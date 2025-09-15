W skrócie Dmitrij Miedwiediew grozi wojną z Rosją w przypadku zestrzeliwania rosyjskich dronów nad Ukrainą przez NATO.

Wicepremier Radosław Sikorski uważa, że NATO powinno rozważyć neutralizację rosyjskich dronów nad terytorium Ukrainy na prośbę Kijowa.

Rosyjski polityk krytykuje zarówno pomysły ukraińskich i natowskich polityków, jak i inicjatywę „Wschodnia Straż”.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Radosław Sikorski był pytany przez dziennikarzy "Frankfurter Allgemeine Zeitung" o to, jak NATO powinno zareagować na rosyjskie prowokacje z udziałem rosyjskich dronów wlatujących w przestrzeń powietrzną krajów Sojuszu.

Szef polskiej dyplomacji przyznał, że kraje Sojuszu nie są jeszcze gotowe na odpieranie ataków setek maszyn tego typu, ale dodał, że reakcja NATO na rosyjskie prowokacje powinna być stanowcza.

Odniósł się też do niedawnego pomysłu ukraińskich polityków, aby państwa stowarzyszone zestrzeliwały rosyjskie drony jeszcze na ukraińskim niebie.

Sikorski o zestrzeliwaniu dronów nad Ukrainą: Powinniśmy to przemyśleć

"Jeżeli pytacie mnie państwo o mój osobisty pogląd: uważam, że powinniśmy to przemyśleć" - powiedział Sikorski pytany o przechwytywanie rosyjskich dronów poza polską przestrzenią powietrzną.

"Jeżeli Ukraina poprosi nas o zestrzeliwanie (dronów i innych obiektów latających - red.) nad jej terytorium, to będzie to dla nas korzystne" - dodał wicepremier w wywiadzie dla niemieckiej gazety.

Miedwiediew: Pomysły Kijowa i "innych idiotów" oznaczają wojnę

Na słowa polskiego wicepremiera zareagował wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew.

"Wdrożenie prowokacyjnego pomysłu Kijowa i innych idiotów, aby stworzyć 'strefę zakazu lotów nad Ukrainą' i pozwolenie krajom NATO na zestrzeliwanie naszych dronów będzie oznaczać tylko jedno: wojnę z Rosją" - stwierdził, cytowany przez propagandową agencję TASS.

Były prezydent Rosji wyśmiał też pomysł natowskiej inicjatywy "Wschodnia Straż", która zakłada wysłanie sprzętu bojowego i żołnierzy do państw NATO leżących blisko granicy z Rosją.

"Wydaje się, że to wszystko, co pozostało z 'koalicji chętnych'" - powiedział, dodając, że ten pomysł go "rozbawił".

List Trumpa do krajów NATO. Wipler: Nie dać się USA wciągnąć w wojnę cłową z Chinami Polsat News Polsat News