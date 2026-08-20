W skrócie Nagranie pokazujące uderzenie MiG-29 w rosyjską bazę zostało opublikowane przez konto powiązane z Siłami Powietrznymi Ukrainy.

W Polsce trwa debata na temat porozumienia "MiGi-29 za drony" dotyczącego przekazania samolotów Ukrainie w zamian za technologie dronowe.

Minister obrony narodowej poinformował, że Bułgaria również wyraziła zainteresowanie zakupem MiG-29 od Polski.

MiG-29 to radziecki myśliwiec zaprojektowany jako odpowiedź na amerykańskie F-15 i F-16.

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Nagranie z incydentu udostępniono na platformie Telegram. "Nasi buntownicy na MiG-29MU1 bezlitośnie niszczą wrogie pozycje wraz ze znajdującymi się na nich żołnierzami" - przekazało konto powiązane z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Ukrainy.

Na filmiku widać moment uderzenia samolotu MiG-29 w rosyjską bazę. Maszyna rozprawiła się z obiektem, dosłownie zrównując go z ziemią i zamieniając w stertę gruzu.

"Po raz trzeci tego lata mówię, że zrobiło się trudniej. Przeciwnik próbuje nas przechytrzyć i wywierać presję stosując zasadzki" - wskazano dodatkowo w opisie nagrania.

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Program "MiGi-29 za drony". Kijowowi wyrósł konkurent

Od dłuższego czasu w Polsce trwa dyskusja na temat porozumienia "samoloty MiG-29 w zamian za drony", w ramach którego nasz kraj miałby przekazać maszyny Ukrainie w zamian za technologie dronowe.

Na początku lipca minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że Ukraina nie wykonuje porozumienia w sprawie technologii dronowych. Wraz z końcem miesiąca jednak - jak przekazał wicepremier - Ukraińcy przesłali do Warszawy list, w którym wskazali, że jednak wciąż są zainteresowani porozumieniem.

- Powiedzieliśmy: dajcie nam konkrety. Pojawiają się. Jest lepszy moment. Też to stanowisko prezydenta Zełenskiego, które się w sprawie Wołynia zmieniło - powiedział w rozmowie z Radiem Zet.

Minister zdradził również, że nie tylko Ukraina chciałaby zakupić od Polski MiGi-29. W tej samej sprawie do naszego kraju zwróciła się Bułgaria. - To wcale nie jest taki beznadziejny sprzęt, jak mówili Ukraińcy, jeżeli Bułgaria chce go kupić do ochrony powietrznej swojej przestrzeni - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Myśliwce MiG-29. Były radziecką odpowiedzią na amerykańskie F-16

Radzieckie samoloty MiG-19 zostały zaprojektowane jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku i powstały w odpowiedzi na amerykańskie myśliwce F-15 i F-16. W konstrukcji skoncentrowano się na osiągnięciu dobrych parametrów lotnych i manewrowych.

Pierwotnie MiG-29 miał być tzw. lekkim myśliwcem frontowym, uzupełniającym ciężki myśliwiec przewagi powietrznej Su-27. Wraz z upływem czasu wiele z tych maszyn doczekało się wyposażenia, dzięki któremu mogą atakować również cele na ziemi.

Ukraińskie MiG-i otrzymały m.in. wsparcie dla amerykańskich bomb szybujących JDAM-ER oraz francuskich bomb HAMMER.



