W skrócie Bojan Pancevski opisał szczegóły ataku na rurociąg Nord Stream 2 w artykule dla "The Times".

Operacja związana z wysadzeniem rurociągu odbyła się mimo trudnych warunków na morzu, a kluczową rolę odegrała kobieta znana jako Freya.

Cztery lata po ataku rurociąg Nord Stream 2 nadal pozostaje nienaprawiony, a Freya pełni funkcję instruktorki w ukraińskiej jednostce wojskowej.

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Bojan Pancevski, dziennikarz od lat zaangażowany w próby ustalenia szczegółów ataku na rurociąg Nord Stream 2, w swojej najnowszej publikacji ujawnił kulisy ataku sprzed lat.

W tekście opublikowanym na łamach brytyjskiego dziennika "The Times", opisuje chwile, które bezpośrednio poprzedziły odpalenie ładunku. Jak przytoczył, tego dnia na morzu panowały wyjątkowo niesprzyjające warunki - na tyle, że kapitan jachtu, którym poruszali się atakujący, zasugerował odwołanie misji.

Wysadzenie Nord Stream 2. Media ujawniają kulisy

Na takie rozwiązanie nie zgodziła się jednak ok. 30-letnia kobieta, którą autor artykułu nazywa Freyą, ukrywając jej tożsamość ze względów bezpieczeństwa. - Pozwólcie mi zrobić to samej, załatwię to szybko - powiedziała wtedy towarzyszom.

Ostatecznie pod wodę zszedł także jej partner i razem podłożyli ładunki, wysadzając jedną z nitek kluczowego rosyjskiego rurociągu.

Jak przytacza autor, Freya przyszła na świat w latach 80 w Kijowie i została wychowana głównie przez matkę. W młodości była imprezowiczką - przez jakiś czas pracowała również jako modelka i znalazła się na okładce magazynu erotycznego.

W tym okresie rozpoczęła także swoją przygodę z nurkowaniem, która stała się jej pasją. Szybko rozwijała swoje umiejętności, aż w końcu zajęła się tą aktywnością zawodowo. Po pewnym czasie stała się już w pełni profesjonalnym nurkiem, eksplorującym podwodne regiony, w które inni się nie zapędzali.

Ukraina - Rosja. Kulisy ataku na Nord Stream 2

Kiedy Rosja uderzyła na Ukrainę w 2022 roku, Freya wraz ze znajomymi przebywała na związanym z nurkowaniem wyjeździe na drugim końcu świata. Mimo to zdecydowała się na powrót do ojczyzny. Zajęła się organizacją pomocy humanitarnej i zbieraniem środków dla żołnierzy.

Ostatecznie jednak to jej zdolności nurka okazały się kluczowe. Ukraińskie służby zapukały do jej drzwi, kiedy poszukiwały osób z wyjątkowymi umiejętnościami, których próżno było szukać w szeregach sił zbrojnych. Freya nie wahała się ani chwili, kiedy po skomplikowanym procesie rekrutacji zaproponowano jej udział w misji.

Ostatecznie Ukraińcy wysłali dwa zespoły - jeden z nich, ten w którym pokładano największe nadzieje, miał uderzyć w TurkStream na Morzu Czarnym. Drugi, po którym nie spodziewano się spektakularnych sukcesów, skierowano na Bałtyk.

Pierwsza z operacji szybko zakończyła się niepowodzeniem, druga z kolei wyraźnie się opóźniała. W międzyczasie na Morzu Bałtyckim pogorszyły się warunki pogodowe - co utrudniało zarówno ukrycie misji, jak i samo jej przeprowadzenie.

Trudna operacja na Bałtyku

Ostatecznie jednak operacja, obejmująca rozmieszczenie kilku ładunków w różnych lokalizacjach, się odbyła - i zakończyła sukcesem. Na rurociągu umieszczono bomby, które wybuchły kilkanaście dni później.

Wybuch ładunków doprowadził do bezprecedensowych uszkodzeń w kluczowym dla przesyłu między Rosją a Europą rurociągu. Europejczycy szukali winnych, Rosjanie naciskali na śledztwo, a Ukraińcy świętowali - choć prezydent Wołodymyr Zełenski oficjalnie deklarował, że nic o ataku nie wiedział.

Cztery lata po akcji ukraińskiej grupy Nord Stream 2 wciąż nie został naprawiony - a sama Freya oficjalnie służy w roli instruktorki w jednej z elitarnych jednostek wojska Ukrainy.

Źródło: The Times





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