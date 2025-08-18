"Moskwa musi usłyszeć 'stop'". Apel Zełenskiego przed spotkaniem z Trumpem
Prezydent Ukrainy skomentował ostatnie rosyjskie ataki, w których znów zginęli cywile. "Putin będzie dokonywał demonstracyjnych zabójstw, aby utrzymać presję na Ukrainę i Europę, a także upokorzyć wysiłki dyplomatyczne" - stwierdził Wołodymyr Zełenski. Podkreślił też, że trwająca ponad trzy lata pełnoskalowa wojna "musi się zakończyć i to Moskwa musi usłyszeć: Stop" - zaapelował.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski skomentował kolejne rosyjskie ataki na ukraińskie miasta, wskazując na celowe działania Rosji wymierzone w cywilów i infrastrukturę.
- Ukraińskie miasta, m.in. Charków, Zaporoże i Odessa, zostały ostrzelane przez rosyjskie rakiety i drony, co spowodowało śmierć cywilów, w tym dzieci.
- Prezydent Ukrainy zaapelował o zakończenie wojny, podkreślając potrzebę wsparcia międzynarodowego i gwarancji bezpieczeństwa.
Wpis Wołodymyra Zełenskiego ukazał się w mediach społecznościowych kilka godzin przed zaplanowanymi na poniedziałek rozmowami z jego udziałem w Białym Domu. Na wstępie ukraiński prezydent stwierdził, że przeprowadzone ostatniej doby przez Rosjan ataki były "demonstracyjne i cyniczne".
"Wiedzą, że dziś w Waszyngtonie odbywa się spotkanie, na którym zostanie omówiona kwestia zakończenia wojny. Porozmawiamy z prezydentem Trumpem o kluczowych kwestiach. Oprócz Ukrainy w rozmowie wezmą udział przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Finlandii, Unii Europejskiej i NATO" - przypomniał przywódca.
Wojna na Ukrainie. Zełenski reaguje na kolejne rosyjskie ataki
Zełenski zapewnił w swoim poście, że wszyscy uczestnicy dzisiejszego szczytu w Waszyngtonie, jak i pozostali sojusznicy Ukrainy, dążą do "godnego pokoju i prawdziwego bezpieczeństwa".
"A w tej właśnie chwili Rosjanie atakują Charków, Zaporoże, obwód sumski i Odessę, niszcząc budynki mieszkalne i naszą infrastrukturę cywilną. Celowo zabijają ludzi, zwłaszcza dzieci" - wskazał.
Jak podał, w wyniku ataku drona w Charkowie zginęło siedem osób, z czego najmłodsza ofiara miała zaledwie półtora roku, a dziesiątki zostały ranne. Z kolei w Zaporożu ataki rakietowe raniły 20 osób, zaś trzy zginęły.
"Doszło również do celowego ataku ze strony Rosji na obiekt energetyczny w Odessie, będący własnością azerskiej firmy, co sugeruje, że był to atak nie tylko na nas, ale także na nasze stosunki i bezpieczeństwo energetyczne" - przekazał prezydent Ukrainy.
W ocenie Zełenskiego "rosyjska machina wojenna mimo wszystko nadal niszczy ludzkie życia, a Putin będzie dokonywał demonstracyjnych zabójstw, aby utrzymać presję na Ukrainę i Europę, a także upokorzyć wysiłki dyplomatyczne".
"Właśnie dlatego zabiegamy o pomoc w położeniu kresu tym zabójstwom. Dlatego potrzebne są wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa. Dlatego Rosja nie powinna być nagradzana za udział w tej wojnie. Wojna musi się zakończyć. I to Moskwa musi usłyszeć: stop" - uważa polityk.
Grad rakiet i dronów nad Ukrainą. Rosjanie atakują cywilów
W nocy Rosjanie przeprowadzili kolejne ataki na ukraińskie miasta. Lokalne władze informowały rano, że rakiety spadły m.in. na cywilny budynek w Charkowie. Atak spowodował pożar i finalnie zawalenie się bloku.
Ukrainska Pravda podawała również, że wojska Putina zrzuciły rakiety i wypuściły drony w Pawłohradzie w obwodzie dniepropietorwskim. Z kolei w obwodzie odeskim ucierpiała nie tylko infrastruktura cywilna, ale i energetyczna.
Łącznie od wczorajszego wieczora Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie cztery pociski balistyczne Iskander-M oraz 140 bezzałogowych statków powietrznych typu Szahed i tzw. drony-wabiki. Ukraińcom udało się zestrzelić nieco ponad 80 dronów przeciwnika.
Celem ataków stało się aż 25 lokalizacji w obwodach donieckim, charkowskim, sumskim, dniepropietrowskim, odeskim i kijowskim.