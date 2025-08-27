W skrócie Europejczycy sceptycznie podchodzą do wysłania sił pokojowych na Ukrainę, najbardziej przeciwni są mieszkańcy wschodniej części kontynentu oraz Niemiec i Włoch.

Poparcie dla misji zależy często od kształtu ewentualnego porozumienia pokojowego, co widać na przykładzie Francji i Wielkiej Brytanii.

Zaangażowanie żołnierzy europejskich jest uzależnione od wsparcia USA, które obecnie nie deklarują udziału swoich sił.

Jak zauważa "The Wall Street Journal", wielu mieszkańców Europy sprzeciwia się jakiemukolwiek rozmieszczeniu wojsk w Ukrainie, które mogłoby narazić ich wojska na ryzyko utraty zdrowia lub życia.

Najbardziej przeciwni są Europejczycy ze wschodu kontynentu, dla których obecność żołnierzy w Ukrainie oznacza odciągnięcie ich uwagi od własnych granic, a także opinia publiczna w Niemczech i we Włoszech, z uwagi na dziedzictwo II wojny światowej.

Wojna w Ukrainie. Europejczycy pełni obaw ws. wysłania swoich żołnierzy

Zgodnie z danymi Insa, na które powołuje się gazeta, przeciwnych udziałowi swoich żołnierzy w ewentualnej misji pokojowej w Ukrainie jest np. 56 proc. Niemców, czyli więcej niż jeszcze wiosną bieżącego roku. Jeden z rozmówców "The Wall Street Journal", 28-letni obywatel Niemiec, wyraził obawy, że Bundeswehra zwyczajnie nie podała tak wielkiemu wyzwaniu jak ochrona zarówno Ukrainy, jak i własnego kraju.

Z kolei we Francji, która jest jednym z głównych zwolenników misji pokojowej, poparcie zależy głównie od kształtu ostatecznego porozumienia pokojowego, a nie samego zawieszenia broni. Marcowy sondaż przeprowadzony przez Elabe pokazał, że 67 proc. respondentów popiera wysłanie francuskich wojsk, jeśli Kijów i Moskwa osiągną porozumienie pokojowe. Bez niego rozwiązaniu sprzeciwia się 68 proc. badanych.

"Jeśli jesteśmy w Ukrainie, żeby pomóc jej się odbudować, to dobrze. Ale jeśli jesteśmy tam po to, by siać wątpliwości i wspierać wojnę, to nie ma to sensu" - cytuje gazeta jednego z mieszkańców Paryża.

Pod znakiem zapytania stoi również zaangażowanie Wielkiej Brytanii. Większość Brytyjczyków, według sondaży, z zadowoleniem przyjmuje udział ich wojska w jakichkolwiek rozmowach pokojowych, ale nie chce prowokować bezpośredniej konfrontacji z Moskwą.

Polska natomiast już dawno oświadczyła, że wysłanie jej wojsk do Ukrainy w ogóle nie wchodzi w grę. W sondażu United Surveys z marca kategorycznie przeciwnych wysłaniu żołnierzy za wschodnią granicę było 58,5 proc. ankietowanych, a raczej przeciwnych - 28 proc.

Europejska misja pokojowa w Ukrainie. Kluczowe zaangażowanie USA

Europejscy urzędnicy twierdzą tymczasem, że trudno będzie przekonać opinię publiczną o potrzebie jakiegokolwiek rozmieszczenia wojsk w Ukrainie bez jasnego oświadczenia USA, że europejscy żołnierze będą mieli wsparcie.

Pomimo wzmożonej aktywności dyplomatycznej w ciągu ostatnich kilku tygodni, nadal nie jest jasne, co Stany Zjednoczone są w stanie zaoferować. Wiadomo jedynie, że USA nie rozważają udziału ich żołnierzy w misji pokojowej w Ukrainie.

Wielu przywódców z Europy uważa jednocześnie, że rozmieszczenie wojsk w Ukrainie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego kontynentu, ostrzegając, że jeśli Kijów upadnie, Rosja posunie się o krok dalej. Argumenty te przemawiają zwłaszcza do mieszkańców krajów nordyckich, a także Holendrów i Estończyków.

