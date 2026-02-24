W skrócie Dmitrij Miedwiediew opublikował wpis grożący Europie, odwołując się do historycznych wydarzeń z 1812 i 1945 roku.

Miedwiediew zareagował na słowa szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas dotyczące ograniczenia wjazdu byłych rosyjskich żołnierzy do strefy Schengen.

Kaja Kallas podkreśliła, że Unia Europejska pracuje nad rozwiązaniami mającymi zapobiec obecności byłych rosyjskich żołnierzy na terenie UE.

Były prezydent i premier Rosji Dmitrij Miedwiediew po raz kolejny w serwisie X zagroził Europie. Znany ze swoich propagandowych wypowiedzi polityk tym razem pogardliwie zwrócił się do szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas.

Miedwiediew grozi Europie. "Mogą wjechać bez wiz, jak w 1812 czy 1945"

"Kaja, blond szczur, powiedziała, że dba o to, by setki tysięcy byłych rosyjskich żołnierzy nigdy nie wjechało do strefy Schengen. Co za strata dla naszych bojowników. Cóż, mogą tam wjechać bez wiz, jeśli chcą. Jak w 1812 czy 1945 roku" - napisał.

Miedwiediew nawiązał wpisem do klęski Napoleona, który w 1812 roku próbował podbić Rosję. Wyprawa Napoleona I na Moskwę, nazwana Drugą Wojną Polską, była początkiem końca jego dominacji w Europie.

Z kolei w 1945 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich był po zwycięskiej stronie aliantów, kiedy Niemcy podpisywały kapitulację po zakończeniu II wojny światowej.

Miedwiediew swój wpis zakończył życzeniami "z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny!". W Rosji to święto obchodzone jest 23 lutego i jest dniem wolnym od pracy.

Kaja Kallas: Nie chcemy, by sabotażyści kręcili się po naszych ulicach

Słowa Miedwiediewa to reakcja na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas w przeddzień czwartej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę.

Przed posiedzeniem Rady Spraw Zagranicznych UE w Brukseli Kallas powiedziała, że Unia Europejska pracuje nad ograniczeniem wjazdu byłych rosyjskich żołnierzy do strefy Schengen.

- Wspólnie z Komisją pracujemy nad tym, by potencjalnie setki tysięcy byłych rosyjskich żołnierzy nie dostały się do strefy Schengen. Nie chcemy, by zbrodniarze wojenni i sabotażyści kręcili się po naszych ulicach - powiedział Kallas.

