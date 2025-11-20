Łukasz Rogojsz, Interia: Jest pan zaskoczony informacjami, które płyną z amerykańskich i brytyjskich mediów na temat nowego "planu pokojowego" dla Ukrainy?

Dr hab. Tomasz Pawłuszko, Uniwersytet Opolski, Sieć Badawcza Łukasiewicz: - Tak.

Bardziej tym, co znajduje się w tym planie, czyli de facto wasalizacją Ukrainy na rzecz Rosji, czy faktem, że prace nad nim odbywały się w całkowitej tajemnicy?

- Myślę, że w Stanach Zjednoczonych walczą ze sobą dwie frakcje. Jedna z nich debatuje w Kongresie nad kolejnymi sankcjami gospodarczymi wobec Rosji i jej partnerów, zwłaszcza energetycznych - Donald Trump stwierdził ostatnio, że nie ma nic przeciwko takim sankcjom. Natomiast druga chce tę wojnę zakończyć na warunkach bardzo zbliżonych do propozycji Kremla. Informacja "Financial Times" o tym planie pokojowym została celowo przekazana jako medialny wyciek, żeby spalić starania przedstawicieli tej drugiej opcji.

Dobrze rozumiem: mamy wojnę frakcji w administracji amerykańskiej?

- Tak przypuszczam, chociaż nie mamy na to niezbitych dowodów. Jednak do momentu naszej rozmowy prezydent Trump nie zdementował medialnych doniesień, a to wygląda na odcięcie się od tych pomysłów. W pracach nad tym planem główną rolę odgrywał Steve Witkoff, który od kilku miesięcy stara się zbliżyć propozycje amerykańskie do rosyjskich, chociaż jak dotąd z kiepskim skutkiem.

Może teraz dopnie w końcu swego?

- Samo sformułowanie, że Stany Zjednoczone i Rosja mają plan dla Ukrainy, jakby to była jakaś afrykańska kolonia, w której toczy się wojna domowa, a wielkie mocarstwa ogłaszają swój werdykt i robią porządek, to bardzo źle wygląda. Ponadto budzi zarówno w Europie, jak i w Ukrainie co najmniej zdziwienie. Przedterminowe ujawnienie tego planu może mieć na celu ośmieszenie go i sprawienie, żeby finalnie te postulaty w ogóle nie znalazły się na stole. Inna sprawa, że większość z nich jest nierealistyczna.

Łatwo będzie ośmieszyć plan, którego architektami - wedle doniesień "Financial Timesa", Axiosa czy telewizji NBC - byli czołowi przedstawiciele amerykańskiej administracji - m.in. wiceprezydent J. D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio, specjalny wysłannik Białego Domu ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff czy doradca i zięć prezydenta Jared Kushner?

- Jeśli okazałoby się prawdą, że wszystkie te postacie stoją za tym planem, świadczyłoby to o wielkich wpływach dyplomacji Kremla w administracji amerykańskiej. Na pewno Rosjanie cały czas są w kontakcie i pilnują, żeby to nie Europejczycy i Ukraińcy mówili Amerykanom, w jaki sposób rozwiązać kryzys w Europie Wschodniej. Kreml stara się być liderem komunikacyjnym, zwłaszcza, że amerykańskich negocjatorów mają dobrze rozpracowanych wywiadowczo.

Prezydent USA Donald Trump Brendan Smialowski AFP

Wspomniana frakcja skłaniająca się do zakończenia wojny na rosyjskich warunkach mogła opracować ten plan w porozumieniu z czołowymi figurami administracji Trumpa, ale za plecami samego prezydenta, bez jego wiedzy i aprobaty?

- Problem w tym, że w przypadku administracji Trumpa niczego nie wiemy na pewno. Zazwyczaj w systemach demokratycznych mamy jasne zasady gry, wiemy, kto jest negocjatorem, kto ma jaki mandat do działania. Tymczasem tutaj mamy wiele zakulisowych rozgrywek ważnych osobistości z administracji amerykańskiej, chociaż same te postacie o tym nie mówią. Byłbym mimo wszystko ostrożny przed stwierdzeniem, że ten plan oddaje poglądy Marco Rubio czy Jareda Kushnera.

A samego Trumpa? Przecież w ostatnich tygodniach nie tylko retorycznie, ale również w zakresie działań dyplomatycznych i gospodarczych, wyraźnie zaostrzył kurs wobec Kremla. Nie pasuje to do zielonego światła dla planu pokojowego, które de facto zakłada wasalizację Ukrainy.

- Zgadzam się. Amerykanie od kilku miesięcy stosują metodę kija i marchewki. Coś obiecują Rosji, coś obiecują Ukrainie, o czymś zapewniają Europejczyków, po czym nadal mamy impas w negocjacjach. Problem z tym najnowszym planem pokojowym jest taki - słusznie wskazała go szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas - że nie ma w nim żadnych zobowiązań po stronie rosyjskiej, po stronie agresora. Amerykańskie propozycje, że w zamian za ustępstwa Ukrainy obejmą gwarancjami bezpieczeństwa Ukrainę, a nawet całą Europę - tu wersje są różne w zależności od źródła - niewiele znaczą, bo wiemy, jak często prezydent Trump zmienia zdanie. Przedmiotowe traktowanie Ukrainy nie może zostać uznane za poważną propozycję na stole.

- Znów zgodzę się z Kają Kallas: nie może być zgody na żaden plan pokojowy niezaakceptowany przez Ukrainę, która prowadzi działania obronne, ale też Europę, która Ukrainę wspiera. Tymczasem plan, o którym rozmawiamy, zakłada kapitulację Ukrainy. Pojawiają się tam takie postulaty jak pozbawienie Ukrainy określonych typów broni, redukcja armii o ponad połowę czy oddanie Rosji całości Donbasu, nawet tej, której nie była w stanie zająć w wyniku działań militarnych. To przypomina Traktat Wersalski. A to w Europie bardzo źle się kojarzy. Prezydent Woodrow Wilson, który brał wówczas udział w negocjacjach, przewraca się w grobie, gdy widzi tę propozycję pokojową.

Administracja amerykańska milczy, bo zdaje sobie sprawę, że przyznanie się do tego planu byłoby dla niej ośmieszające i szkodliwe. Świat odebrałby to jako ugięcie się przed Putinem

Ciężko zrozumieć jeszcze jedną rzecz. W ostatnich miesiącach wydawało się, że Stany Zjednoczone i Europa mówią jednym głosem, jeśli chodzi o zawieszenie broni, negocjacje pokojowe, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Tymczasem ten plan ma taki kształt, jakby ostatnich kilka miesięcy nigdy się nie wydarzyło.

- Dlatego oficjele administracji amerykańskiej solidarnie milczą. Przyznanie się do tego planu oznaczałoby, że przez ostatnie pół roku, a przynajmniej od czasu szczytu na Alasce, nic w rozmowach z Rosją nie osiągnęli.

Skądś ten plan w takim kształcie jednak się wziął.

- Może Rosjanie obiecali Amerykanom coś bezpośrednio, może złożyli jakąś propozycję współpracy dwustronnej w Arktyce, albo jeszcze inny pakiet współpracy, który dla liderów amerykańskich może być atrakcyjny. Tylko przedmiotem sporu jest Donbas i przyszłość Ukrainy. Rosjanie starają się przedstawiać to w formie pakietu, bo wtedy ich oferta jest atrakcyjniejsza dla amerykańskich elit. Widać, że Kreml stara się traktować czołowych polityków amerykańskich - mniej doświadczonych dyplomatycznie od poprzedników - jako oligarchów czy VIP-ów, do których można dotrzeć przekazem "ty mnie, ja tobie". Tyle że zachodnia dyplomacja nie działa w ten sposób od wielu, wielu lat. Wątpię, żeby tego typu przekaz został zaakceptowany.

Teraz ja odwołam się do Kai Kallas, która powiedziała, że plan, w którym nie ma uwzględnionego stanowiska Ukrainy i Europy, nie ma szans na akceptację.

- I ma tu słuszność, dlatego powiedziałem, że prezydent Wilson przewraca się w grobie. Jeśli Stany Zjednoczone i Europa się nie dogadują, to prędzej czy później dochodzi do wielkiej wojny. Mieliśmy pierwszą wojnę światową, potem drugą wojnę światową, wreszcie "zimną wojnę", chociaż akurat tutaj interesy amerykańskie i europejskie były zgodne. W ostatnich kilku latach coś zmieniło się jednak w polityce amerykańskiej, ponieważ Amerykanie zaczęli patrzeć na świat przez pryzmat koncertu mocarstw, gdzie każde mocarstwo ma swoją strefę wpływów i należy zachować między nimi równowagę kosztem mniejszych graczy, terytoriów czy zasobów. To niebezpieczne myślenie dla zachodniej wspólnoty politycznej. Przecież NATO nadal istnieje, nadal istnieją wynikającego z tego zobowiązania i wspólne projekty.

Zapytam wprost: Europa ma możliwość zablokowania planu pokojowego, którego założenia właśnie poznaliśmy? Przecież on jest sprzeczny z tym, o czym zapewniał sam Trump - że to nie Amerykanie będą pilnować pokoju z Rosją i to nie ich wojska trafią na Ukrainę. Europejczycy na pewno nie będą żyrować pokoju zakładającego kapitulację Ukrainy i realizującego niemal wszystkie cele Kremla.

- Jednostronność polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, którą obserwujemy coraz częściej, szkodzi i samej Ameryce, i jej relacjom z sojusznikami, i pozycji Ameryki w świecie. Przypomnijmy: gdy Amerykanie trzymali się z Europejczykami, byli w stanie pokonać każdego przeciwnika. Do dzisiaj ten blok odpowiada za 70 proc. światowych wydatków na zbrojenia oraz najbardziej konkurencyjne, innowacyjne gospodarki globu, które dosłownie i w przenośni mówią tym samym językiem.

- W tym momencie paktowanie z reżimem Władimira Putina, którego "osiągnięcia" na polu polityki i wojny są doskonale znane, nie wygląda ani na pragmatyzm, ani na realizm. Przez ostatnie ponad 120 lat, kiedy Amerykanie brali udział w światowych procesach pokojowych, prawie zawsze udawało im się wynegocjować to, czego chcieli - czy był to porządek po pierwszej wojnie światowej, czy po drugiej wojnie światowej, czy po rozpadzie Związku Radzieckiego. Teraz w sytuacji, gdy mamy projekt porozumienia pokojowego, który jest de facto napisany na Kremlu, to bardzo źle robi pozycji negocjacyjnej i politycznej Ameryki. Dlatego administracja amerykańska milczy, bo zdaje sobie sprawę, że przyznanie się do tego planu byłoby dla niej ośmieszające i szkodliwe. Świat odebrałby to jako ugięcie się przed Putinem.

Po czym poznamy, czy ta propozycja jest balonem próbnym, czy faktycznym scenariuszem zakończenia wojny w Ukrainie?

- Prędzej czy później prezydent Trump albo ktoś wysoko postawiony w jego administracji na ten temat się wypowie. Zapewne usłyszymy, że trwają rozmowy i spotkania z Rosjanami, ale nie ma na razie porozumienia. Albo że na razie mamy jedynie listę różnych propozycji. Zauważmy: nie toczą się rozmowy pokojowe między stronami, nie toczą się nawet rozmowy na temat rozejmu na polu walki czy zawieszenia ognia. A tutaj pojawia się propozycja, jakby Ukraina stała już nad przepaścią i miała zaraz w tę przepaść spaść. To nie ma racji bytu.

