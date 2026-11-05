W skrócie Melania Trump wezwała przedstawicieli Ukrainy i Rosji do wykorzystania doświadczeń z Oleszek i dążenia do trwałego zakończenia konfliktu zamiast tymczasowego rozejmu.

Wysłannik Władimira Putina, Kiriłł Dmitrijew, podziękował Melanii Trump za rolę w zawieszeniu broni w Oleszkach i przekazał wyrazy wdzięczności od rosyjskiego przywódcy.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski odznaczył Melanię Trump Orderem Księżnej Olgi I klasy za pomoc Ukrainie oraz działania na rzecz poszkodowanych cywilów i dzieci.

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Melania Trump wezwała do wykorzystania doświadczeń z Ołeszek w dalszych rozmowach pokojowych. Podkreśliła przy tym znaczenie wspólnej troski o ludność cywilną.

- Teraz musimy wykorzystać odwagę, którą wykazaliśmy w Ołeszkach, aby znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia, kierując się wspólną troską o los cierpiących, niewinnych ludzi - powiedziała pierwsza dama USA.

- Razem możemy stworzyć coś trwalszego niż tymczasowe zawieszenie broni - dodała.

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Podczas czwartkowego spotkania do tego porozumienia odniósł się również Kiriłł Dmitrijew, wysłannikWładimira Putina. Ocenił, że niedawne zawieszenie broni w Ołeszkach pokazało, co można osiągnąć dzięki połączeniu współczucia, determinacji i współpracy.

Podczas wydarzenia w Białym Domu Dmitrijew przekazał, że Putin osobiście wydawał instrukcje dotyczące operacji i przesłał Melanii Trump podziękowania.

"Wysłannik rosyjskiego przywódcy podziękował pierwszej damie USA za jej zaangażowanie w doprowadzenie do zawieszenia broni" - relacjonowała agencja AP.

Jak przekazał Reuters, wysłannik rosyjskiego przywódcy powiedział również, że Putin docenia działania prezydenta USA na rzecz pokoju.

Za działania humanitarne Melanię Trump odznaczył takżeWołodymyr Zełenski. Dekretem z 2 listopada ukraiński prezydent przyznał jej Order Księżnej Olgi I klasy. W czwartek ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec wręczył Trump odznaczenie.

W uzasadnieniu wskazano na pomoc Ukrainie oraz działania na rzecz dzieci i innych obywateli poszkodowanych przez rosyjską agresję, w tym osób deportowanych i przymusowo przesiedlonych.

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Tymczasowe zawieszenie broni w Ołeszkach i okolicach obowiązywało od 27 października do 1 listopada. Początkowo miało rozpocząć się dwa dni później, jednak termin przyspieszono, aby umożliwić dostarczenie pomocy i ewakuację cywilów. Obszar porozumienia rozszerzono również na część obwodu chersońskiego, przez którą przejeżdżały konwoje humanitarne.

Według Melanii Trump podczas operacji udało się ewakuować niemal 800 osób oraz dostarczyć mieszkańcom niezbędną pomoc. Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec poinformował, że najstarsza osoba, która opuściła okupowane miasto, miała 94 lata, a najmłodsza niewiele ponad rok. Razem z mieszkańcami wywieziono także ich zwierzęta domowe.

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Łubinec wyraził nadzieję, że podobne porozumienia pozwolą przeprowadzić kolejne operacje humanitarne. - Dla mnie niezwykle ważne jest, aby misja humanitarna w Ołeszkach nie pozostała odosobnionym przypadkiem - podkreślił. Jego zdaniem zdobyte doświadczenie może stać się podstawą mechanizmu reagowania na najtrudniejsze kryzysy humanitarne.

Przed czwartkowym spotkaniem Ukrinform informował, że Ukrainę mają reprezentować Łubinec oraz Dawyd Arachamija, szef parlamentarnej frakcji Sługi Narodu. Po stronie rosyjskiej zapowiadano udział wysłannika Władimira Putina Kiriłła Dmitrijewa oraz rzeczniczki praw człowieka Jany Łantratowej.

Spotkanie w Białym Domu odbyło się przed kolejną zapowiadaną rundą rozmów o zakończeniu wojny. Według Reutersa na 10-11 listopada w Abu Zabi planowane jest trójstronne spotkanie przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji.

Źródła: AFP, Reuters, AP



