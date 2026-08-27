Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Mieli trafić na front, doszło do buntu. Nagranie z Rosji obiegło sieć

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Do sieci trafiło nagranie spektakularnej ucieczki rosyjskich skazańców, którzy mieli trafić na wojnę przeciwko Ukrainie. Dziewięciu mężczyzn napadło na konwojentów, a następnie rozbiegło się w różnych kierunkach. O przymusowym wysyłaniu Rosjan na front donosiły wcześniej media. Niewykluczone, że na jesień Kreml zarządzi powszechną mobilizację.

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Żołnierz w mundurze z bronią na skrzyni ciężarówki, obok zrzut z mediów z informacją o ucieczce skazańców.
Spektakularna ucieczka Rosjan, nie chcieli jechać na frontAgencja Forum/Alexei Konovalov/Twittermateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Do internetu trafiło nagranie pokazujące ucieczkę dziewięciu rosyjskich skazańców, którzy byli przewożeni na wojnę w Ukrainie.
  • Uciekający skazańcy zaatakowali konwojentów podczas postoju, a następnie napadli na taksówkarza i zranili przechodnia.
  • Według doniesień portalu The Moscow Times Rosjanie w odpowiednim wieku są przymusowo zatrzymywani na ulicach i zmuszani do podpisywania kontraktów wojskowych.
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Ukraińcy w mediach społecznościowych donoszą o akcji z udziałem grupy skazańców z Rosji. Według relacji mężczyźni mieli zasilić szeregi armii w wojnie przeciwko Ukrainie.

Wizja służby w wojsku widocznie nie przypadła im do gustu. "Dziewięciu skazanych, transportowanych na front zbiegło po zaatakowaniu konwojentów podczas postoju w mieście" - podał kanał MilitaryNewsUA.

Rosja. Spektakularna ucieczka, nie chcieli trafić do wojska

Akcję uwieczniły kamery monitoringu. Nagranie udostępniono w sieci. Widać na nim, jak mężczyźni w popłochu uciekają z samochodu wojskowego i biegną w różnych kierunkach.

Skazańcy następnie mieli napaść na taksówkarza oraz ugodzić nożem jednego z przechodniów. Służby prowadzą poszukiwania uciekinierów.

Anton Heraszczenko, były doradca szefa MSW Ukrainy, opublikował w środę na X nagranie z rosyjskim żołnierzem w roli głównej. Ten skarży się, że dowódcy wrzucili go do dołu i zakopali po szyję.

To kara za odmowę udziału w wojnie. Mężczyzna ocenił konflikt z Ukraińcami jako "bezsensową misję bojową", która grozi śmiercią.

Wojna w Ukrainie. Media: Rosjanie przymusowo wysyłani na front

Portal The Moscow Times informował wcześniej o przypadkach przymusowego wysyłania Rosjan na front. Mężczyźni w odpowiednim wieku są zatrzymywani bezpośrednio na ulicy i zmuszani do podpisywania kontraktów z resortem obrony.

Chociaż Kreml odpiera zarzuty, to niewykluczone, że po wrześniowych wyborach parlamentarnych w Rosji zostanie przeprowadzona mobilizacja. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego Moskwa planuje zrekrutować jesienią do 300 tys. bojowników.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zakomunikował kilka dni temu, że doniesienia o mobilizacji są ukraińską próbą "destabilizacji sytuacji ideologicznej w naszym kraju". - To wszystko są tylko kaczki dziennikarskie, celowo podrzucane do mediów - skwitował.

Źródło: The Moscow Times, Interia

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Dawid Szczyrbowski


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