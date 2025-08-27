Jak donosi "Politico", prezydent USA Donald Trump przekonał premiera Węgier Viktora Orbana do zmiany stanowiska wobec przystąpienia Ukrainy do UE. Do tej pory węgierski przywódca pozostawał w tej sprawie krytycznie nastawiony.

Trump rozmawiał z Orbanem. Media: Zmiana stanowiska wobec Ukrainy

Dziennikarze powołali się na anonimowe źródła, które wskazały, że nowe podejście Orbana przyczyni się do zmiany dynamiki wobec akcesji Ukrainy oraz Mołdawii do UE.

Wcześniej agencja Bloomberga informowała o tym, że Trump rozmawiał z Orbanem po ostatnim spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami w Waszyngtonie. Według ustaleń mediów prezydent USA wezwał wówczas węgierskiego przywódcę do poparcia członkostwa Ukrainy w UE.

- Poprosiłem prezydenta Trumpa, aby Budapeszt nie blokował naszego przystąpienia do Unii Europejskiej - przekazał dziennikarzom w komunikacie prasowym po spotkaniu w Białym Domu Wołodymyr Zełenski.

Jak wskazał dalej prezydent Ukrainy, "to całkowicie słuszne, że Ukraina chce przystąpić do Unii Europejskiej". - To nasze suwerenne prawo - podkreślił.

Budapeszt wśród miejsc na rozmowy pokojowe. "Zapewnimy warunki"

W ostatnich dniach szef węgierskiego resortu spraw zagranicznych Peter Szijjarto przekazał, że Budapeszt mógłby być miejscem do przeprowadzenia rozmów pokojowych Ukrainy z Rosją. - Zapewnimy odpowiednie, uczciwe i bezpieczne warunki - poinformował.

- Nie znam dziś żadnego europejskiego polityka, poza Viktorem Orbanem, który mógłby rozmawiać na równi z Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem - podkreślił.

Należy zaznaczyć, że otoczenie Viktora Orbana wielokrotnie podkreślało, że dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej związane będzie z zagrożeniem dla bezpieczeństwa, które mogłoby doprowadzić do zwiększenia eskalacji z Rosją.

