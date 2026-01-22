W skrócie Około 3000 budynków w Kijowie pozostaje bez ogrzewania po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną.

Polska dostarczyła do Kijowa 400 generatorów prądu oraz zorganizowano zbiórkę, która zebrała ponad 5 milionów złotych.

Keith Kellogg stwierdził, że jeśli Ukraina przetrwa zimę, przewaga będzie po jej stronie.

Około 3000 budynków mieszkalnych w stolicy Ukrainy pozostaje bez ogrzewania - poinformował w czwartek rano mer Kijowa Witalij Kliczko. Jak dodał, w środę wieczorem udało się przywrócić ogrzewanie w 227 domach.

W stolicy nadal występują awaryjne przerwy w dostawie prądu, a pracownicy zakładów użyteczności publicznej pracują całą dobę, by przywrócić ciepło i światło mieszkańcom.

Po rosyjskim ataku na infrastrukturę energetyczną 20 stycznia bez ogrzewania pozostawało 5635 wielopiętrowych budynków, a na lewym brzegu miasta chwilowo brakowało również wody.

W Interii informowaliśmy we wtorek o dramatycznej sytuacji w stolicy Ukrainy. Z powodu przerw w dostawie prądu i ogrzewania z Kijowa ewakuowało się dotychczas około 600 tys. osób.

Trudna sytuacja energetyczna w Ukrainie. Polska wysyła generatory

W odpowiedzi na kryzysPolska wysłała do Kijowa i okolic 400 generatorów prądotwórczych z zapasów rządowych - poinformował w środę szef polskiej ambasady w Ukrainie, Piotr Łukasiewicz.

"Szanowni Kijowianie oraz mieszkańcy gmin wokół Kijowa! Z Polski jedzie do was 400 generatorów różnych typów z zapasów rządowych. Polska pomaga" - napisał na platformie X.

Ukraina wspierana jest także przez zbiórkę społeczną "Ciepło z Polski dla Kijowa", w ramach której udało się zebrać już ponad 5,3 mln złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup generatorów prądu, niezbędnych po rosyjskich atakach na sieć energetyczną. W ciągu sześciu dni w zbiórkę zaangażowało się ponad 40 tys. osób.

Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha podkreślił w mediach społecznościowych, że polska pomoc jest przykładem solidarności i skutecznej mobilizacji.

"Dzisiaj Polska ponownie stała się liderem pomocy, przykładem solidarności i skutecznej mobilizacji. Zwłaszcza teraz, w czasie mrozów i nieustającego rosyjskiego terroru rakietowego" - napisał Sybiha.

Keith Kellogg: Jeśli Ukraina przetrwa zimę, przewaga będzie po jej stronie

Ukraiński minister zwrócił uwagę, że zbiórka to nie tylko wsparcie materialne, ale też wyraz globalnej jedności i oporu wobec rosyjskiego zimowego terroru. "Chodzi o przekonanie, że Rosji nie uda się nas złamać swoim zimowym terrorem. Chodzi o udowodnienie, że jedyną odpowiedzią na ich okrucieństwo będzie jeszcze większa siła i globalna jedność we wspieraniu Ukrainy" - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji.

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos były specjalny przedstawiciel prezydenta USA ds. Ukrainy, gen. Keith Kellogg, stwierdził, że jeśli Ukraina przetrwa obecną zimę, przewaga będzie po jej stronie.

"Rozumiem, że to trudna zima (…) ale jeśli Ukraina przetrwa styczeń i luty, przewaga będzie po stronie Ukrainy, a nie Rosji" - powiedział Kellogg. Według niego proces negocjacji zbliża się do końcowych etapów, a prezydent Rosji Władimir Putin szuka sposobu, by "z godnością wyjść z tej sytuacji".

W ramach obrad w Davos odbyło się spotkanie ukraińskiej delegacji, na czele z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Rustemem Umierowem, z amerykańskimi wysłannikami: Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

