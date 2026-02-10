W skrócie Emmanuel Macron zasugerował kilku europejskim przywódcom wznowienie dialogu z Rosją.

Francuski prezydent podkreślił, że Europa powinna uczestniczyć w rozmowach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie.

Według Macrona Europa powinna wypracować wspólne podejście do kontaktów z Rosją i ustanowić niewielką reprezentację, która będzie prowadzić negocjacje.

Emmanuel Macron zaznaczył, że Europa powinna brać udział w toczących się rozmowach na temat zakończenia wojny w Ukrainie.

- Moje rozumowanie jest dosyć proste: czy chcemy delegować te dyskusje innym? Nasze położenie geograficzne się nie zmieni, niezależnie od tego, czy lubimy Rosję, czy nie. Rosja jutro nadal tu będzie - stwierdził francuski prezydent.

- Dlatego ważne jest, abyśmy ustrukturyzowali wznowienie europejskiej dyskusji z Rosjanami bez naiwności, bez wywierania presji na Ukraińców, ale także tak, aby nie być zależnym od stron trzecich w rozmowach - dodał.

Macron poinformował również, że "zasugerował kilku europejskim kolegom" wznowienie dialogu z Rosją. - Dla niektórych było trochę zbyt wcześnie, aby wysłać doradców dyplomatycznych, tak jak my to zrobiliśmy - stwierdził.

Europa powinna wznowić rozmowy z Rosją? Jasne stanowisko prezydenta Francji

Według francuskiego prezydenta konieczne jest opracowanie wspólnego europejskiego podejścia do kontaktów z Rosją.

- Nie powinno być zbyt wielu rozmówców. Potrzebny jest prosty mandat, prosta reprezentacja. Zobaczymy, jak się zorganizujemy, ale musi być możliwe wznowienie dialogu z Rosją - powiedział.

Emmanuel Macron zaznaczył, że "w dniu, w którym zapanuje pokój, będzie on dotyczył również Europy". - Czy wolałbyś, aby amerykańscy ambasadorzy i wysłannicy negocjowali datę przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej w imieniu Europy? Nie. To kwestia szacunku do samego siebie - dodał.

Prezydent Francji już wcześniej mówił o konieczności wznowienia kontaktów z Rosją. Na początku lutego stwierdził, że "przygotowania trwają, a na szczeblu technicznym toczą się dyskusje" na temat potencjalnej rozmowy z Władimirem Putinem.

Źródło: "Suddeutsche Zeitung"

