Misja pokojowa w Ukrainie. Europejczycy z jasnym stanowiskiem
Plan wysłania europejskich sił pokojowych do Ukrainy spotyka się z jednym z głównych sceptyków, a mianowicie europejską opinią publiczną - wskazuje "The Wall Street Journal". Dziennik powołuje się w swojej analizie na badania, jasno wskazujące, że Europejczycy nie chcą narażać swoich żołnierzy na niebezpieczeństwo. Nastroje takie panują zwłaszcza na wschodzie kontynentu, ale są też wyjątki wśród krajów Zachodu.
W skrócie
Jak zauważa "The Wall Street Journal", wielu mieszkańców Europy sprzeciwia się jakiemukolwiek rozmieszczeniu wojsk w Ukrainie, które mogłoby narazić ich wojska na ryzyko utraty zdrowia lub życia.
Najbardziej przeciwni są Europejczycy ze wschodu kontynentu, dla których obecność żołnierzy w Ukrainie oznacza odciągnięcie ich uwagi od własnych granic, a także opinia publiczna w Niemczech i we Włoszech, z uwagi na dziedzictwo II wojny światowej.
Wojna w Ukrainie. Europejczycy pełni obaw ws. wysłania swoich żołnierzy
Zgodnie z danymi Insa, na które powołuje się gazeta, przeciwnych udziałowi swoich żołnierzy w ewentualnej misji pokojowej w Ukrainie jest np. 56 proc. Niemców, czyli więcej niż jeszcze wiosną bieżącego roku. Jeden z rozmówców "The Wall Street Journal", 28-letni obywatel Niemiec, wyraził obawy, że Bundeswehra zwyczajnie nie podała tak wielkiemu wyzwaniu jak ochrona zarówno Ukrainy, jak i własnego kraju.
Z kolei we Francji, która jest jednym z głównych zwolenników misji pokojowej, poparcie zależy głównie od kształtu ostatecznego porozumienia pokojowego, a nie samego zawieszenia broni. Marcowy sondaż przeprowadzony przez Elabe pokazał, że 67 proc. respondentów popiera wysłanie francuskich wojsk, jeśli Kijów i Moskwa osiągną porozumienie pokojowe. Bez niego rozwiązaniu sprzeciwia się 68 proc. badanych.
"Jeśli jesteśmy w Ukrainie, żeby pomóc jej się odbudować, to dobrze. Ale jeśli jesteśmy tam po to, by siać wątpliwości i wspierać wojnę, to nie ma to sensu" - cytuje gazeta jednego z mieszkańców Paryża.
Pod znakiem zapytania stoi również zaangażowanie Wielkiej Brytanii. Większość Brytyjczyków, według sondaży, z zadowoleniem przyjmuje udział ich wojska w jakichkolwiek rozmowach pokojowych, ale nie chce prowokować bezpośredniej konfrontacji z Moskwą.
Polska natomiast już dawno oświadczyła, że wysłanie jej wojsk do Ukrainy w ogóle nie wchodzi w grę. W sondażu United Surveys z marca kategorycznie przeciwnych wysłaniu żołnierzy za wschodnią granicę było 58,5 proc. ankietowanych, a raczej przeciwnych - 28 proc.
Europejska misja pokojowa w Ukrainie. Kluczowe zaangażowanie USA
Europejscy urzędnicy twierdzą tymczasem, że trudno będzie przekonać opinię publiczną o potrzebie jakiegokolwiek rozmieszczenia wojsk w Ukrainie bez jasnego oświadczenia USA, że europejscy żołnierze będą mieli wsparcie.
Pomimo wzmożonej aktywności dyplomatycznej w ciągu ostatnich kilku tygodni, nadal nie jest jasne, co Stany Zjednoczone są w stanie zaoferować. Wiadomo jedynie, że USA nie rozważają udziału ich żołnierzy w misji pokojowej w Ukrainie.
Wielu przywódców z Europy uważa jednocześnie, że rozmieszczenie wojsk w Ukrainie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego kontynentu, ostrzegając, że jeśli Kijów upadnie, Rosja posunie się o krok dalej. Argumenty te przemawiają zwłaszcza do mieszkańców krajów nordyckich, a także Holendrów i Estończyków.