Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

"Młot na Rosję" wystraszył Putina? Rozmowy w Abu Zabi przyniosą odpowiedź

Łukasz Rogojsz

Łukasz Rogojsz

Administracja Donalda Trumpa liczy, że porozumienie pokojowe między Ukrainą i Rosją uda się zawrzeć już tej wiosny. Milowym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu mają być trójstronne negocjacje w Abu Zabi. Problem w tym, że Ukraina i Rosja siadają do stołu z zupełnie odmiennymi stanowiskami, dotyczącymi kluczowych punktów spornych.

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski najwyraźniej są blisko dobicia targu, jeśli chodzi o dalsze wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy
Administracja Donalda Trumpa liczy, że jeszcze tej wiosny uda się zakończyć wojnę w Ukrainiegrafika: Aleksandra Włodarczyk; zdjęcia: Andre Alves/ANADOLU/AFP, Anna Moneymaker/Getty Images, Janos Kummer/Getty Images, Contributor/Getty ImagesAFP

W skrócie

  • Rozmowy pokojowe między Ukrainą i Rosją odbywają się w Abu Zabi, ale stanowiska stron w kwestiach terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa są skrajnie różne.
  • Rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną ukraińskich miast tuż przed negocjacjami pogłębiły napięcia między stronami.
  • Powodem przystąpienia Rosji do rozmów są obawy przed gospodarczymi sankcjami ze strony administracji Donalda Trumpa oraz zmiany w relacjach transatlantyckich.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Atmosfera przed rozpoczęciem drugiej w tym roku rundy trójstronnych rozmów pokojowych daleka jest nie tyle od idealnej, co choćby od dobrej. Bezpośrednim powodem jest wznowienie przez rosyjskie wojska ataków na infrastrukturę energetyczną ukraińskich miast.

Po krótkiej weekendowej pauzie Rosjanie, tuż przed rozpoczęciem negocjacji, przypuścili frontalny atak - na ukraińskie miasta uderzyli 450 dronami i 71 pociskami (w tym balistycznymi). Ucierpiał nie tylko Kijów, ale również m.in. Dniepr, Charków, Sumy i Odessa.

To największy tej zimy rosyjski atak na ukraińskie miasta, nieprzypadkowo zbiegający się w czasie z najostrzejszym uderzeniem zimy. W Ukrainie temperatura miejscami spada nawet do -25 st. C., a wskutek rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną ogrzewania pozbawione są dziesiątki tysięcy ludzi w całym kraju.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Rosja ma wielki problem z weteranami, popełniają masę przestępstw
Wojna w Ukrainie

Rosja mierzy się z potężnym problemem. Wstrząsające dane o weteranach

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    - Każdy tego rodzaju rosyjski atak potwierdza, że nastawienie Moskwy nie uległo zmianie - nadal stawiają na wojnę i zniszczenie Ukrainy, a dyplomacji nie traktują poważnie - ocenił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, "działania ukraińskiej ekipy negocjacyjnej zostaną w tej sytuacji stosownie zmodyfikowane".

    Główne punkty sporne: terytorium i gwarancje bezpieczeństwa

    Pierwsza tura rozmów między Ukrainą i Rosją, przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych, odbyła się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 23 i 24 stycznia. Delegacje z Kijowa i Moskwy rozmawiały o zaproponowanym pod koniec 2025 roku przez Amerykanów planie pokojowym, którego wersja była już kilkukrotnie modyfikowana przez zespoły robocze.

    Przełomu jednak nie było. Uczestnicy rozmów już po ich zakończeniu zaklinali rzeczywistość dyplomatycznymi hasłami o "dobrej" i "konstruktywnej" atmosferze. Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow nazywał rozmowy "bardzo złożonymi". - W niektórych kwestiach z pewnością się zbliżyliśmy, ponieważ odbyły się stosowne dyskusje, rozmowy, które ułatwiają znalezienie płaszczyzny porozumienia. Jednak są też sprawy, gdzie znalezienie tej płaszczyzny jest trudniejsze - relacjonował.

    Dwie wyraźnie widoczne osoby stojące na tle mapy przedstawiającej Ukrainę z efektami świetlnymi sugerującymi konflikt, po lewej stronie osoba ubrana na ciemno, po prawej mężczyzna w garniturze.
    Zarówno Ukraina, jak i Rosja nie chcą zirytować administracji amerykańskiej, jeśli chodzi o rozmowy pokojoweTETIANA DZHAFAROVA / Maptiler.com / KremlinAFP

    Przed rozpoczęciem drugiej tury negocjacji w Abu Zabi dyplomaci obu stron w nieoficjalnych rozmowach z mediami żartowali, że termin "konstruktywny" stał się synonimem słowa "impas". Impas nie bierze się jednak znikąd. Różnice stanowisk między stronami ukraińską i rosyjską wciąż są bardzo poważne i ani Kijów, ani Moskwa nie kwapią się od ustąpienia ze swoich pozycji.

    Kluczowym punktem spornym pozostają kwestie terytorialne. Rosja domaga się oddania przez Ukrainę całego Donbasu, a więc obwodów donieckiego i ługańskiego. Żąda również międzynarodowego uznania aneksji Krymu dokonanej w 2014 roku.

    Ukraina nie zamierza się na to zgodzić z kilku powodów. Po pierwsze, Rosja nie kontroluje całego terytorium Donbasu. Po 12 latach walk wciąż nie udało jej się zdobyć najmocniej ufortyfikowanych pozycji, na których opiera się obecna linia frontu w tym regionie. Kijów postuluje zamrożenie konfliktu właśnie na obecnej linii frontu. Żądania przekazania całego Donbasu zbywa argumentem, że jest to wbrew ukraińskiej konstytucji i władze nie mogą podjąć takiej decyzji.

    Głównym celem Kremla jest wypchnięcie Amerykanów z Europy albo przynajmniej doprowadzenie do sytuacji, w której ich obecność byłaby teoretycznie niepotrzebna. W tym celu Putin byłby gotów nawet zakończyć wojnę w Ukrainie. Jeśli Władimir Putin będzie mieć możliwość zawarcia korzystnego porozumienia w sprawie Ukrainy, zrobi to
     prof. Tomasz Pawłuszko, amerykanista i ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Opolski i Sieć Badawcza Łukasiewicz

    Poza tym, Ukraińcy jakiekolwiek koncesje terytorialne uzależniają w pełni od jednoznacznych i bardzo mocnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych i europejskich sojuszników z tzw. koalicji chętnych. Powód jest oczywisty: Kijów ma świadomość imperialnych dążeń Kremla i wie, że jeśli koncesje terytorialne nie zostaną obwarowane silnymi gwarancjami ze strony państw zachodnich, Rosja bardzo szybko wróci po więcej. Z kolei dla Kremla jakakolwiek obecność wojskowa państw NATO na terytorium Ukrainy jest całkowicie nieakceptowalna.

    Wojna w Ukrainie. "Młot na Rosję" przestraszył Putina?

    Z nieoficjalnych wypowiedzi przedstawicieli ukraińskiej i rosyjskiej administracji wynika, że aktualnie obie strony odgrywają swego rodzaju rytualne, dyplomatyczne przedstawienie, którego odbiorcą jest Donald Trump i jego administracja.

    Ukraińcy doskonale wiedzą, że w kwestiach militarnych, logistycznych i wywiadowczych pozostają na łasce i niełasce Białego Domu. Dlatego wciąż zapewniają o chęci zawarcia pokoju, gotowości do rozmów, a nawet spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Jednocześnie zakulisowo podejmują wysiłki, których celem jest zapewnienie jak najmocniejszych gwarancji bezpieczeństwa ze strony zachodnich partnerów już po zawarciu porozumienia z Rosją.

    Zobacz również:

    Media: Trump mógłby wykorzystać brak przewagi w rękach Putina
    Wojna w Ukrainie

    Raport USA wskazuje na trudną pozycję Putina. Media: To szansa dla Trumpa

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła

      Tym razem również Rosjanie przyłączyli się do dyplomatycznego przedstawienia, które ma zaczarować Trumpa. Powód jest prozaiczny: strach. A ten wywołany jest zielonym światłem, które amerykański prezydent dał Kongresowi, jeśli chodzi o uchwalenie ponadpartyjnej ustawy, nakładającej 500-procentowe cła oraz tzw. sankcje drugiego rzędu wobec każdego kraju, który kupuje rosyjskie surowce energetyczne.

      Dokument, który obszernie opisywaliśmy w Interii i który w kuluarach Kongresu nazywany jest "młotem na Rosję", wykoleiłby i tak już trzeszczącą w szwach rosyjską gospodarkę. Kreml chce więc zrobić wszystko, żeby nie dać Trumpowi pretekstu do zastosowania tej gospodarczej broni masowego rażenia.

      Jest też jeszcze jedna kwestia, która pcha Rosjan w stronę negocjacyjnego stołu. A być może nawet do zawarcia porozumienia, jeśli tylko uda się uzyskać odpowiednio korzystne warunki, które na krajowym podwórku można by sprzedać jako zwycięstwo nad Ukrainą. Chodzi o coraz wyraźniejszy i szybszy rozpad relacji transatlantyckich i europejskie przyspieszenie w dofinansowaniu zakupów wojskowych i przemysłu obronnego. To bezpośredni efekt wielkiej awantury o aneksję Grenlandii, która co prawda skończyła się porażką Stanów Zjednoczonych, ale która bardzo poważnie podkopała więzi łączące obie strony Atlantyku w NATO.

      Kobieta w czerwonej marynarce i mężczyzna w ciemnym ubraniu ściskają sobie dłonie w sali konferencyjnej, w tle inni uczestnicy spotkania, dokumenty na stołach oraz butelki z napojami.
      Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent Wołodymyr Zełenski w KopenhadzeIDA MARIE ODGAARD / RITZAU SCANPIXAFP

      - Głównym celem Kremla jest wypchnięcie Amerykanów z Europy albo przynajmniej doprowadzenie do sytuacji, w której ich obecność byłaby teoretycznie niepotrzebna - analizował w niedawnym wywiadzie dla Interii prof. Tomasz Pawłuszko z Uniwersytetu Opolskiego i Sieci Badawczej Łukasiewicz.

      - W tym celu Putin byłby gotów nawet zakończyć wojnę w Ukrainie. Jeśli Władimir Putin będzie mieć możliwość zawarcia korzystnego porozumienia w sprawie Ukrainy, zrobi to - przekonywał ekspert od bezpieczeństwa międzynarodowego. I dodał: - Uspokojenie sytuacji na kontynencie, które utwierdziłoby Amerykanów w decyzji o redukcji zaangażowania w Europie, to dla Rosji bardzo korzystny scenariusz w perspektywie średniookresowej.

      O geopolitycznym przyspieszeniu po stronie Unii Europejskiej, które z pewnością nie umknęło uwadze Kremla, mówił też na łamach Interii Paweł Świeboda. - Po stronie europejskiej poruszenie jest bezprecedensowe. Mam wrażenie, że coś pękło i już się nie sklei - ocenił efekty, jakie spór o Grenlandię wywołał w europejskich stolicach.

      - Czasy wypłacania sobie obfitej dywidendy pokoju - liczenia na amerykańską ochronę militarną i tanią energię z Rosji - już się skończyły. UE stoi przed wyborem: odbudować swoją potęgę albo pogodzić się z kolonialnym statusem wobec Chin i Stanów Zjednoczonych - konkludował współdyrektor Brussels Economic Security Forum.

      Łukasz Rogojsz

      Zobacz również:

      Wojna w Ukrainie. Zełenski: Czekamy na reakcję USA po atakach Rosji
      Wojna w Ukrainie

      Gorzki apel Zełenskiego, chce pilnej reakcji. Wymowna odpowiedź Białego Domu

      Dorota Hilger
      Dorota Hilger
      Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. ''Twarda i uczciwa rozmowa o konkretach''Polsat NewsPolsat News

      Najnowsze