Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Gabinecie Owalnym, gdzie przez pewien moment rozmawiali przy mapie Ukrainy. Zaznaczono na niej terytoria zaatakowanego państwa zajmowane obecnie przez Rosję. Przywódcy w poniedziałek dyskutowali na temat warunków pokoju w Ukrainie po ostatnim szczycie na Alasce.

Mapa Ukrainy w Gabinecie Owalnym. Przedstawia terytoria okupowane przez Rosję

Asystent prezydenta USA Dan Scavino opublikował w mediach społecznościowych czarno-białe zdjęcie przedstawiające obu przywódców na tle mapy. Jak zaznaczył, fotografia została wykonana chwilę przed wielostronnym spotkaniem z europejskimi liderami.

Wśród nich znaleźli się prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Media społecznościowe obiegło także pełne zdjęcie tej mapy. Widać na nim procentowe zajęcie ukraińskiego terytorium przez armię Putina. Z grafiki wynika, że obwód ługański jest przejęty w 99 proc., doniecki w 76 proc., a zaporoski i chersoński w 73 proc. Okupowane obszary oznaczone są na niej wyraźnie innym kolorem.

Rozwiń

Donald Trump rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Gotowość na trójstronne spotkanie

Po godz. 19:00 czasu polskiego rozpoczęło się spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim.

W skład amerykańskiej delegacji weszli także wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz wysłannicy Keith Kellogg i Steve Witkoff. Z kolei ukraiński prezydent pojawił się w Białym Domu w asyście szefa swojego gabinetu Andrija Jermaka i ministra obrony Rustema Umierowa.

- Bardzo dziękuję za przyjazd. Zaszczyt mieć Zełenskiego z nami - zaczął rozmowę prezydent USA.

Jak zaznaczył dalej Trump, aby doszło do zakończenia wojny, "będziemy współpracować z Rosją i Ukrainą". - Będzie dużo pomocy w zakresie bezpieczeństwa - zaznaczył.

- Jeśli wszystko pójdzie dobrze, odbędzie się trójstronne spotkanie - dodał, odnosząc się do organizacji spotkania między nim, Zełenskim i Putinem.

W odpowiedzi prezydent Ukrainy podkreślił, że "jest gotowy" na taki scenariusz. Dalej poruszony został temat zawieszenia broni w Ukrainie. - Nie sądzę, żeby doszło do zawieszenia broni - stwierdził Trump.

Władysław Teofil Bartoszewski w "Graffiti": Waszyngton utrzymuje bardzo dobre stosunki z Polską Polsat News Polsat News