W skrócie Ukraina przeprowadziła masowy atak dronów na Niżniekamsk w Tatarstanie, uderzając w jeden z największych rosyjskich zakładów petrochemicznych Nizhnekamskneftekhim.

W Niżniekamsku zdecydowano o tymczasowym odcięciu dopływu ciepłej wody.

Rosyjskie władze potwierdziły zniszczenia w strefie przemysłowej. Przekazały, że dzięki przeprowadzonej ewakuacji w zakładzie nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych.

W osobnym ataku na Taganrog zginął główny inżynier podstacji elektrycznej, a cztery osoby zostały ranne po tym, jak szczątki dronów spadły na pojazdy.

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Z doniesień kanału informacyjnego Exilenova+ wynika, że w Niżniekamsku zaatakowano najprawdopodobniej kompleks petrochemiczny Nizhnekamskneftekhim (NKNK) należący do grupy Sibur.

Wojna w Ukrainie. Masowe ataki w Rosji. Rozległy pożar zakładu petrochemicznego

Świadkowie relacjonują, że nalot nie skończył się po jednym uderzeniu. Podobna informacja ukazała się w przekazie biura prasowego prezydenta Rosji. Jak czytamy, atak przeprowadzony w nocy z soboty na niedzielę był "masowy i długotrwały".

Portal TSN zwraca uwagę, że należący do holdingu Sibur Nizhnekamskneftekhim jest jednym z największych producentów petrochemicznych w Rosji i na świecie. Zakład specjalizuje się w produkcji kauczuków syntetycznych i tworzyw sztucznych.

Jak czytamy, w ubiegłym roku kompleks produkował około trzech milionów ton produktów petrochemicznych. Strona rosyjska potwierdziła, że "doszło do zniszczeń w obiektach strefy przemysłowej", jednak dzięki ewakuacji udało się uniknąć ofiar.

Ukraińskie naloty w Niżniekamsku. W mieście odcięto dopływ ciepłej wody

Podobne doniesienia dotyczą skutków uderzenia w budynek mieszkalny, gdzie również nikt nie zginął. Poszkodowanych objęto pomocą medyczną, utworzono również tymczasowe punkty zakwaterowania.

Jak przekazał mer Radmir Bielajew, w związku z atakiem przedsiębiorstwo energetyczne JSC Tatenergo zdecydowało o tymczasowym odcięciu dopływu ciepłej wody w mieście.

Wcześniej informowano również o ukraińskim uderzeniu w Taganrogu, gdzie zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. "W wyniku ataku wroga (...) zginął mężczyzna - główny inżynier podstacji elektrycznej. (...) Cztery osoby - trzech mężczyzn i jedna kobieta - odniosły obrażenia, gdy szczątki dronów spadły na ich pojazdy na drodze oraz na stacji benzynowej" - przekazał gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar.



