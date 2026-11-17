W skrócie Kaja Kallas rozważa wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla rosyjskich żołnierzy biorących udział w wojnie przeciwko Ukrainie.

Szefowa unijnej dyplomacji sugeruje wykorzystanie zdolności wywiadowczych państw członkowskich do pozyskania danych osobowych rosyjskiego personelu wojskowego.

Przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin zagroził Kallas karą 20 lat więzienia, oskarżając ją o publiczną deklarację zamiaru kradzieży danych osobowych.

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Kaja Kallas, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, omawiała w poniedziałek prace nad kolejnym, 22. pakietem unijnych sankcji wobec Rosji. W rozmowie z dziennikarzami wyznała, że Unia Europejska może zakazać wjazdu dla rosyjskich żołnierzy, którzy zaangażowali się w wojnę z Ukrainą. - Dyskusje trwają. Niektóre państwa członkowskie mają pewne wątpliwości - powiedziała.

Zdaniem Kallas dane tych Rosjan są stosunkowo łatwe do zdobycia. Z jej wypowiedzi wynika, że miałyby zostać pozyskane z rosyjskich baz internetowych.

- Muszę powiedzieć, że Rosja jest w rzeczywistości bardzo biurokratyczna, więc przechowuje dane wszystkich tych ludzi, którzy brali udział w tej wojnie. Więc zakładam, że jest to dość łatwe do zdobycia, biorąc pod uwagę, że dziś wszystko jest cyfrowe. Myślę więc, że możemy rozwiązać problem wdrożenia - cytuje jej wypowiedź portal Ukraińska Prawda.

Kallas o danych z Rosji. Zasugerowała wykorzystanie wywiadu, Moskwa reaguje

Dziennikarze dopytywali szefową unijnej dyplomacji, w jaki sposób Unia Europejska uzyskałaby dostęp do rosyjskich baz danych. Kallas wskazała na zdolności wywiadowcze.

- Cóż, dziś są sposoby. Wszyscy mamy bardzo dobrych ludzi wywiadu. Nie jestem ekspertką od technikaliów, ale eksperci mówią nam, że to dość łatwo zdobyć - odparła.

Na wypowiedź europejskiej urzędniczki zareagował przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin. Jak cytuje rosyjski portal Meduza, według polityka Kallas "publicznie zadeklarowała zamiar kradzieży danych osobowych".

- Grozi jej za to kara więzienia - powiedział Wołodin. W jego ocenie Kallas naruszyła co najmniej trzy artykuły prawa karnego, za co miałaby spędzić w więzieniu 20 lat.

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Po wypowiedzi Kallas i ogłoszeniu rozszerzenia sankcji wobec Rosji oświadczenie na Telegramie opublikowała także rosyjska misja dyplomatyczna przy UE. "Unia Europejska całkowicie straciła poczucie proporcji w swoim antyrosyjskim szaleństwie sankcyjnym" - napisano.

"Doszło to już tak daleko, że szefowa polityki zagranicznej UE Kaja Kallas zasadniczo zaproponowała wykorzystanie zdolności wywiadowczych państw członkowskich UE do nielegalnego pozyskiwania danych osobowych rosyjskiego personelu wojskowego w celu nałożenia na nich planowanych środków dyskryminujących" - podkreślono w oświadczeniu.

Rosyjscy dyplomaci zarzucili UE stosowanie podwójnych standardów w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, oczekując wyjaśnień w tej sprawie. Wskazali przy tym na możliwą sprzeczność działań Kallas z unijnymi przepisami, w tym rozporządzeniem 2018/1725 i Kartą praw podstawowych UE.

Przedstawiciele Kremla stwierdzili też, że Unia Europejska wybiórczo przestrzega własnych zasad, chroniąc swoich obywateli, ale nie zapewniając takiej samej ochrony obywatelom państw spoza gospodarczego bloku.

Źródła: Europejska Prawda, Meduza, TASS



