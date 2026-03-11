Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Medycy przerwali sekcję ukraińskiego żołnierza. "Mógł wybuchnąć w kostnicy"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Podczas sekcji zwłok w ciele zmarłego żołnierza znaleziono granat - poinformowały ukraińskie media, powołując się na szefa biura medycyny sądowej w obwodzie czerniowieckim. Z relacji eksperta wynika, że ładunek "mógł wybuchnąć w kostnicy". Ze względu na sytuację na miejsce sprowadzono pirotechników. To pierwszy raz, gdy materiał wybuchowy znaleziono bezpośrednio w ciele zmarłego żołnierza.

Mundur ukraińskiego żołnierza w kamuflażu z naszywką flagi i emblematem trójzęba, zdjęcie ilustracyjne.
Wojna w Ukrainie. Podczas sekcji zwłok w ciele zmarłego żołnierza znaleziono granat (zdj. ilustracyjne)Kyrylo Chubotin/Ukrinform/NurPhotoGetty Images

W skrócie

  • Podczas sekcji zwłok żołnierza przewiezionego z Rosji do Ukrainy znaleziono niewybuch granatu pod skórą prawego uda.
  • Pracownicy kostnicy zostali ewakuowani, a pirotechnicy usunęli ładunek po jego odkryciu.
  • Wcześniej materiały wybuchowe znajdowano w ubraniach, ale po raz pierwszy odkryto je w ciele zmarłego żołnierza.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło podczas sekcji zwłok zmarłego żołnierza. Ciało zostało przewiezione z Rosji do Ukrainy w ramach wymiany.

O wszystkim poinformował serwis Suspilne, powołując się na słowa szefa biura medycyny sądowej w obwodzie czerniowieckim - Wiktora Baczyńskiego.

Ukraina. W ciele zmarłego żołnierza znaleziono granat

Sytuacja miała miejsce trzy tygodnie temu. Z relacji szefa biura wynika, że granat wystrzelony z ręcznego granatnika przeciwpancernego przeleciał przez jamę brzuszną, ale nie wybuchł - zatrzymał się pod skórą prawego uda.

- Kiedy ekspert rozpoczął sekcję zwłok zmarłego, przeprowadził sekcję jamy brzusznej, klatki piersiowej, dotarł do kończyny i zaczął ją rozcinać, znalazł pod skórą niewybuch granatu. (...) Mógł wybuchnąć w kostnicy - powiedział Baczyński w rozmowie z serwisem Suspilne.

Zobacz również:

Wojna na Ukrainie. Ukraiński wywiad ujawnia tajne raporty Kremla
Wojna w Ukrainie

Odkryli tajne raporty Kremla. Ukraiński wywiad ujawnia

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Szefa biura medycyny sądowej dodał, że po odkryciu wszyscy pracownicy kostnicy zostali ewakuowani, a na miejsce wezwano pirotechników, którzy zajęli się usuwaniem granatu.

    - W takich przypadkach najpierw pracują pirotechnicy, służby ratownicze, a dopiero potem my. (...) Tak się złożyło, że nie stwierdzono od razu, że w ciele zmarłego znajduje się taki ładunek wybuchowy - wyjaśnił Baczyński.

    Wojna w Ukrainie. Kijów uzgodnił z Moskwą wymianę żołnierzy

    Baczyński zwrócił również uwagę, ze wcześniej zdarzały się przypadki znalezienia materiałów wybuchowych, ale po raz pierwszy doszło do tego w samym ciele zmarłego. Do tej pory niewybuchy odkrywano głównie w kieszeniach ubrań.

    Dodajmy, że - jak przypomina serwis Ukraińska Prawda - 26 lutego w ramach akcji repatriacyjnych przekazano tysiąc ciał i szczątków poległych. Według wstępnych informacji strony rosyjskiej zwłoki mogą należeć do żołnierzy z Ukrainy.

    Wymianę pomiędzy Rosją a Ukrainą uzgodniono podczas drugiej rundy negocjacji pokojowych, która miała miejsce w czerwcu zeszłego roku w Stambule. Strony uzgodniły wówczas wymianę wszystkich poważnie chorych jeńców i żołnierzy, którzy mają mniej niż 25 lat. Ponadto umówiono się na wymianę ciał w formule 6 tys. za 6 tys.

    Źródło: Suspilne, Ukraińska Prawda

    Zobacz również:

    Wojna na Ukrainie. Zełenski odpowiada Trumpowi: Teraz już mamy karty
    Wojna w Ukrainie

    Zełenski wraca do burzliwej rozmowy z Trumpem. "Już mamy karty"

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    "Nic nie trafiło". Prokuratura chce wezwać Nawrockiego, reakcja z PałacuPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze