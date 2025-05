Miedwiediew grozi "strefą buforową". Tuż przy granicy z Polską

"Strefa buforowa" - to hasło, które kilkukrotnie powtarzane było w przemówieniach Władimira Putina dotyczących wojny w Ukrainie. Kremlowski przywódca po raz ostatni użył go dwa dni temu, zapowiadając działania militarne w kierunku miasta Sumy i Charków. Do terminu postanowił odnieść się także Dmitrij Miedwiediew, który zaprezentował własny scenariusz rozwoju zdarzeń.