważne omawianie kwestii zapewnienia bezpieczeństwa bez Rosji to utopia, droga donikąd - przekonywał.

Wojna w Ukrainie. Zełenski reaguje na oświadczenie szefa MSZ Rosji

Na oświadczenie ministra spraw zagranicznych Rosji zareagował Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent, w trakcie konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, przyznał, że nie rozumie stanowiska Rosji.

- Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa, abyśmy my, nasze dzieci i wnuki wiedzieli jasno, że Rosja nas nie zaatakuje. To są gwarancje bezpieczeństwa wobec agresora, bo agresorem jest Rosja - stwierdził.

- Kiedy Rosja porusza kwestię gwarancji bezpieczeństwa, szczerze mówiąc, nie wiem, kto jej zagraża. Zaatakowali nas i nie do końca rozumiem, jakich gwarancji potrzebuje agresor - dodał.

Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego potencjalne gwarancje dla Kijowa ze strony Zachodu są wyraźnym sygnał, że państwa te nie chcą kolejnego konfliktu, a jedynym czynnikiem, który może go wywołać jest Rosja.

Spotkanie Zełenski - Putin. Prezydent USA wycofuje się z procesu pokojowego?

W czasie, gdy w Kijowie odbywa się spotkanie szefa NATO z prezydentem Ukrainy, w Waszyngtonie Donald Trump złożył wizytę w Izbie Reprezentantów. Prezydent USA odpowiadając na pytania dziennikarzy odniósł się do kwestii możliwego spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem.

- Zobaczymy, czy Putin i Zełenski będą współpracować. Są trochę jak oliwa i ocet. Nie dogadują się najlepiej z oczywistych powodów. Zobaczymy, czy będę musiał tam być. Wolałbym tam nie być - mówił, dodając, że jego zdaniem, najlepszą formułą byłoby bezpośrednie spotkanie.

Jednocześnie Donald Trump, w kontekście swojego udziału w procesie pokojowym i wcześniejszych zapowiedzi szybkiego zakończenia działań militarnych, przyznał, że "myślał, że ta wojna będzie gdzieś pośrodku pod względem trudności, ale okazała się najtrudniejsza".

