W skrócie Wołodymyr Zełenski zaproponował Donaldowi Trumpowi wykorzystanie systemu Starlink do wsparcia ataków dronów na rosyjskie wyrzutnie rakiet balistycznych, by rozwiązać problem ograniczonych zasobów pocisków Patriot.

Zełenski podczas spotkania w Białym Domu poprosił Trumpa o rozmowę z Elonem Muskiem w sprawie użycia Starlinka na terytorium Rosji. Musk miał jednak odrzucić propozycję bezpośredniego spotkania.

Trump zadeklarował, że rozważy prośbę Zełenskiego.

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Wołodymyr Zełenski miał przekazać propozycję wykorzystania Starlinka przeciwko Rosji podczas wtorkowego zamkniętego spotkania w Białym Domu - podaje "The Atlantic". Scenariusz ten pozwoliłby USA uniknąć dostarczania Ukrainie pocisków przechwytujących Patriot, których zapasy zostały znacząco zredukowane z powodu wojny w Iranie.

Z relacji dwóch urzędników zaznajomionych ze sprawą wynika, że prezydent Ukrainy poprosił Donalda Trumpa, aby ten porozmawiał z prezesem SpaceX Elonem Muskiem o możliwości wykorzystania sieci łączności satelitarnej Starlink na terytorium Rosji. Technologia miałby służyć do kierowania atakami dronów.

Elon Musk do tej pory zezwalał Ukrainie na korzystanie ze Starlinka wyłącznie na swoim terenie, w tym na Krymie i w innych regionach okupowanych przez Kreml. Jednocześnie SpaceX nałożyło ograniczenia na korzystanie z sieci w Rosji.

Zełenski złożył Trumpowi propozycję. W tle Starlink Elona Muska

Źródła donoszą, że Wołodymyr Zełenski wyjaśnił Donaldowi Trumpowi, że Kijów musi mieć możliwość atakowania małych i mobilnych celów na terytorium Rosji. Mowa między innymi o wyrzutniach pocisków balistycznych, które Rosjanie wykorzystują do atakowania ukraińskich miast.

Zełenski podkreślał też, że Ukraina musi przeciwdziałać zagrożeniu rakietowemu, zanim nadejdzie zima. To ze względu na fakt, iż Rosja wówczas może ponownie podjąć próbę wyłączenia ukraińskich systemów energetycznych i grzewczych.

- Nie mając możliwości trafienia wyrzutni na terytorium Rosji, nie mamy jasnego planu na tę zimę - powiedział jeden z urzędników, z którym rozmawiał "The Atlantic".

Trump rozważy prośbę Zełenskiego. Musk miał odrzucić propozycję spotkania

Trump miał powiedzieć podczas rozmowy, że rozważy prośby Zełenskiego, ale nie wskazał, czy ostatecznie się na nie zgodzi.

Jeden z urzędników stwierdził, że ostateczna decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie zależała od tego, czy uzna on, że użycie Starlinka może przyspieszyć zakończenie wojny w Ukrainie. W przeciwnym razie prośba zostanie odrzucona.

Dodajmy, że w trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Ukrainy zwrócił się ponadto z prośbą o spotkanie z Muskiem, aby dokładnie omówić plan niszczenia wyrzutni za pomocą Starlinka. Z informacji, do których dotarł "The Atlantic", wynika, że miliarder odrzucił zaproszenie.

Magazyn przypomina przy tym, że właściciel SpaceX "od dawna sprzeciwiał się wykorzystaniu Starlinka w działaniach wojennych".

Źródła: "The Atlantic", Ukraińska Prawda





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