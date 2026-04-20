Masowy atak dronów na rosyjskie Tuapse. Płonie port i rafineria
W nocy doszło do wzajemnych ataków dronowych Rosji i Ukrainy. W rosyjskim Tuapse zapłonęły port oraz strategiczna rafineria ropy naftowej, zginęła jedna osoba, a druga została ranna. Tymczasem rosyjskie drony uderzyły m.in. w obwód kijowski, Krzywy Róg i Charków, powodując zniszczenia oraz obrażenia cywilów.
W skrócie
- W Tuapse doszło do eksplozji i pożaru w porcie oraz rafinerii ropy, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a druga została ranna.
- Uszkodzona została rura gazowa oraz elementy kilku budynków, w tym przedszkole, szkoła podstawowa, cerkiew i blok mieszkalny.
- Rosja zaatakowała Ukrainę dronami Shahed, powodując zniszczenia i obrażenia w obwodzie kijowskim, Krzywym Rogu i Charkowie.
Informacje o eksplozjach i pożarze w Tuapse potwierdził gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratjew. Jak przekazał, w wyniku ataku uszkodzona została także rura gazowa, a odłamki dronów i ich szczątki zniszczyły okna oraz elementy kilku budynków w mieście.
Według gubernatora uszkodzenia objęły również obiekty cywilne, w tym przedszkole, szkołę podstawową, cerkiew oraz blok mieszkalny. Władze wprowadziły też czasowe ograniczenia w ruchu lotniczym na lotniskach w Krasnodarze i Gelendżyku.
Tuapsińska Rafineria Ropy Naftowej, należąca do koncernu Rosnieft, jest jednym z największych zakładów tego typu w Rosji i ma strategiczne znaczenie dla sektora paliwowego. Zakład może przetwarzać około 12 milionów ton ropy rocznie, co - jak podkreślają siły Ukrainy - stanowi 4,4 proc. całkowitego wolumenu rafineryjnego w Rosji.
To kolejny ukraiński atak dronowy na te obiekty. Do poprzedniego doszło w nocy z 15 na 16 kwietnia. Wówczas gaszenie ognia zajęło kilka dni. Ponadto ujawniono wyciek produktów ropy naftowej do rzeki Tuapse z powodu pożaru.
Rosyjski atak dronowy na Ukrainę. Ranni i zniszczenia
W nocy Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę dronami Shahed. Celem były m.in. obwód kijowski, Krzywy Róg i Charków.
W obwodzie kijowskim ranny został mężczyzna z rejonu browarskiego, a uszkodzeniu uległy dwa domy prywatne. Służby ratunkowe poinformowały również o pożarze w budynku mieszkalnym i hospitalizacji 51-letniej osoby poszkodowanej.
W Krzywym Rogu rosyjski dron uderzył w budynki wielopiętrowe, jednak według lokalnych władz mieszkańcy nie odnieśli obrażeń. W Charkowie, po ataku na rejon Osnowiański, ranne zostały dwie osoby.
Źródła: Ukrainska Prawda, Reuters