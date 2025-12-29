W skrócie Emmanuel Macron zapowiedział szczyt koalicji chętnych w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, który odbędzie się na początku stycznia w Paryżu.

Wstępne rozmowy i negocjacje prowadzone były m.in. przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem.

Trump i Zełenski ogłosili znaczący postęp w negocjacjach dotyczących pokoju w Ukrainie, ale pozostały sporne kwestie związane z terytorium.

"Kraje wchodzące w skład koalicji chętnych spotkają się na początku stycznia w Paryżu aby sfinalizować konkretny wkład każdego z nich" na rzecz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy - ogłosił w poniedziałek na X Emmanuel Macron.

Macron zbierze koalicję chętnych. Kluczową kwestią gwarancja bezpieczeństwa

Jak zaznaczył francuski prezydent, "gwarancje bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Agencja AFP przekazała z kolei, że wcześniej Macron przeprowadził konsultacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz z przywódcami krajów europejskich.

AFP zwraca uwagę, że Macron wystąpił ze swoją inicjatywą wkrótce po rozmowach Zełenskiego i Trumpa w rezydencji amerykańskiego prezydenta na Florydzie, po których amerykański prezydent wyrażał optymizm co do perspektyw zakończenia wojny.

Wojna w Ukrainie. Zełenski zapowiedział kolejne negocjacje z USA

Wpis po spotkaniu z Trumpem zamieścił także Zełenski. "Odbyliśmy merytoryczną dyskusję na wszystkie tematy i jesteśmy niezmiernie wdzięczni za postępy osiągnięte przez zespoły amerykański i ukraiński w ostatnich tygodniach (...) Omówiliśmy wszystkie aspekty ram pokojowych i osiągnęliśmy znaczące rezultaty" - napisał.

Prezydent Ukrainy nie przedstawił szczegółów uzgodnień ani we wpisie, ani podczas wcześniejszej konferencji prasowej z Trumpem.

Zaznaczył jednak, że omówiona została kwestia sekwencji dalszych kroków i obaj zgodzili się, że "gwarancje bezpieczeństwa są kluczowe na drodze do osiągnięcia trwałego pokoju". Zapowiedział również kontynuację rozmów zespołów obu państw w rozpoczynającym się tygodniu, by sfinalizować wszystkie omówione kwestie.

Potwierdził też, że w styczniu "europejscy i ukraińscy liderzy" ponownie udadzą się do Waszyngtonu. "Ukraina jest gotowa na pokój" - podsumował.

Spotkanie Trump - Zełenski. "Uzgodnione około 95 proc. kwestii"

Podczas konferencji prasowej Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego po zakończonym spotkaniu w rezydencji amerykańskiego prezydenta w Mar-a-Lago, obaj przywódcy wyrażali optymizm.

- Omówiliśmy wiele kwestii i myślę, że jesteśmy coraz bliżej porozumienia, może nawet bardzo blisko - powiedział Trump. Zełenski z kolei stwierdził, że w 100 proc. uzgodniono gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, a treść planu pokojowego przyjęto w 90 proc.

Prezydent USA ocenił, że uzgodnione jest ok. 95 proc. kwestii, pozostało jednak kilka szczególnie skomplikowanych.

- Jest jedna lub dwie kwestie bardzo drażliwe, bardzo trudne, ale myślę, że radzimy sobie bardzo dobrze - dodał. Wyjaśnił, że jedna z nich dotyczy terytorium, sugerując, że Ukraina powinna oddać nieokupowane terytoria, zanim przejmie je Rosja.

