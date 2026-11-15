Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Łuna ognia nad miastem. Ukraina uderzyła 1200 km od granicy

Maria Literacka

Maria Literacka

Ukraina zaatakowała cele w Niżniekamsku w Tatarstanie, w tym jeden z największych rosyjskich zakładów petrochemicznych - podał portal TSN. W sieci pojawiły się nagrania ukazujące rozległy pożar zakładu przemysłowego. Agencja Interfax donosi, że uderzono również w budynek mieszkalny. W mieście tymczasowo odcięto dopływ ciepłej wody.

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Pożar zakładu przemysłowego w Niżniekamsku.
Rosja. Ukraina zaatakowała cele w Niżniekamsku w TatarstanieX/OSINTdefender/Anton Gerashchenko materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraina przeprowadziła masowy atak dronów na Niżniekamsk w Tatarstanie, uderzając w jeden z największych rosyjskich zakładów petrochemicznych Nizhnekamskneftekhim.
  • W Niżniekamsku zdecydowano o tymczasowym odcięciu dopływu ciepłej wody.
  • Rosyjskie władze potwierdziły zniszczenia w strefie przemysłowej. Przekazały, że dzięki przeprowadzonej ewakuacji w zakładzie nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych.
  • W osobnym ataku na Taganrog zginął główny inżynier podstacji elektrycznej, a cztery osoby zostały ranne po tym, jak szczątki dronów spadły na pojazdy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Z doniesień kanału informacyjnego Exilenova+ wynika, że w Niżniekamsku zaatakowano najprawdopodobniej kompleks petrochemiczny Nizhnekamskneftekhim (NKNK) należący do grupy Sibur.

Wojna w Ukrainie. Masowe ataki w Rosji. Rozległy pożar zakładu petrochemicznego

Świadkowie relacjonują, że nalot nie skończył się po jednym uderzeniu. Podobna informacja ukazała się w przekazie biura prasowego prezydenta Rosji. Jak czytamy, atak przeprowadzony w nocy z soboty na niedzielę był "masowy i długotrwały".

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Portal TSN zwraca uwagę, że należący do holdingu Sibur Nizhnekamskneftekhim jest jednym z największych producentów petrochemicznych w Rosji i na świecie. Zakład specjalizuje się w produkcji kauczuków syntetycznych i tworzyw sztucznych.

Jak czytamy, w ubiegłym roku kompleks produkował około trzech milionów ton produktów petrochemicznych. Strona rosyjska potwierdziła, że "doszło do zniszczeń w obiektach strefy przemysłowej", jednak dzięki ewakuacji udało się uniknąć ofiar.

Ukraińskie naloty w Niżniekamsku. W mieście odcięto dopływ ciepłej wody

Podobne doniesienia dotyczą skutków uderzenia w budynek mieszkalny, gdzie również nikt nie zginął. Poszkodowanych objęto pomocą medyczną, utworzono również tymczasowe punkty zakwaterowania.

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Jak przekazał mer Radmir Bielajew, w związku z atakiem przedsiębiorstwo energetyczne JSC Tatenergo zdecydowało o tymczasowym odcięciu dopływu ciepłej wody w mieście.

Wcześniej informowano również o ukraińskim uderzeniu w Taganrogu, gdzie zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. "W wyniku ataku wroga (...) zginął mężczyzna - główny inżynier podstacji elektrycznej. (...) Cztery osoby - trzech mężczyzn i jedna kobieta - odniosły obrażenia, gdy szczątki dronów spadły na ich pojazdy na drodze oraz na stacji benzynowej" - przekazał gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar.

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