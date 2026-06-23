W skrócie Donald Trump prywatnie zasugerował Wołodymyrowi Zełenskiemu, by Ukraina działała odważniej wobec Rosji, podkreślając wiarę w presję jako narzędzie wpływu na Władimira Putina.

Kijów zaproponował zorganizowanie w Stanach Zjednoczonych szczytu z udziałem Zełenskiego i Putina, a Trump pozytywnie odniósł się do tego pomysłu.

Ostatnie działania militarne Ukrainy miały wpłynąć na ocenę Trumpa co do pozycji Kijowa, co znalazło odzwierciedlenie w końcowym oświadczeniu po szczycie G7.

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Ukraina uważa, że zapewniła sobie poparcie Białego Domu w kampanii mającej na celu zmuszenie Rosji do podjęcia konstruktywnych negocjacji - dowiedział się serwis Kyiv Independent.

Wysoki rangą ukraiński urzędnik przekazał, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump prywatnie powiedział prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, by działał "odważniej".

Informacja na temat ustaleń między amerykańskim i ukraińskim przywódcą pojawia się w momencie, gdy Kijów intensyfikuje starania o zorganizowanie spotkania Zełenskiego z Władimirem Putinem. Pomysł ten poparł Trump, jednak Kreml udziela wymijających odpowiedzi.

"Wierzy w pokój oparty na sile". Trump namawia do działań wobec Putina

- Trump twierdzi, że tak naprawdę nie wierzy, by Putin podjął jakiekolwiek działania bez wywierania na niego presji - dodał urzędnik, zaznajomiony z ustaleniami niedawnego spotkania prezydenta USA z Zełenskim podczas szczytu G7.

Choć amerykańscy urzędnicy nie potwierdzają jednoznacznie, że Trump popiera ukraińskie ataki na terytorium Rosji, twierdzą oni, że amerykański polityk uważa siłę za kluczowy czynnik nacisku. - Prezydent Trump wierzy w pokój oparty na sile - powiedział rozmówca Kyiv Independent.

Plan Zełenskiego, by skłonić Putina do rozmów. "Trumpowi się spodobał"

Na początku czerwca Trump dał do zrozumienia, że popiera bezpośrednie rozmowy Zełenskiego z Putinem. - Nie mam nic przeciwko - mówił. - To znaczy, niech się dogadają - dodał.

Jednak Kreml upiera się, że ewentualne spotkanie może odbyć się wyłącznie w Moskwie. Impas skłonił Kijów do poszukiwania innej drogi.

Według ukraińskich urzędników zespół Zełenskiego doszedł do wniosku, że Putin - który od czasu powrotu Trumpa do Białego Domu stara się unikać otwartego antagonizowania go - miałby znacznie większe trudności z odrzuceniem zaproszenia pochodzącego od prezydenta USA.

Prezydent Ukrainy zaproponował więc, by Trump zorganizował w Stanach Zjednoczonych szczyt z udziałem zarówno Zełenskiego, jak i Putina. - Zełenski zasugerował Trumpowi, żeby sprowadził Putina do Ameryki, co byłoby idealnym rozwiązaniem - powiedział wysoki rangą ukraiński urzędnik. - Donaldowi spodobał się ten pomysł - dodał.

Amerykańscy urzędnicy zaznajomieni z przebiegiem rozmów potwierdzili Kyiv Independent, że Kijów przedstawił taką propozycję. Jednocześnie zaznaczyli, że nie przewiduje się, by takie spotkanie miało miejsce w "najbliższej przyszłości".

Presja na polu bitwy. Pozycja Ukrainy w oczach Trumpa silniejsza?

W ostatnim czasie Ukraina zintensyfikowała działania militarne przeciwko Rosji, Moskwa odpowiedziała tym samym. Jak zwraca uwagę Kyiv Independent, Waszyngton w dużej mierze unika komentowania eskalacji.

Podczas niedawnego spotkania Zełenski pokazał prezydentowi USA zdjęcia zniszczeń spowodowanych rosyjskim atakiem na Ławrę Peczerską w Kijowie, jeden z najważniejszych zabytków religijnych i historycznych Ukrainy.

Według źródła zaznajomionego z przebiegiem spotkania Trump był wyraźnie poruszony tym, co zobaczył. Prezydent USA był "rozczarowany" zniszczeniami i "wydawał się wzruszony" - czytamy.

Ukraińscy urzędnicy uważają również, że ostatnie wydarzenia militarne pomogły przekonać Trumpa, że Kijów znajduje się w silniejszej pozycji niż na początku tego roku. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w końcowym komunikacie ze szczytu.

Trump wraz z innymi przywódcami G7 podpisali oświadczenie, w którym potwierdzono "niezachwiane poparcie dla Ukrainy". - Rosja powinna zawrzeć porozumienie - powiedział prezydent USA.





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