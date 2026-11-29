W skrócie Premier Włoch Giorgia Meloni wyraziła stanowczy sprzeciw wobec ukraińskiego ataku na rosyjskie jednostki w Libii, o którym włoski rząd nie został wcześniej poinformowany.

Włoskie media ujawniają kulisy rozmowy, ale i chwil przed nią, kiedy Meloni miała komentować, że ma "dość całej sytuacji".

Wołodymyr Zełenski miał przeprosić premier Meloni za brak koordynacji działań, co stoi w sprzeczności z jego wcześniejszymi zapewnieniami w wywiadzie dla stacji BBC.

Włoskie władze uznały, że operacja w libijskim porcie Bengazi naruszyła suwerenność tego kraju i stworzyła ryzyko rozszerzenia wojny na region Morza Śródziemnego.

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Ukraiński atak na rosyjskie jednostki , otwiera się w nowym okniew pobliżu libijskiego portu Bengazi wywołał napięcia między Rzymem a Kijowem. Włoskie władze nie zostały wcześniej poinformowane o planowanej operacji, co doprowadziło do ostrej reakcji rządu.

Jak donoszą włoskie media, sprawa stała się przedmiotem piątkowej rozmowy telefonicznej Giorgii Meloni z Wołodymyrem Zełenskim, podczas której nie brakowało emocji.

Zełenski miał przeprosić Meloni. Włoskie media ujawniają kulisy rozmowy

Według włoskiego dziennika "Corriere della Sera" Meloni była wściekła, gdy oczekiwała na rozmowę z Zełenskim. Jak donosi gazeta, podczas rozmowy z ukraińskim przywódcą miała dać wyraz swojemu zniecierpliwieniu, stwierdzając, że "ma już tego naprawdę dość".

Do wyjaśnienia sytuacji doszło podczas piątkowej rozmowy telefonicznej przywódców. Jak poinformował włoski dziennik "Il Foglio", Zełenski miał przeprosić Meloni za brak wcześniejszego uprzedzenia o operacji w Libii.

Premier Włoch miała zwrócić uwagę na złożoną sytuację w regionie oraz konieczność uzgadniania podobnych działań z Rzymem. Według gazety oboje przywódcy zgodzili się co do potrzeby utrzymywania stałej komunikacji i współpracy na różnych szczeblach.

Włochy reagują na atak w Libii. Stanowczy komunikat po rozmowie

Po rozmowie kancelaria Giorgii Meloni opublikowała oficjalny komunikat, w którym poinformowano, że premier Włoch wyraziła zaniepokojenie ukraińskim atakiem. Rzym uznał, że operacja naruszyła suwerenność Libii i stworzyła ryzyko rozszerzenia wojny na obszar Morza Śródziemnego.

Meloni podtrzymała poparcie Włoch dla Ukrainy, zaznaczając jednak, że nie oznacza ono akceptacji działań zagrażających bezpieczeństwu jej kraju i regionu.

Co istotne, z komunikatu wynika, że Zełenski przyznał, iż operacja nie została wcześniej skoordynowana z zagranicznymi partnerami. Tym samym jego stanowisko odbiegało od wcześniejszych zapewnień z wywiadu dla BBC. Na tę rozbieżność zwróciła również uwagę agencja Reutera, opisując w sobotę ustalenia dotyczące rozmowy przywódców.

Ukraiński atak w Libii. Włochy zarzuciły Zełenskiemu kłamstwo

Ukraińska operacja została przeprowadzona w nocy z 21 na 22 listopada. Drony morskie zaatakowały rosyjską korwetę rakietową Merkury w porcie Bengazi oraz statek transportowy MV Angara, wykorzystywany według Kijowa do przewożenia uzbrojenia.

Spór zaostrzył się po wywiadzie Zełenskiego dla BBC, w którym ukraiński przywódca zapewniał, że Kijów zawsze koordynuje podobne operacje ze swoimi partnerami. Jego słowom stanowczo zaprzeczył włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani, podkreślając, że Rzym nie został wcześniej poinformowany o planowanym ataku.

Źródła: "Il Foglio", "Corriere della Sera", Reuters



