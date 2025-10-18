W skrócie Dmitrij Miedwiediew skomentował spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i jego stanowisko wobec przekazania Ukrainie rakiet Tomahawk.

Trump nie złożył jednoznacznej deklaracji ws. przekazania Ukrainie broni dalekiego zasięgu, argumentując potrzebę zachowania rakiet dla USA.

Mimo powściągliwości Trumpa Miedwiediew przewiduje kontynuowanie wsparcia wojskowego dla Ukrainy ze strony Zachodu.

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew skomentował publicznie piątkowe spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu.

Wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oznajmił, że "Donald Trump z powodzeniem grał Tomahawkami, w charakterystyczny dla siebie sposób wywierając presję na światową opinię publiczną".

Dmitrij Miedwiediew: Musimy być przygotowani. Chodzi o pomoc dla Ukrainy

"Musimy przyznać, że jak dotąd Trump jest dość stanowczy w swoim stanowisku: 'To nie jest moja wojna, winę za wszystko ponosi starzec (Joe Biden - red.)'" - tak powiedział Miedwiediew, cytowany przez propagandową rosyjską agencję TASS.

Rosjanin zasugerował również, że poprzedni przywódca Stanów Zjednoczony też nie chciał przekazać Siłom Zbrojnym Ukrainy pocisków dalekiego zasięgu.

Były prezydent Rosji wskazał jednak, że jest przekonany o tym, iż pomimo zablokowania - jak się może zdawać - Tomahawków, pomoc dla Ukrainy z Zachodu się nie zakończy.

"To oczywiście nie koniec pompowania Kijowa nową bronią. Ciąg dalszy nastąpi i musimy być przygotowani na taki rozwój wypadków" - stwierdził.

Spotkanie Trump - Zełenski. Prezydent USA o "niesamowitej broni"

Donald Trump podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu został zapytany o przekazanie Ukrainie broni dalekiego zasięgu.

- USA potrzebują Tomahawków na własne potrzeby i jest to problem - odpowiedział wówczas prezydent USA.

- Jednym z powodów, dla których chcemy zakończyć tę wojnę, jest właśnie to, że nie jest nam łatwo przekazać wam ogromną liczbę potężnej broni, więc to jest jeden z tematów, o których będziemy mówić. Miejmy nadzieję, że nie będą jej potrzebować. Miejmy nadzieję, że uda nam się zakończyć wojnę bez Tomahawków - dodał prezydent USA.

Z kolei jak podaje agencja Ukrinform, Zełenski ma nadzieję, że Trump dostarczy Ukrainie amerykańskie rakiety dalekiego zasięgu Tomahawk.

- Prezydent USA nie powiedział "nie" w sprawie przekazaniapocisków Tomahawk, choć nie powiedział też "tak" - miał powiedzieć prezydent Ukrainy w wywiadzie dla NBC News.

Źródła: NBC News, Reuters, Interia

