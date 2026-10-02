W skrócie Operacja "Vivaldi" w rejonie Łymanu prawdopodobnie spowolni rosyjskie próby ataku na Słowiańsk od wschodu.

Rosyjscy blogerzy wyrażają obawy dotyczące pogarszającej się sytuacji oddziałów rosyjskich oraz utrudnień związanych z kontratakami Ukrainy.

W czasie trwania operacji "Vivaldi" od marca do września siły rosyjskie utraciły kontrolę nad około 300 kilometrami kwadratowymi, z których co najmniej 147 zostało wyzwolonych przez Ukrainę.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Rosyjscy blogerzy wojenni sami piszą o swoich obawach - odnotowuje Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Według nich ukraińska operacja "Vivaldi" w rejonie Łymanu utrudni Rosji próby szturmu na Słowiańsk od wschodu. Sugerują zatem, że operacja ta nie tylko pokrzyżowała rosyjskie plany przeprowadzenia szerokiego okrążenia pasa twierdz z kierunku Łymanu i Dobropola, ale może również przeszkodzić we frontalnym ataku na miasta północnej części tego obszaru.

Jak pisaliśmy w Interii, otwiera się w nowym oknie, pas twierdz to obszar rozciągający się na 50 kilometrów i obejmujący cztery duże miasta oraz kilka miasteczek i osiedli, biegnący od północy na południe wzdłuż autostrady H-20 na wschodzie Ukrainy. Najważniejsze jego punkty to (od północy): Słowiańsk, Kramatorsk, Drużkiwka i Konstantynówka.

Wojna w Ukrainie. Rosja musi zmienić plany? Tego obawiają się propagandyści

Jeden z rosyjskich propagandystów stwierdził niedawno, że wojska ukraińskie regularnie przeprowadzają kontrataki z miejscowości Ozerne (na południowy wschód od Łymanu i na północ od rzeki Doniec) w kierunku Krzywej Łuki (na południe od Ozerne i rzeki), sugerując, że siły ukraińskie przekraczają lub już przekroczyły rzekę.

Inny powiązany z Kremlem rosyjski bloger ocenił, że sytuacja Rosjan pogarsza się nie tylko w rejonie Łymanu, ale także Słowiańska. Według niego ukraińskie wojska zdobyły przyczółek w pobliżu Dibrowy (na północ od rzeki i na południe od Łymanu) oraz Ozerne i próbują przekroczyć rzekę Doniec oraz zaatakować pozycje rosyjskie w pobliżu Pyskunówki i Krzywej Łuki (na południe od Dibrowy i Ozerne oraz na południe od rzeki) od strony północnej.

Sytuacja oddziałów Moskwy się pogarsza. Alarmują sami Rosjanie

Bloger dodał, że siły ukraińskie przeprowadzają kontrataki i stopniowo posuwają się naprzód, aby uniemożliwić rosyjskim oddziałom dotarcie do Mykołajówki (tuż na wschód od Słowiańska) z kierunku Raj-Ołeksandriwki (na południowy wschód od Mykołajówki).

Propagandysta stwierdził, że sytuacja Rosjan po drugiej stronie kanału Doniec-Donbas również się pogarsza, ponieważ wojska ukraińskie kontratakują w pobliżu Jurkiwki, Maliniwki i Tychoniwki (wszystkie na wschód od Kramatorska), a siły rosyjskie mają trudności z umocnieniem swoich pozycji z powodu problemów, jakie napotykają podczas przekraczania kanału. Zdaniem blogera te wyzwania wiążą się ze wzrostem aktywności Ukrainy w rejonie Łymanu.

Zdaniem blogera - ze względu na możliwości Ukrainy w zakresie ataków dronów z rejonu Łymanu - Rosja będzie musiała spowolnić tempo ataków w kierunku Słowiańska i Kramatorska.

Rosja straciła kontrolę nad dużym obszarem. Sukces operacji "Vivaldi"

"Rzeka Doniec pozostaje jednak poważną przeszkodą i nadal nie jest jasne, czy siły ukraińskie przekroczyły ją lub czy zamierzają ją przekroczyć na północny wschód od Słowiańska" - czytamy w raporcie ISW.

Obawy Rosjan zdaje się potwierdzać ukraiński ekspert wojskowy Kostiantyn Maszowec, który stwierdził, że likwidacja rosyjskiego wysuniętego przyczółku w rejonie Łymanu w ramach operacji "Vivaldi" prawdopodobnie utrudni rosyjskie działania ofensywne w kierunku Słowiańska od strony wschodniej.

ISW dysponuje dowodami, że w okresie od marca do września siły rosyjskie utraciły kontrolę nad obszarem o powierzchni prawie 300 kilometrów kwadratowych, czyli w czasie trwania operacji "Vivaldi", w wyniku której w ciągu kilku miesięcy wyzwolono co najmniej 147 kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy.

Sukcesy w rejonie Łymanu potwierdził niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Stwierdził on, że siły ukraińskie m.in. w ramach operacji "Vivaldi" odniosły znaczące sukcesy na tym kierunku w obwodzie donieckim.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Źródła: ISW, Interia



