Media o kontrpropozycji Europy i Ukrainy. Odpowiadają na żądania Putina

Jak informował wcześniej "The Wall Street Journal" Władimir Putin miał powiedzieć amerykańskiemu wysłannikowi Steve'owi Witkoffowi, że zgodzi się na całkowite zawieszenie broni, jeśli Ukraina wycofa swoje wojska z całego obwodu donieckiego.

Niedługo później w kolejnej publikacji wskazano, że w odpowiedzi na warunki stawiane przez rosyjskiego przywódcę, Europa oraz Ukraina przygotowały kontrpropozycję.

Wojna w Ukrainie. Europa i Ukraina przygotowały kontrpropozycję w odpowiedzi na plan Putina

Europejscy sojusznicy i Ukraina "odpowiedziały na plan zawieszenia broni Putina kontrpropozycją, która ich zdaniem musi służyć jako ramy, aby zbliżające się rozmowy między Donaldem Trumpem a rosyjskim przywódcą mogły nabrać tempa" - przekazała gazeta, powołując się na dwóch europejskich urzędników.

"The Wall Street Journal" nadmienił też, że europejski plan podkreśla, iż zawieszenie broni musi zostać zawarte przed pojęciem jakichkolwiek innych kroków. Ponadto kontrpropozycja odrzuca ustępstwa terytorialne, których od Ukrainy domaga się Putin, chyba, że wymiana miałaby odbyć się na zasadzie wzajemności.

Oznacza to, jeśli Ukraina miałaby wycofać swoje wojska z terenów, których domaga się Władimir Putin, identyczny ruch musiałaby wykonać strona rosyjska.

Jak czytamy, w opracowaniu kontrpropozycji brali udział przedstawiciele rządów Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, a celem było "wytyczenie wspólnej czerwonej linii z Ukrainą" dla ewentualnych negocjacji.

Wojna w Ukrainie. Donald Trump spotka się z Władimirem Putinem

Plan, o którym informuje amerykańska gazeta, przewiduje również, że "wszelkie ustępstwa terytorialne ze strony Kijowa muszą być zabezpieczone żelaznymi gwarancjami bezpieczeństwa, w tym potencjalnym członkostwem Ukrainy w NATO".

Propozycja miała zostać w sobotę szczegółowo przedstawiona wiceprezydentowi USA J.D. Vance'owi, sekretarzowi stanu Stanów Zjednoczonych Marcowi Rubio. Poinformowani mieli zostać też specjalni wysłannicy administracji Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Keith Kellogg.

Ruch europejskich sojuszników i Ukrainy ma miejsce na kilka dni przed spotkaniem prezydenta USA z Władimirem Putinem. W piątek Trump ogłosił, że 15 sierpnia spotka się z rosyjskim przywódcą na Alasce, co potwierdził Kreml.

Więcej informacji wkrótce

"Polityczny WF": Afera z KPO. Jest dotacja na brydża, szpitalowi nie przyznano INTERIA.PL