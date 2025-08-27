Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Misja pokojowa w Ukrainie. Europejczycy z jasnym stanowiskiem

Adrianna Rymaszewska

Adrianna Rymaszewska

Plan wysłania europejskich sił pokojowych do Ukrainy spotyka się z jednym z głównych sceptyków, a mianowicie europejską opinią publiczną - wskazuje "The Wall Street Journal". Dziennik powołuje się w swojej analizie na badania, jasno wskazujące, że Europejczycy nie chcą narażać swoich żołnierzy na niebezpieczeństwo. Nastroje takie panują zwłaszcza na wschodzie kontynentu, ale są też wyjątki wśród krajów Zachodu.

Europejczycy w większości sprzeciwiają się wysyłaniu ich wojsk na misję pokojową w Ukrainie
Europejczycy w większości sprzeciwiają się wysyłaniu ich wojsk na misję pokojową w UkrainieDmytro SmolienkoAFP

W skrócie

  • Europejczycy sceptycznie podchodzą do wysłania sił pokojowych na Ukrainę, najbardziej przeciwni są mieszkańcy wschodniej części kontynentu oraz Niemiec i Włoch.
  • Poparcie dla misji zależy często od kształtu ewentualnego porozumienia pokojowego, co widać na przykładzie Francji i Wielkiej Brytanii.
  • Zaangażowanie żołnierzy europejskich jest uzależnione od wsparcia USA, które obecnie nie deklarują udziału swoich sił.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak zauważa "The Wall Street Journal", wielu mieszkańców Europy sprzeciwia się jakiemukolwiek rozmieszczeniu wojsk w Ukrainie, które mogłoby narazić ich wojska na ryzyko utraty zdrowia lub życia.

Najbardziej przeciwni są Europejczycy ze wschodu kontynentu, dla których obecność żołnierzy w Ukrainie oznacza odciągnięcie ich uwagi od własnych granic, a także opinia publiczna w Niemczech i we Włoszech, z uwagi na dziedzictwo II wojny światowej.

Wojna w Ukrainie. Europejczycy pełni obaw ws. wysłania swoich żołnierzy

Zgodnie z danymi Insa, na które powołuje się gazeta, przeciwnych udziałowi swoich żołnierzy w ewentualnej misji pokojowej w Ukrainie jest np. 56 proc. Niemców, czyli więcej niż jeszcze wiosną bieżącego roku. Jeden z rozmówców "The Wall Street Journal", 28-letni obywatel Niemiec, wyraził obawy, że Bundeswehra zwyczajnie nie podała tak wielkiemu wyzwaniu jak ochrona zarówno Ukrainy, jak i własnego kraju.

Z kolei we Francji, która jest jednym z głównych zwolenników misji pokojowej, poparcie zależy głównie od kształtu ostatecznego porozumienia pokojowego, a nie samego zawieszenia broni. Marcowy sondaż przeprowadzony przez Elabe pokazał, że 67 proc. respondentów popiera wysłanie francuskich wojsk, jeśli Kijów i Moskwa osiągną porozumienie pokojowe. Bez niego rozwiązaniu sprzeciwia się 68 proc. badanych.

"Jeśli jesteśmy w Ukrainie, żeby pomóc jej się odbudować, to dobrze. Ale jeśli jesteśmy tam po to, by siać wątpliwości i wspierać wojnę, to nie ma to sensu" - cytuje gazeta jednego z mieszkańców Paryża.

Zobacz również:

Zachodni sojusznicy przygotowali plan obrony Ukrainy na okres po wojnie z Rosją
Ukraina - Rosja

Zachodni sojusznicy stworzyli plan obrony Ukrainy. Mowa o "trzech liniach"

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Pod znakiem zapytania stoi również zaangażowanie Wielkiej Brytanii. Większość Brytyjczyków, według sondaży, z zadowoleniem przyjmuje udział ich wojska w jakichkolwiek rozmowach pokojowych, ale nie chce prowokować bezpośredniej konfrontacji z Moskwą.

    Polska natomiast już dawno oświadczyła, że wysłanie jej wojsk do Ukrainy w ogóle nie wchodzi w grę. W sondażu United Surveys z marca kategorycznie przeciwnych wysłaniu żołnierzy za wschodnią granicę było 58,5 proc. ankietowanych, a raczej przeciwnych - 28 proc.

    Europejska misja pokojowa w Ukrainie. Kluczowe zaangażowanie USA

    Europejscy urzędnicy twierdzą tymczasem, że trudno będzie przekonać opinię publiczną o potrzebie jakiegokolwiek rozmieszczenia wojsk w Ukrainie bez jasnego oświadczenia USA, że europejscy żołnierze będą mieli wsparcie.

    Pomimo wzmożonej aktywności dyplomatycznej w ciągu ostatnich kilku tygodni, nadal nie jest jasne, co Stany Zjednoczone są w stanie zaoferować. Wiadomo jedynie, że USA nie rozważają udziału ich żołnierzy w misji pokojowej w Ukrainie.

    Zobacz również:

    Emmanuel Macron, Donald Tusk i Friedrich Merz pojawią się w Kiszyniowie. W środę Mołdawii obchodzi dzień niepodległości
    Świat

    Tusk obok Macrona i Merza. Lecą na wschód Europy, nieprzypadkowy moment

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski

      Wielu przywódców z Europy uważa jednocześnie, że rozmieszczenie wojsk w Ukrainie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego kontynentu, ostrzegając, że jeśli Kijów upadnie, Rosja posunie się o krok dalej. Argumenty te przemawiają zwłaszcza do mieszkańców krajów nordyckich, a także Holendrów i Estończyków.

      Zobacz również:

      Dziennikarz Witalij Mazurenko stracił pracę. Pokłosie słów o prezydencie
      Polska

      Burza po słowach o Nawrockim. Redakcja zwolniła ukraińskiego dziennikarza

      Joanna Mazur
      Joanna Mazur
      Prezydent zwołuje szczyt w Warszawie i zaprasza przywódców. Przydacz: Chce być liderem regionuPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze