W skrócie Prezydent Wołodymyr Zełenski odrzucił oskarżenia Elona Muska o kłamstwo w sprawie ograniczeń systemu Starshield, powołując się na dowody posiadane przez ukraińską armię.

Elon Musk zarzucił Zełenskiemu mijanie się z prawdą i twierdził, że Ukraina chce wykorzystywać komercyjny system Starlink do ofensywnych operacji wojskowych przeciwko Rosji.

Ukraińskie jednostki zgłaszały utrudnienia w działaniu sieci Starshield na froncie, w tym ograniczenia prędkości uniemożliwiające skuteczne przechwytywanie rosyjskich dronów.

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Wołodymyr Zełenski odpowiedział na oskarżenia Elona Muska, który zarzucił mu kłamstwo w sprawie ograniczeń w działaniu wojskowej wersji systemu Starlink -Starshield na Ukrainie.

- Kiedy powiedziałem, że Starshield nie działa, to była absolutna prawda. A kiedy system znowu zaczął działać - a to było po moich rozmowach z Marco Rubio (może miał powiązania ze SpaceX, nie wiem, bo nie wiem, kto dokładnie się do tego przyczynił - może prezydent, naprawdę nie wiem) - wtedy system znów działał, a wiecie, że nie bawię się w takie gierki. Mamy niezbite dowody na to od naszego wojska - powiedział w wywiadzie dla CNN prezydent Ukrainy.

Zełenski zaznaczył również, że nie miał żadnego powodu, by kłamać w tej sprawie. - Musimy być bardzo poważni, a nie tylko bardzo bogaci. Ci ludzie mają ogromne wpływy w Stanach Zjednoczonych. Muszą wiedzieć: pieniądze nie decydują o wszystkim - stwierdził.

Ukraiński przywódca podziękował jednocześnie SpaceX, władzom USA i europejskim partnerom za pomoc w zapewnieniu łączności satelitarnej. Podkreślił jednak, że wdzięczność nie oznacza przemilczania problemów technicznych.

Musk oskarża Zełenskiego o kłamstwo. Spór o ograniczenia Starshield

Przypomnijmy, że amerykański miliarder twierdził, że ukraiński przywódca wprowadza opinię publiczną w błąd, a Kijów w rzeczywistości chce wykorzystywać cywilną sieć Starlink do ofensywnych operacji wojskowych przeciwko Rosji.

Elon Musk podczas konferencji DealBook Summit przekonywał, że Ukraina chce wykorzystywać komercyjny Starlink do ofensywnych operacji wojskowych, na co SpaceX nie wyraża zgody.

Miliarder twierdził, że ograniczenia prędkości w sieci Starlink obowiązują od dawna. Gdy zwrócono mu uwagę, że Zełenski mówił o wojskowym systemie Starshield, ponownie zakwestionował jego słowa.

- Nie chcę was zaszokować, ale Zełenski nie zawsze mówi prawdę - stwierdził Musk.

Jak informował wcześniej Reuters, ukraińskie jednostki zgłaszały utrudnienia w działaniu Starshield na całej linii frontu. Ograniczenia dotyczące urządzeń poruszających się z prędkością powyżej około 160 km/h utrudniały m.in. przechwytywanie rosyjskich dronów odrzutowych.

Pierwsze problemy pojawiły się w październiku. Po przywróceniu usługi 24 października ograniczenia ponownie wystąpiły w listopadzie.

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Źródła: CNN, Interia, Unian



