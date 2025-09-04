Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Macron zdradził ustalenia "Koalicji chętnych". "26 krajów zobowiązało się"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Aktualizacja

26 krajów zobowiązało się do udziału w siłach reasekuracyjnych bądź na lądzie, bądź na morzu czy w powietrzu - przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron na wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim. Jak dodał "celem tych sił nie jest prowadzenie wojny przeciwko Rosji". Ponadto wszystkie kraje, które należą do koalicji zgodziły się na dostarczenie Ukrainie środków, aby była w stanie oprzeć się Rosji.

"Koalicja chętnych" i ustalenia ws. Ukrainy. Emmanuel Macron zabrał głos
"Koalicja chętnych" i ustalenia ws. Ukrainy. Emmanuel Macron zabrał głosPolsat News

W skrócie

  • 26 krajów zadeklarowało udział w siłach reasekuracyjnych w Ukrainie.
  • Celem koalicji chętnych jest zagwarantowanie trwałego pokoju i wsparcie dla Ukrainy.
  • Prezydenci Macron i Zełenski podkreślili znaczenie międzynarodowego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W czwartek w Paryżu zorganizowano spotkanie "koalicji chętnych". Posiedzenie koalicji zostało zorganizowane w formacie hybrydowym - część rozmówców uczestniczyła w nim przez łącze wideo.

Po południu prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił, co udało się ustalić podczas spotkania.

- Ukraina nie wybierała wojny, Ukraina zgodziła się na propozycję Donalda Trumpa dotyczącą bezwarunkowego zawieszenia broni, co miało miejsce w marcu. Od tego czasu Rosja wykonuje masę pozornych ruchów, prowadząc imperialistyczną politykę - mówił Macron.

Koalicja chętnych. Macron o "siłach stabilizujących" w Ukrainie: Zobowiązało się 26 krajów

Jak dodał francuski przywódca, "celem spotkania było uporządkowanie wszelkich negocjacji jakie mogą być toczone". - Ta koalicja chętnych (...), to koalicja pokojowa. To koalicja, która podjęła pewne militarne i polityczne zobowiązania po to, aby zapewnić gwarancje trwałego pokoju - mówił Macron.

- Chcemy dostarczyć środki, aby ukraińska armia była w stanie oprzeć się Rosji i działać odstraszająco (...). Tutaj mamy zgodę wszystkich krajów (35, które należą do koalicji - red.) - podkreślił prezydent Francji.

Kolejnym elementem gwarancji bezpieczeństwa, który udało się ustalić podczas spotkania w Paryżu to siły stabilizujące. - W tej chwili mamy 26 krajów, które zobowiązały się do wysłania sił na teren Ukrainy tak, aby być obecnymi na tej ziemi - mówił.

Zobacz również:

Premier Donald Tusk
Polska

Premier po spotkaniu "Koalicji chętnych". Wskazał rolę Polski

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Emmanuel Macron jednocześnie podkreślił, że "celem tych sił nie jest prowadzenie wojny przeciwko Rosji, tylko zagwarantowanie pokoju i danie sygnału, że w momencie zawieszenia broni będzie ono przestrzegane".

    Prezydent Francji nadmienił też, że "w najbliższych dniach zostanie sfinalizowane amerykańskie wsparcie dla gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy". - Jeśli Rosja będzie odrzucać rozmowy pokojowe, będziemy gotowi podjąć nowe sankcje europejskie wspólnie z USA - zapowiedział Macron.

    Gwarancje bezpieczeństwa. Kraje "przygotowują dokumenty dotyczące udziału"

    Na konferencji prasowej głos zabrał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił, że najważniejsza jest gotowość do wspierania Kijowa w drodze do pokoju.

    - Wszyscy zgodzili się, że siła dla Ukrainy to siła dla pokoju. Pracujemy, aby zapewnić naszą wytrwałość. Rosja odrzuca każą pokojową inicjatywę, nie dostajemy ze strony Putina żadnej zgody na pokój - zaznaczył Zełenski.

    Ukraiński przywódca podkreślił również, że swoim zachowaniem Władimir Putin "próbuje udowodnić, że presja na niego nie ma wpływu". - Naszym zdaniem sytuacja jest inna, presja działa - dodał Wołodymyr Zełenski, zaznaczając, ze m.in. dla rosyjskiej gospodarki i osób handlujących z Moskwą "sytuacja się komplikuje".

    - Każdy kraj koalicji chętnych przygotowuje dokumenty dotyczące jego udziału w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy - przekazał na konferencji prezydent Ukrainy.

    Zobacz również:

    Donald Trump
    Świat

    Zaskakujący apel Trumpa do europejskich liderów. Chodzi o Rosję

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    "Polityczny WF": Czy Konfederacja się rozpadnie? Plan Kaczyńskiego jest jasnyINTERIA.PL

    Najnowsze