W skrócie Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że ukraińska armia jest najsilniejszą armią w Europie.

Zełenski stwierdził, że utrzymywanie Ukrainy poza strukturami NATO jest błędem i zaapelował o zwiększenie wsparcia dla Kijowa.

Zełenski wyraził opinię, że państwa europejskie powinny aktywniej uczestniczyć w rozmowach pokojowych dotyczących Ukrainy.

Na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa pojawił się Wołodymyr Zełenski.

- Rosyjskie ataki na Ukrainę odbywają się każdego dnia - tłumaczył w sobotnim wystąpieniu ukraiński prezydent. - Do nowych zmasowanych uderzeń może już dojść w najbliższych dniach - powiedział, zwracając się do sojuszników o przyspieszenie dostaw broni dla jego państwa. Powoływał się na dane pochodzące z ukraińskiego wywiadu.

Zełenski w Monachium: Rosja stara się rozbić naszą jedność

Zełenski podkreślił, że żadne europejskie państwo nie ma zdolności, aby samodzielnie obronić się przed ewentualną agresją.

- Nie ma żadnego państwa w Europie, które jest w stanie samodzielnie się obronić w pełnowymiarowej wojnie.Rosja stara się rozbić naszą jedność, która jest najlepszym sposobem, aby przeciwstawić się rosyjskim planom. I ta jedność między nami cały czas istnieje. Nasza jedność nas broni - zaznaczył Zełenski.

- Ukraińska armia jest najsilniejszą armią w Europie dzięki naszym bohaterom. I niemądre jest, jak uważam, po prostu niemądre jest utrzymywać tę armię poza NATO - oświadczył.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Zełenski komentuje negocjacje pokojowe z Rosją

Zadeklarował, że Ukraina gotowa jest wnieść do wspólnego bezpieczeństwa Europy wszystkie doświadczenia, które zdobyła, walcząc od czterech lat w pełnowymiarowej wojnie, którą prowadzi przeciwko niej Rosja.

Zełenski ocenił także, że błędem jest, iż państwa europejskie nie są obecne za stołem rozmów o pokoju w jego kraju.

- Amerykanie często mówią o ustępstwach. I zbyt często te ustępstwa omawiane są wyłącznie w kontekście Ukrainy, a nie Rosji. Europa jest praktycznie nieobecna za stołem (rozmów). Uważam, że jest to ogromny błąd - podkreślił prezydent Ukrainy.

