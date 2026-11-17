W skrócie
- Kaja Kallas rozważa wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla rosyjskich żołnierzy biorących udział w wojnie przeciwko Ukrainie.
- Szefowa unijnej dyplomacji sugeruje wykorzystanie zdolności wywiadowczych państw członkowskich do pozyskania danych osobowych rosyjskiego personelu wojskowego.
- Przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin zagroził Kallas karą 20 lat więzienia, oskarżając ją o publiczną deklarację zamiaru kradzieży danych osobowych.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Kaja Kallas, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, omawiała w poniedziałek prace nad kolejnym, 22. pakietem unijnych sankcji wobec Rosji. W rozmowie z dziennikarzami wyznała, że Unia Europejska może zakazać wjazdu dla rosyjskich żołnierzy, którzy zaangażowali się w wojnę z Ukrainą. - Dyskusje trwają. Niektóre państwa członkowskie mają pewne wątpliwości - powiedziała.
Zdaniem Kallas dane tych Rosjan są stosunkowo łatwe do zdobycia. Z jej wypowiedzi wynika, że miałyby zostać pozyskane z rosyjskich baz internetowych.
- Muszę powiedzieć, że Rosja jest w rzeczywistości bardzo biurokratyczna, więc przechowuje dane wszystkich tych ludzi, którzy brali udział w tej wojnie. Więc zakładam, że jest to dość łatwe do zdobycia, biorąc pod uwagę, że dziś wszystko jest cyfrowe. Myślę więc, że możemy rozwiązać problem wdrożenia - cytuje jej wypowiedź portal Ukraińska Prawda.
Kallas o danych z Rosji. Zasugerowała wykorzystanie wywiadu, Moskwa reaguje
Dziennikarze dopytywali szefową unijnej dyplomacji, w jaki sposób Unia Europejska uzyskałaby dostęp do rosyjskich baz danych. Kallas wskazała na zdolności wywiadowcze.
- Cóż, dziś są sposoby. Wszyscy mamy bardzo dobrych ludzi wywiadu. Nie jestem ekspertką od technikaliów, ale eksperci mówią nam, że to dość łatwo zdobyć - odparła.
Na wypowiedź europejskiej urzędniczki zareagował przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin. Jak cytuje rosyjski portal Meduza, według polityka Kallas "publicznie zadeklarowała zamiar kradzieży danych osobowych".
- Grozi jej za to kara więzienia - powiedział Wołodin. W jego ocenie Kallas naruszyła co najmniej trzy artykuły prawa karnego, za co miałaby spędzić w więzieniu 20 lat.
Rosja zwróciła się do Brukseli. Zarzuca UE wybiórcze egzekwowanie prawa
Po wypowiedzi Kallas i ogłoszeniu rozszerzenia sankcji wobec Rosji oświadczenie na Telegramie opublikowała także rosyjska misja dyplomatyczna przy UE. "Unia Europejska całkowicie straciła poczucie proporcji w swoim antyrosyjskim szaleństwie sankcyjnym" - napisano.
"Doszło to już tak daleko, że szefowa polityki zagranicznej UE Kaja Kallas zasadniczo zaproponowała wykorzystanie zdolności wywiadowczych państw członkowskich UE do nielegalnego pozyskiwania danych osobowych rosyjskiego personelu wojskowego w celu nałożenia na nich planowanych środków dyskryminujących" - podkreślono w oświadczeniu.
Rosyjscy dyplomaci zarzucili UE stosowanie podwójnych standardów w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, oczekując wyjaśnień w tej sprawie. Wskazali przy tym na możliwą sprzeczność działań Kallas z unijnymi przepisami, w tym rozporządzeniem 2018/1725 i Kartą praw podstawowych UE.
Przedstawiciele Kremla stwierdzili też, że Unia Europejska wybiórczo przestrzega własnych zasad, chroniąc swoich obywateli, ale nie zapewniając takiej samej ochrony obywatelom państw spoza gospodarczego bloku.
Źródła: Europejska Prawda, Meduza, TASS