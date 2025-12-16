Międzynarodowa komisja ds. roszczeń dla Ukrainy. Jest decyzja ws. jej powołania

W skrócie Utworzono Międzynarodową Komisję ds. Roszczeń dla Ukrainy, która zajmie się odszkodowaniami za wojenne szkody spowodowane przez Rosję.

Komisja będzie rozpatrywać roszczenia od osób fizycznych, prawnych i państwa ukraińskiego, a jej decyzje mają być ostateczne.

Siedzibą komisji będzie Holandia, a jej celem jest pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności za agresję i szkody wojenne.

- Rosja nie uniknie zapłacenia rachunku za wojnę w Ukrainie - powiedziała we wtorek w Hadze szefowa polityki zagranicznej UE Kaja Kallas podczas utworzenia Międzynarodowej Komisji ds. Roszczeń dla Ukrainy.

Jak dodała, komisja, która będzie weryfikować szkody wojenne na Ukrainie, za które Rosja będzie musiała zapłacić, wysyła sygnał przyszłym agresorom, że "jeśli rozpoczniecie wojnę, zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności".

Przyszła komisja będzie rozstrzygać roszczenia wpisane do już istniejącego w ramach Rady Europy rejestru strat spowodowanych agresją rosyjską. Do tej pory do rejestru, powołanego w 2023 roku, napłynęło 80 tys. skarg, złożonych przez osoby fizyczne, instytucje państwowe i organizacje.

W pracach nad projektem konwencji wzięło udział ponad 50 państw. Wejdzie ona w życie po ratyfikowaniu przez 25 sygnatariuszy i zapewnieniu odpowiedniego finansowania.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w Hadze, że Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za "zbrodnię agresji" przeciw Ukrainie. Jego wystąpienie poprzedziło konferencję w sprawie powołania Międzynarodowej Komisji ds. Roszczeń dla Ukrainy.

Holandia będzie siedzibą komisji - poinformował szef holenderskiej dyplomacji David van Weel, podkreślając, że jej zadaniem będzie przede wszystkim ustalenie i potwierdzenie roszczeń, bez gwarancji ich późniejszej wypłaty.

Komitet Ministrów Rady Europy zatwierdził projekt Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Komisji ds. Roszczeń 22 października.

Dokument dotyczy bezprawnych działań Rosji przeciwko Ukrainie od lutego 2022 roku. Jak dodano nie zwalnia to agresora z odpowiedzialności za czyny popełnione od lutego 2014 roku (od rozpoczęcia wojny hybrydowej z Ukrainą - red.) i nie wyklucza możliwości rozszerzenia obowiązywania Konwencji także na wcześniejszy okres.

Komisja ma rozpatrywać roszczenia o odszkodowanie zgłaszane przez osoby fizyczne, prawne oraz państwo ukraińskie za szkody wyrządzone przez działania Rosji na terytorium Ukrainy w jej uznanych granicach, w tym w przestrzeni powietrznej, wodach terytorialnych, wyłącznej strefie ekonomicznej, a także na statkach powietrznych i morskich znajdujących się pod jurysdykcją Ukrainy.

Komisarze będą określać wysokość odszkodowania w każdym indywidualnym przypadku, a ich decyzje będą ostateczne.

Mechanizm, który ma zobowiązać Federację Rosyjską do wypłaty rekompensat za szkody wyrządzone Ukrainie, zostanie zlokalizowany w Holandii.

Prace nad globalnym mechanizmem kompensacyjnym zainicjowało w maju 2022 roku Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy we współpracy z partnerami międzynarodowymi.

