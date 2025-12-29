Wojna w Ukrainie
Macron zapowiedział ważny szczyt. Zbierze się w sprawie pokoju w Ukrainie

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Aktualizacja

Europa reaguje po zakończonym spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim na Florydzie. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że na początek stycznia zostanie zwołany szczyt koalicji chętnych. Kolejne informacje przekazał także sam ukraiński przywódca.

Trzech znanych polityków na ciemnym tle, po lewej stronie mężczyzna w garniturze z francuską flagą w tle, pośrodku mężczyzna na tle amerykańskich i ukraińskich flag, po prawej stronie mężczyzna przemawiający przy pulpicie.
Emmanuel Macron zapowiedział spotkanie koalicji chętnych ws. UkrainyLUDOVIC MARIN, JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

  • Emmanuel Macron zapowiedział szczyt koalicji chętnych w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, który odbędzie się na początku stycznia w Paryżu.
  • Wstępne rozmowy i negocjacje prowadzone były m.in. przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem.
  • Trump i Zełenski ogłosili znaczący postęp w negocjacjach dotyczących pokoju w Ukrainie, ale pozostały sporne kwestie związane z terytorium.
"Kraje wchodzące w skład koalicji chętnych spotkają się na początku stycznia w Paryżu aby sfinalizować konkretny wkład każdego z nich" na rzecz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy - ogłosił w poniedziałek na X Emmanuel Macron.

Macron zbierze koalicję chętnych. Kluczową kwestią gwarancja bezpieczeństwa

Jak zaznaczył francuski prezydent, "gwarancje bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Agencja AFP przekazała z kolei, że wcześniej Macron przeprowadził konsultacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz z przywódcami krajów europejskich.

AFP zwraca uwagę, że Macron wystąpił ze swoją inicjatywą wkrótce po rozmowach Zełenskiego i Trumpa w rezydencji amerykańskiego prezydenta na Florydzie, po których amerykański prezydent wyrażał optymizm co do perspektyw zakończenia wojny.

Wojna w Ukrainie. Zełenski zapowiedział kolejne negocjacje z USA

Wpis po spotkaniu z Trumpem zamieścił także Zełenski. "Odbyliśmy merytoryczną dyskusję na wszystkie tematy i jesteśmy niezmiernie wdzięczni za postępy osiągnięte przez zespoły amerykański i ukraiński w ostatnich tygodniach (...) Omówiliśmy wszystkie aspekty ram pokojowych i osiągnęliśmy znaczące rezultaty" - napisał.

Prezydent Ukrainy nie przedstawił szczegółów uzgodnień ani we wpisie, ani podczas wcześniejszej konferencji prasowej z Trumpem.

    Zaznaczył jednak, że omówiona została kwestia sekwencji dalszych kroków i obaj zgodzili się, że "gwarancje bezpieczeństwa są kluczowe na drodze do osiągnięcia trwałego pokoju". Zapowiedział również kontynuację rozmów zespołów obu państw w rozpoczynającym się tygodniu, by sfinalizować wszystkie omówione kwestie.

    Potwierdził też, że w styczniu "europejscy i ukraińscy liderzy" ponownie udadzą się do Waszyngtonu. "Ukraina jest gotowa na pokój" - podsumował.

    Spotkanie Trump - Zełenski. "Uzgodnione około 95 proc. kwestii"

    Podczas konferencji prasowej Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego po zakończonym spotkaniu w rezydencji amerykańskiego prezydenta w Mar-a-Lago, obaj przywódcy wyrażali optymizm.

    - Omówiliśmy wiele kwestii i myślę, że jesteśmy coraz bliżej porozumienia, może nawet bardzo blisko - powiedział Trump. Zełenski z kolei stwierdził, że w 100 proc. uzgodniono gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, a treść planu pokojowego przyjęto w 90 proc.

    Prezydent USA ocenił, że uzgodnione jest ok. 95 proc. kwestii, pozostało jednak kilka szczególnie skomplikowanych.

    - Jest jedna lub dwie kwestie bardzo drażliwe, bardzo trudne, ale myślę, że radzimy sobie bardzo dobrze - dodał. Wyjaśnił, że jedna z nich dotyczy terytorium, sugerując, że Ukraina powinna oddać nieokupowane terytoria, zanim przejmie je Rosja.

