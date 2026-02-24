Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

"Mogą wjechać bez wiz. Jak w 1812 czy 1945". Miedwiediew grozi Europie

Paulina Eliza Godlewska

"Kaja Kallas powiedziała, że ​​dba, by setki tysięcy byłych rosyjskich żołnierzy nigdy nie wjechało do strefy Schengen. Co za strata dla naszych bojowników" - napisał ironicznie wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji. Dmitrij Miedwiediew zagroził, że rosyjscy żołnierze mogą do Europy wjechać bez wiz "jak w 1812 lub 1945 roku".

article cover
Wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij MiedwiediewKremlinmateriały prasowe

W skrócie

  • Dmitrij Miedwiediew opublikował wpis grożący Europie, odwołując się do historycznych wydarzeń z 1812 i 1945 roku.
  • Miedwiediew zareagował na słowa szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas dotyczące ograniczenia wjazdu byłych rosyjskich żołnierzy do strefy Schengen.
  • Kaja Kallas podkreśliła, że Unia Europejska pracuje nad rozwiązaniami mającymi zapobiec obecności byłych rosyjskich żołnierzy na terenie UE.
Były prezydent i premier Rosji Dmitrij Miedwiediew po raz kolejny w serwisie X zagroził Europie. Znany ze swoich propagandowych wypowiedzi polityk tym razem pogardliwie zwrócił się do szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas.

Miedwiediew grozi Europie. "Mogą wjechać bez wiz, jak w 1812 czy 1945"

"Kaja, blond szczur, powiedziała, że dba o to, by setki tysięcy byłych rosyjskich żołnierzy nigdy nie wjechało do strefy Schengen. Co za strata dla naszych bojowników. Cóż, mogą tam wjechać bez wiz, jeśli chcą. Jak w 1812 czy 1945 roku" - napisał.

Miedwiediew nawiązał wpisem do klęski Napoleona, który w 1812 roku próbował podbić Rosję. Wyprawa Napoleona I na Moskwę, nazwana Drugą Wojną Polską, była początkiem końca jego dominacji w Europie.

Z kolei w 1945 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich był po zwycięskiej stronie aliantów, kiedy Niemcy podpisywały kapitulację po zakończeniu II wojny światowej.

Miedwiediew swój wpis zakończył życzeniami "z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny!". W Rosji to święto obchodzone jest 23 lutego i jest dniem wolnym od pracy.

    Kaja Kallas: Nie chcemy, by sabotażyści kręcili się po naszych ulicach

    Słowa Miedwiediewa to reakcja na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas w przeddzień czwartej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę.

    Przed posiedzeniem Rady Spraw Zagranicznych UE w Brukseli Kallas powiedziała, że Unia Europejska pracuje nad ograniczeniem wjazdu byłych rosyjskich żołnierzy do strefy Schengen.

    - Wspólnie z Komisją pracujemy nad tym, by potencjalnie setki tysięcy byłych rosyjskich żołnierzy nie dostały się do strefy Schengen. Nie chcemy, by zbrodniarze wojenni i sabotażyści kręcili się po naszych ulicach - powiedział Kallas.

