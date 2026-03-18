W skrócie Rosja przekazuje Iranowi informacje wywiadowcze, wiedzę wojskową oraz dostęp do najnowszych technologii dotyczących dronów.

Ukraina wysłała ponad 200 ekspertów od obrony przed dronami do państw Bliskiego Wschodu atakowanych przez Iran.

Współpraca Rosji z Iranem obejmuje m.in. zmodyfikowane komponenty do dronów Shahed oraz dzielenie się doświadczeniami z frontu wojny w Ukrainie.

Jak informuje "The Wall Street Journal", od czasu ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, Rosja wyraźnie zacieśniła swoją współpracę z reżimem w Teheranie. Mimo braku formalnego sojuszu, państwa te na dużą skalę dzielą się wiedzą, doświadczeniem i technologiami militarnymi.

Współpraca obejmuje m.in. zmodyfikowane komponenty do irańskich dronów typu Shahed, które pozwalają na lepszą komunikacje, nawigowanie i lokalizowanie celów. Rosjanie dzielą się także z Irańczykami wiedzą dotyczącą użytkowania dronów w warunkach bojowych, wyniesioną z frontu wojny w Ukrainie.

Rosja przyszła z pomocą Iranowi. Szeroko zakrojona współpraca

Rosja zapewnia Iranowi także informacje wywiadowcze, kluczowe dla przeprowadzania ataków na bazy USA i ich sojuszników w regionie. Współpraca ta miała mocno nasilić się, jak opisuje "The Wall Street Journal" powołując się na swoje źródła, w pierwszych dniach konfliktu, kiedy Moskwa bezpośrednio przekazywała Teheranowi zdjęcia satelitarne.

"Irańskie działania w Zatoce Perskiej koncentrują się przede wszystkim na systemach radarowych oraz systemach dowodzenia i kontroli. Zaczęły bardzo przypominać te przeprowadzane przez Rosję" - zauważa w rozmowie z dziennikiem Nicole Grajewski, profesor paryskiego Sciences Po.

O "dobrej współpracy" Iranu i Rosji, również na polu militarnym, w weekend mówił irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi.

Informacje te wydają się jednak nie trafiać do amerykańskich oficjeli. Sam Donald Trump w jednym z wywiadów przyznał, że Moskwa może "troszeczkę" pomagać Teheranowi, zbagatelizował jednak wpływ tego wsparcia.

Wojna w Ukrainie. Rosja pomaga Iranowi, Ukraińcy krajom Bliskiego Wschodu

Współpraca między Rosją a Iranem nie zaczęła się jednak od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Od lat w wojnie w Ukrainie rosyjskie wojsko korzysta z irańskich Shahedów, udoskonalonych w Moskwie.

Doświadczenie wyniesione przez Rosjan i Ukraińców z lat walk z wykorzystaniem dronów może okazać się kluczowe dla konfliktu na Bliskim Wschodzie. W ten zaangażowała się także Ukraina.

We wtorek, podczas wizyty w Londynie, prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o ponad 200 ukraińskich specjalistach w zakresie obrony przed dronami, którzy trafili do atakowanych przez Iran państw Bliskiego Wschodu. W gotowości do świadczenia takiej pomocy ma być kolejne kilkadziesiąt osób.

- Nasze zespoły są już w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Arabii Saudyjskiej, a kolejne są w drodze do Kuwejtu. Współpracujemy także z kilkoma innymi krajami - umowy zostały już zawarte - przekazał.

Źródła: "The Wall Street Journal", "Ukraińska Prawda"

