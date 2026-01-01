W skrócie Amerykańscy urzędnicy oraz CIA zaprzeczają, jakoby rezydencja Władimira Putina lub sam prezydent Rosji byli celem ataku ze strony Ukrainy.

Prawdziwym celem ukraińskiej operacji miał być obiekt wojskowy w tym samym regionie, ale nie w bezpośrednim sąsiedztwie rezydencji Putina.

Ujawnienie informacji przez CIA miało wpływ na zmianę stanowiska prezydenta Donalda Trumpa wobec incydentu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

CIA nie wykazała próby ataku na Putina - przekazał gazecie anonimowy urzędnik, mający dostęp do informacji wywiadowczych. Sama agencja odmówiła jednak "WSJ" komentarza.

USA, jak informuje dziennik, ustaliły natomiast, co było prawdziwym celem Ukraińców. - Ukraina próbowała zaatakować cel wojskowy znajdujący się w tym samym regionie, co rezydencja Putina, ale nie w pobliżu - przekazało źródło.

Doniesienia wywiadu miały dotrzeć już do Donalda Trumpa, co przełożyło się na nagłą zmianę narracji amerykańskiego prezydenta.

USA. Trump zmienia zdanie względem rzekomego ataku na rezydencję Putina

W środę Trump opublikował bowiem w mediach społecznościowych link do artykułu "New York Post" pt. "Burza Putina o 'ataku' pokazuje, że to Rosja stoi na drodze pokoju", sugerując przy tym, że podziela postawioną w tytule tezę.

"WSJ" donosi, że wpis Trumpa pojawił się już po tym, jak dyrektor CIA John Ratcliffe poinformował prezydenta o prawdziwym przebiegu zdarzeń.

Wcześniej Trump zdawał się wierzyć w narrację Kremla, wedle której Ukraina przeprowadziła nieudany zamach na rezydencję Putina. Podczas jednej z konferencji prasowych powiedział, że "był bardzo zły", na to, co rzekomo się stało. Twierdził, że powiedział mu o tym sam rosyjski dyktator.

Na sugestię, że Putin mógł kłamać, Trump odparł: - To możliwe, ale prezydent Putin powiedział mi, że tak było.

Wojna w Ukrainie. Kijów nie przyznaje się do domniemanego ataku

Kijów konsekwentnie odpiera zarzuty Moskwy w tej sprawie. Według strony ukraińskiej "Putin szuka pretekstu do pogorszenia stosunków między Waszyngtonem a Kijowem i osłabić pozycję Ukrainy w rozmowach pokojowych.

Rosja brnie natomiast w swoją propagandową narrację. W tym celu w środę tamtejsze Ministerstwo Obrony pokazało nagranie, na którym rzekomo ma być widać szczątki jednej z maszyn, które miały lecieć w stronę rezydencji dyktatora.

Źródło: "The Wall Street Journal"

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Szefernaker: Furtka do adopcji dzieci przez pary homoseksualne Polsat News Polsat News