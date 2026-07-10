"Mamy poparcie wśród świty Putina". Zaskakująca deklaracja Zełenskiego
- Mamy poparcie nie tylko wśród partnerów na świecie, ale także wśród otoczenia Putina - powiedział Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy świta prezydenta Rosji zdaje sobie sprawę, że "nie ma alternatywy dla pokoju". - To przekonanie będzie się w Rosji umacniać - powiedział Zełenski.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina ma wsparcie wśród najbliższego otoczenia Władimira Putina w kwestii konieczności zawarcia pokoju.
- Prezydent Ukrainy ocenił, że ataki dronów na rafinerie w głębi Rosji oraz kryzys paliwowy wpływają na nastroje na Kremlu.
- Zełęnski ogłosi także utworzenie nowego dowództwa oraz komponentu Połączonych Sił Szybkiego Reagowania, na czele którego stanie generał brygady Dmytro Wołoszyn.
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W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Zełenski poświęcił uwagę skutkom kolejnych ukraińskich ataków na cele położone w głębi Rosji. W poniedziałek ukraińskie drony spadły na rafinerię w Omsku położonym 2,5 tys. km od frontu. W ocenie prezydenta Ukrainy takie sukcesy mają wpływ nie tylko na zwykłych Rosjan, ale też na najbliższe otoczenie Władimira Putina.
- Mamy wsparcie nie tylko wśród partnerów na świecie, ale także wśród otoczenia Putina w kwestii pokoju. Tam rozumieją, co się dzieje i że nie ma alternatywy dla pokoju. To przekonanie będzie się w Rosji umacniać - powiedział Zełenski.
Zełenski o rozmowach pokojowych: Mamy wsparcie świty Putina
Według Zełenskiego na nastroje na Kremlu wpływać mają nie tylko ukraińskie zdolności rażenia celów położonych u progu Syberii, ale też kryzys paliwowy. Ten dotąd był domeną peryferyjnych obwodów graniczących z Ukrainą i okupowanego Krymu, jednak po ataku najpierw na rafinerię moskiewską, a potem omską, stał się problemem ogólnorosyjskim.
- Kryzys paliwowy pogłębia się, co jest całkowicie uzasadnioną reakcją na niechęć Putina do zakończenia tej wojny. Przedstawiliśmy propozycje, jak przybliżyć pokój - powiedział Zełenski.
Połączone Siły Szybkiego Reagowania nowym kompetentem ukraińskiej armii
Prezydent Ukrainy ogłosił także zmiany w strukturze ukraińskiej armii. Utworzony ma zostać nowy rodzaj specjalnego dowództwa oraz nowy komponent armii - Połączone Siły Szybkiego Reagowania.
- Ma to być nowy komponent Sił Zbrojnych Ukrainy, który połączy w sobie zdolność bojową oddziałów szturmowych, niezbędny komponent bezzałogowy, komponent artyleryjski oraz inne środki umożliwiające jak najszybszą reakcję na froncie, a ponadto ma to być nowoczesny, zaawansowany technologicznie komponent szturmowy - wyjaśnił Zełenski.
Dowódcą Połączone Siły Szybkiego Reagowania został generał brygady Dmytro Wołoszyn, wcześniej dowódca 8. korpusu sił desantowo-szturmowych ukraińskiej armii.