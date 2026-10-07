W skrócie Prezydent Ukrainy poinformował o rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Pryłukach, w wyniku którego śmierć poniosło co najmniej pięć osób, a 26 zostało rannych.

Ostrzały objęły także inne miasta, takie jak Dniepr, Krzemieńczuk, Kijów, Aleksandria i Zaporoże, powodując kolejne ofiary i zniszczenia budynków.

Jednym z głównych celów ataków była infrastruktura energetyczna Ukrainy, a prezydent Zełenski podkreślił potrzebę wsparcia w zakresie obrony powietrznej.

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Rosja uderzyła minionej nocy na Ukrainę za pomocą pocisków i dronów. "To był jeden z najbardziej podłych ataków: w sumie 70 rakiet, z których wiele balistycznych, a także shahedy. Niestety, zestrzelono tylko część z nich" - napisał na platformie X ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Ukraina. Zełenski podsumował straty. Kilkanaście ofiar nalotów

Zełenski stwierdził, że w "prezencie" dla Władimira Putina, który w środę obchodzi 74. urodziny, Rosjanie zniszczyli pięciopiętrowy blok mieszkalny w Pryłukach.

"Tragicznie, na razie zgłoszono pięciu zabitych i 26 rannych, w tym pięcioro dzieci. Pod gruzami mogą wciąż znajdować się ludzie" - podał Zełenski. "Służby ratunkowe pracują na miejscu bez przerwy - robiąc wszystko, co możliwe, by odnaleźć każdą osobę".

Oprócz tego rosyjskie ataki poskutkowały uszkodzeniami pięciu bloków w Dnieprze i czterech wieżowców w Krzemieńczuku - tam zginęły dwie osoby, a osiem odniosło obrażenia.

W Kijowie także zginęły dwie osoby, w Aleksandrii kolejne dwie. Dotknięte zostało ponadto Zaporoże, gdzie dron uderzył w wieżowiec. "Ogółem infrastruktura w Kijowie i 12 obwodach znalazła się pod ostrzałem zeszłej nocy" - podsumował prezydent Ukrainy.

Rosja atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną

Według Zełenskiego jednym z głównych celów rosyjskich uderzeń była ukraińska infrastruktura energetyczna.

"Rosjanie chcieli uderzyć boleśnie i demonstracyjnie" - zarzucił lider. "Rosyjskie rakiety balistyczne pozostają największym wyzwaniem" - dodał, apelując o podtrzymanie pomocy sojuszniczej dla Ukrainy.

Prezydent odniósł się też do wtorkowego pożaru w Soczi. U wybrzeży największego letniego kurortu w Rosji w płomieniach stanął tankowiec. Zełenski nazwał to "sprawiedliwą odpowiedzią Ukrainy na wszystkie rosyjskie ataki".

Zełenski potwierdził, że Ukraina zadała cios dwóm jednostkom naftowym i poligonowi szkoleniowemu w Rosji. "Odpowiedź miała również miejsce na Morzu Czarnym" - napisał na X.

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