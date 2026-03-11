W skrócie Podczas sekcji zwłok żołnierza przewiezionego z Rosji do Ukrainy znaleziono niewybuch granatu pod skórą prawego uda.

Pracownicy kostnicy zostali ewakuowani, a pirotechnicy usunęli ładunek po jego odkryciu.

Wcześniej materiały wybuchowe znajdowano w ubraniach, ale po raz pierwszy odkryto je w ciele zmarłego żołnierza.

Do zdarzenia doszło podczas sekcji zwłok zmarłego żołnierza. Ciało zostało przewiezione z Rosji do Ukrainy w ramach wymiany.

O wszystkim poinformował serwis Suspilne, powołując się na słowa szefa biura medycyny sądowej w obwodzie czerniowieckim - Wiktora Baczyńskiego.

Ukraina. W ciele zmarłego żołnierza znaleziono granat

Sytuacja miała miejsce trzy tygodnie temu. Z relacji szefa biura wynika, że granat wystrzelony z ręcznego granatnika przeciwpancernego przeleciał przez jamę brzuszną, ale nie wybuchł - zatrzymał się pod skórą prawego uda.

- Kiedy ekspert rozpoczął sekcję zwłok zmarłego, przeprowadził sekcję jamy brzusznej, klatki piersiowej, dotarł do kończyny i zaczął ją rozcinać, znalazł pod skórą niewybuch granatu. (...) Mógł wybuchnąć w kostnicy - powiedział Baczyński w rozmowie z serwisem Suspilne.

Szefa biura medycyny sądowej dodał, że po odkryciu wszyscy pracownicy kostnicy zostali ewakuowani, a na miejsce wezwano pirotechników, którzy zajęli się usuwaniem granatu.

- W takich przypadkach najpierw pracują pirotechnicy, służby ratownicze, a dopiero potem my. (...) Tak się złożyło, że nie stwierdzono od razu, że w ciele zmarłego znajduje się taki ładunek wybuchowy - wyjaśnił Baczyński.

Wojna w Ukrainie. Kijów uzgodnił z Moskwą wymianę żołnierzy

Baczyński zwrócił również uwagę, ze wcześniej zdarzały się przypadki znalezienia materiałów wybuchowych, ale po raz pierwszy doszło do tego w samym ciele zmarłego. Do tej pory niewybuchy odkrywano głównie w kieszeniach ubrań.

Dodajmy, że - jak przypomina serwis Ukraińska Prawda - 26 lutego w ramach akcji repatriacyjnych przekazano tysiąc ciał i szczątków poległych. Według wstępnych informacji strony rosyjskiej zwłoki mogą należeć do żołnierzy z Ukrainy.

Wymianę pomiędzy Rosją a Ukrainą uzgodniono podczas drugiej rundy negocjacji pokojowych, która miała miejsce w czerwcu zeszłego roku w Stambule. Strony uzgodniły wówczas wymianę wszystkich poważnie chorych jeńców i żołnierzy, którzy mają mniej niż 25 lat. Ponadto umówiono się na wymianę ciał w formule 6 tys. za 6 tys.

