Moskwa reaguje na słowa Sikorskiego. "Nasi wrogowie"

- Wbrew temu, co próbują twierdzić nasi wrogowie, nie monopolizujemy zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej (określenie radzieckiej propagandy na II wojnę światową - red.) - przekazał stały przedstawiciel Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia. To reakcja na słowa ministra Radosława Sikorskiego, który powiedział, że przypisywanie sukcesu wyłącznie Rosji jest niesprawiedliwe. - Jeszcze gorsze jest używanie takiej retoryki do atakowania Ukrainy, która w przeciwieństwie do Rosji jest demokracją - dodał szef MSZ.