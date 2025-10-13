W skrócie Donald Trump zasugerował, że może przekazać Ukrainie rakiety Tomahawk, jeśli Rosja nie zakończy wojny.

Dmitrij Miedwiediew ostrzegł, że dostawa rakiet Tomahawk może być groźna dla wszystkich, szczególnie dla Trumpa.

Kreml wyraża niepokój wobec ewentualnego przekazania pocisków, a Moskwa ostrzega przed eskalacją konfliktu.

Donald Trump przekazał w niedzielę, podczas rozmowy z dziennikarzami w trakcie lotu do Izraela, że może zaoferować Kijowowi rakiety Tomahawk, jeśli prezydent Rosji Władimir Putin nie zakończy wojny w Ukrainie. Jednocześnie zaznaczył, że Tomahawki to "nowy etap agresji".

Kolejny komentarz amerykańskiego przywódcy w sprawie ewentualnego przekazania pocisków ponownie wywołał poruszenie na Kremlu. Tym razem głos w sprawie zabrał Dmitrij Miedwiediew.

Trump mówił o Tomahawkach. Miedwiediew: Dostawa rakiet źle się dla niego skończy

"Trump powiedział, że jeśli prezydent Rosji nie rozwiąże konfliktu ukraińskiego, to 'skończy się to dla niego źle'" - stwierdził były prezydent Federacji Rosyjskiej, dodając, że prezydent USA "grozi po raz sto pierwszy".

Dmitrij Miedwiediew określił Donalda Trumpa mianem "biznesowego rozjemcy", który mówi o Tomahawkach. "Dostawa tych rakiet może skończyć się źle dla wszystkich. A przede wszystkim dla samego Trumpa" - ocenił.

Dalej wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej stwierdził, że konwencjonalnej rakiety Tomahawk nie da się odróżnić w locie od tej z głowicą nuklearną. "Jak Rosja powinna na to odpowiedzieć? Dokładnie..." - zaznaczył.

"Można tylko mieć nadzieję, że to kolejna pusta groźba wywołana przedłużającymi się negocjacjami" - dodał we wpisie Miedwiediew.

Wojna w Ukrainie. Rakiety Tomahawk mogą trafić do Kijowa? Na Kremlu niepokój

O najnowszą wypowiedź Donalda Trumpa dotyczącą Tomahawków zapytany został rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Ten jednak odmówił udzielenia komentarza w tej sprawie.

Jak donosi agencja Reutera, Pieskow powtórzył stanowisko Moskwy, że "użycie takiej broni wymagałoby udziału Stanów Zjednoczonych".

Niepokój w Moskwie panuje od kilku tygodni, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o możliwym przekazaniu pocisków Ukrainie. Sam Donald Trump nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii, a stwierdził jedynie, że "mniej więcej już podjął decyzję". Dodał też, że najpierw będzie musiał dowiedzieć się, w jaki sposób Kijów zamierza wykorzystać Tomahawki.

Wcześniej Pieskow podkreślał, że taki ruch Stanów Zjednoczonych zostałby uznany przez Federację Rosyjską "za poważną eskalację", a Władimir Putin ocenił, że mogłoby to doprowadzić do zniszczenia relacji między ich krajami.

