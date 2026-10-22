Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Media rozpisują się o Jałcie XXI wieku. Trump planował to od samego początku?

Jakub Pogorzelski

Oprac.: Jakub Pogorzelski

Zorganizowanie spotkania konferencji mocarstw w sprawie Ukrainy z udziałem USA, Chin i Rosji, nazywanej "drugą Jałtą", było celem Donalda Truma od początku jego kadencji - wskazuje "New York Times". Dziennik ocenia, że amerykański prezydent jest gotowy na podobne ustępstwa względem Rosji, na jakie w 1945 roku zgodził się jego poprzednik Franklin Delano Roosevelt w sprawie Polski.

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Po lewej prezydent USA Donald Trump siedzący przy biurku, po prawej zniszczony budynek w Kijowie po rosyjskich atakach.
Donald Trump dąży do zorganizowania "drugiej Jałty" - pisze "New York Times"Facebook.com/DSNS.GOV.UA; JIM LO SCALZO/POOLPAP/EPA

W skrócie

  • Donald Trump dąży do zorganizowania konferencji mocarstw w sprawie Ukrainy z udziałem USA, Chin i Rosji, co media nazywają "drugą Jałtą".
  • Administracja USA ograniczyła pomoc wojskową dla Ukrainy, wstrzymała wsparcie finansowe oraz planuje znaczną redukcję amerykańskich wojsk w Europie - wskazuje "NYT".
  • Wysłannik władz USA Steve Witkoff rozmawiał w środę w Petersburgu z Władimirem Putinem, który zaproponował spotkanie z Trumpem podczas listopadowego szczytu APEC.
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Dyrektor Kennan Institute i autor książki "Zderzenia: Początki wojny w Ukrainie i nowa globalna niestabilność" Michael Kimmage ocenił w dzienniku "New York Times", że podobnie jak niegdyś prezydent Franklin Delano Roosevelt, Donald Trump jest skłonny do kompromisów w imieniu innych. Roosevelt nie upierał się przy autonomii dla Polski i republik bałtyckich w 1945 roku, a Trump jasno dał do zrozumienia, że zaakceptuje okrojoną autonomię Ukrainy - czytamy w amerykańskim dzienniku.

Trump wezwał do zmiany prezydenta Ukrainy. Według Kijowa Biały Dom ograniczył również stronie ukraińskiej dostęp do internetu satelitarnego Starlink i opóźnił dostawę pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Przedstawiciele USA zaprzeczają tym doniesieniom. Jednocześnie Trump zacieśnia stosunki z Rosją, zawierając umowę na zakup rosyjskiego oleju napędowego i rezygnując z nowych sankcji wobec Kremla - przypomniał Kimmage w eseju dla "NYT".

Ruchy Trumpa wobec Rosji. Doniesienia o "drugiej Jałcie"

W ocenie gazety plany zorganizowania konferencji mocarstw - Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin, która miałaby się odbyć na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), zaplanowanego w przyszłym miesiącu, przywodzą na myśl Jałtę XXI wieku, a Chiny zastępują dziś w gronie światowych potęg Wielką Brytanię.

Jednak Rosja nie może świętować zdecydowanego zwycięstwa, które dało Związkowi Radzieckiemu przewagę w 1945 roku; przeciwnie - doświadczyła czegoś znacznie bliższego porażce w Ukrainie. Putin próbuje przekształcić niewygraną wojnę w dyplomatyczne ustępstwa, których Stany Zjednoczone nie mają prawa udzielić - i nie są w stanie zrealizować - ocenił dziennik.

Osiem dekad temu Stany Zjednoczone były jedyną potęgą nuklearną na świecie, a ich udział w wyzwoleniu Europy od faszyzmu spowodował, że cieszyły się również powszechnym zaufaniem i prestiżem moralnym - zaznaczył autor komentarza.

Jak dodał Kimmage, we współczesnych czasach Trump zrujnował reputację Ameryki w Europie - nałożył agresywne cła, groził Grenlandii aneksją, a ponadto planuje znaczne ograniczenie amerykańskiej obecności wojskowej na Starym Kontynencie. Stany Zjednoczone są w Europie potęgą słabnącą, a nie rosnącą w siłę - podkreślił Kimmage.

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USA ograniczają wsparcie dla Ukrainy

Dochodzi do tego podejście Waszyngtonu do wojny Rosji z Ukrainą. Trump zaczął wstrzymywać amerykańską pomoc wojskową dla Kijowa niemal natychmiast po powrocie do Białego Domu. Ograniczył wsparcie finansowe dla Ukrainy niemal do zera i wynegocjował z krajami europejskimi umowę o zakupie sprzętu wojskowego dla Ukrainy od Stanów Zjednoczonych. Osłabił też zobowiązanie NATO do pomocy sojuszniczej, wynikające z Artykułu 5., planując redukcję wojsk w Europie. Ograniczył tym samym ogólną zdolność Europy do odstraszania Rosji i, wprowadzając do relacji transatlantyckich napięcia, utrudnił Ukrainie obronę - ocenił "NYT".

Jednocześnie dziennik przypomniał, że zmiany w Europie, wynikające z postawy Waszyngtonu, były stopniowe, ale znaczące. Niemcy przewodzą w zwiększaniu europejskich budżetów obronnych, a Europa, dzięki swojej zamożności i zaawansowaniu technologicznemu, znajduje się na dobrej drodze do tego, by stać się potęgą przemysłu obronnego. To z kolei sprawia, że Stary Kontynent jest mniej uległy wobec Waszyngtonu.

Europa i Ukraina mają mnóstwo możliwości działania i nie chcą być pionkami na szachownicy - zauważył "NYT".

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Trump zrobił wiele, aby ta wojna stała się wojną Europy. Teraz, gdy tak się stało, najważniejsze pytanie brzmi, czy Europa będzie w stanie utrzymać jednolity front. Stany Zjednoczone nie mogą już cofnąć ewolucji, którą same wywołały - ocenił dziennik.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uczestniczył we wtorek w Oslo w rozmowach z wysłannikiem władz USA Steve'em Witkoffem, a także przywódcami Finlandii i Norwegii. Negocjacje dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, planu jej powojennej odbudowy gospodarczej oraz przyszłej architektury bezpieczeństwa w Europie.

Dzień później, w środę, Witkoff spotkał się w Petersburgu z Władimirem Putinem, który zaproponował rozmowy z Trumpem w Chinach. Kreml już wcześniej sygnalizował możliwość zorganizowania trójstronnego spotkania Putina, Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga podczas szczytu APEC w listopadzie w Chinach.

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