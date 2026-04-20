W skrócie W Tuapse doszło do eksplozji i pożaru w porcie oraz rafinerii ropy, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a druga została ranna.

Uszkodzona została rura gazowa oraz elementy kilku budynków, w tym przedszkole, szkoła podstawowa, cerkiew i blok mieszkalny.

Rosja zaatakowała Ukrainę dronami Shahed, powodując zniszczenia i obrażenia w obwodzie kijowskim, Krzywym Rogu i Charkowie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informacje o eksplozjach i pożarze w Tuapse potwierdził gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratjew. Jak przekazał, w wyniku ataku uszkodzona została także rura gazowa, a odłamki dronów i ich szczątki zniszczyły okna oraz elementy kilku budynków w mieście.

Według gubernatora uszkodzenia objęły również obiekty cywilne, w tym przedszkole, szkołę podstawową, cerkiew oraz blok mieszkalny. Władze wprowadziły też czasowe ograniczenia w ruchu lotniczym na lotniskach w Krasnodarze i Gelendżyku.

Tuapsińska Rafineria Ropy Naftowej, należąca do koncernu Rosnieft, jest jednym z największych zakładów tego typu w Rosji i ma strategiczne znaczenie dla sektora paliwowego. Zakład może przetwarzać około 12 milionów ton ropy rocznie, co - jak podkreślają siły Ukrainy - stanowi 4,4 proc. całkowitego wolumenu rafineryjnego w Rosji.

To kolejny ukraiński atak dronowy na te obiekty. Do poprzedniego doszło w nocy z 15 na 16 kwietnia. Wówczas gaszenie ognia zajęło kilka dni. Ponadto ujawniono wyciek produktów ropy naftowej do rzeki Tuapse z powodu pożaru.

W nocy Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę dronami Shahed. Celem były m.in. obwód kijowski, Krzywy Róg i Charków.

W obwodzie kijowskim ranny został mężczyzna z rejonu browarskiego, a uszkodzeniu uległy dwa domy prywatne. Służby ratunkowe poinformowały również o pożarze w budynku mieszkalnym i hospitalizacji 51-letniej osoby poszkodowanej.

W Krzywym Rogu rosyjski dron uderzył w budynki wielopiętrowe, jednak według lokalnych władz mieszkańcy nie odnieśli obrażeń. W Charkowie, po ataku na rejon Osnowiański, ranne zostały dwie osoby.

Źródła: Ukrainska Prawda, Reuters

