Moskwa pośpieszyła z pomocą Iranowi? "Bardzo przypominają rosyjskie"
Rosja dzieli się z Iranem informacjami wywiadowczymi, a także wiedzą i doświadczeniem dotyczącym prowadzenia działań wojennych z wykorzystaniem dronów - donoszą zagraniczne media. Moskwa ma zapewniać też stronie irańskiej dostęp do swoich najnowszych technologii wojskowych. Ukraina z kolei wysłała na Bliski Wschód ponad 200 ekspertów wyspecjalizowanych w obronie przed bezzałogowcami.
W skrócie
- Rosja przekazuje Iranowi informacje wywiadowcze, wiedzę wojskową oraz dostęp do najnowszych technologii dotyczących dronów.
- Ukraina wysłała ponad 200 ekspertów od obrony przed dronami do państw Bliskiego Wschodu atakowanych przez Iran.
- Współpraca Rosji z Iranem obejmuje m.in. zmodyfikowane komponenty do dronów Shahed oraz dzielenie się doświadczeniami z frontu wojny w Ukrainie.
Jak informuje "The Wall Street Journal", od czasu ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, Rosja wyraźnie zacieśniła swoją współpracę z reżimem w Teheranie. Mimo braku formalnego sojuszu, państwa te na dużą skalę dzielą się wiedzą, doświadczeniem i technologiami militarnymi.
Współpraca obejmuje m.in. zmodyfikowane komponenty do irańskich dronów typu Shahed, które pozwalają na lepszą komunikacje, nawigowanie i lokalizowanie celów. Rosjanie dzielą się także z Irańczykami wiedzą dotyczącą użytkowania dronów w warunkach bojowych, wyniesioną z frontu wojny w Ukrainie.
Rosja przyszła z pomocą Iranowi. Szeroko zakrojona współpraca
Rosja zapewnia Iranowi także informacje wywiadowcze, kluczowe dla przeprowadzania ataków na bazy USA i ich sojuszników w regionie. Współpraca ta miała mocno nasilić się, jak opisuje "The Wall Street Journal" powołując się na swoje źródła, w pierwszych dniach konfliktu, kiedy Moskwa bezpośrednio przekazywała Teheranowi zdjęcia satelitarne.
"Irańskie działania w Zatoce Perskiej koncentrują się przede wszystkim na systemach radarowych oraz systemach dowodzenia i kontroli. Zaczęły bardzo przypominać te przeprowadzane przez Rosję" - zauważa w rozmowie z dziennikiem Nicole Grajewski, profesor paryskiego Sciences Po.
O "dobrej współpracy" Iranu i Rosji, również na polu militarnym, w weekend mówił irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi.
Informacje te wydają się jednak nie trafiać do amerykańskich oficjeli. Sam Donald Trump w jednym z wywiadów przyznał, że Moskwa może "troszeczkę" pomagać Teheranowi, zbagatelizował jednak wpływ tego wsparcia.
Wojna w Ukrainie. Rosja pomaga Iranowi, Ukraińcy krajom Bliskiego Wschodu
Współpraca między Rosją a Iranem nie zaczęła się jednak od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Od lat w wojnie w Ukrainie rosyjskie wojsko korzysta z irańskich Shahedów, udoskonalonych w Moskwie.
Doświadczenie wyniesione przez Rosjan i Ukraińców z lat walk z wykorzystaniem dronów może okazać się kluczowe dla konfliktu na Bliskim Wschodzie. W ten zaangażowała się także Ukraina.
We wtorek, podczas wizyty w Londynie, prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o ponad 200 ukraińskich specjalistach w zakresie obrony przed dronami, którzy trafili do atakowanych przez Iran państw Bliskiego Wschodu. W gotowości do świadczenia takiej pomocy ma być kolejne kilkadziesiąt osób.
- Nasze zespoły są już w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Arabii Saudyjskiej, a kolejne są w drodze do Kuwejtu. Współpracujemy także z kilkoma innymi krajami - umowy zostały już zawarte - przekazał.
Źródła: "The Wall Street Journal", "Ukraińska Prawda"