Od 24 lutego 2022 roku Rosja straciła około 1 277 620 żołnierzy - przekazał w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak wynika z dalszych informacji, liczba ta obejmuje 860 Rosjan, którzy zostali ranni lub zabici w ciągu ostatniej doby.

Oprócz znacznych strat w ludziach Rosji ubywa także uzbrojenia. Najnowsze informacje wskazują na to, że Moskwa straciła 11 773 czołgi, 24 202 wozy bojowe opancerzone, a także 175 139 bezzałogowych statków powietrznych poziomu operacyjno-taktycznego.

Oprócz tego Rosja straciła również 38 369 systemów artyleryjskich, 83 223 pojazdy i zbiorniki paliwa oraz 4 088 jednostek sprzętu specjalnego. Dodatkowo przepadło 435 samolotów, 349 śmigłowców, 31 łodzi, dwa okręty podwodne, 4 403 pociski manewrujące, 1 685 wyrzutni rakietowych i 1 331 systemów obrony przeciwlotniczej.

Ogromne straty Rosjan na froncie. Ukraińcy podali dane

W piątkowym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy nie ujawnił własnych strat, poniesionych od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Jak podkreśla portal Kiyv Independent, niezależne raporty zachodnich think-tahnków wykazują, że rosyjskie straty znacznie przewyższają te ukraińskie. Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) szacuje ten stosunek na "około 2,5:1 lub 2:1".

W pierwszych dniach lutego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę na froncie poległo 55 tysięcy ukraińskich żołnierzy, a los wielu kolejnych pozostaje nieznany. Liczba podana przez polityka obejmuje wszystkich zabitych na polu bitwy, "zarówno zawodowych, jak i tych z poboru".

Źródła: Kiyv Independent, Telegram

