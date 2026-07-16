W skrócie W wyniku ataku wroga w Kijowie zginęły dwie osoby, w tym 16-letni chłopiec, a sześć osób zostało rannych.

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że Rosja wystrzeliła cztery rakiety balistyczne w stronę Kijowa, co spowodowało ogłoszenie alarmu lotniczego.

W dwóch dzielnicach Kijowa po ataku wybuchły pożary, a mieszkańcy zostali wezwani do schronienia się w bezpiecznych miejscach.

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"W wyniku ataku wroga w Kijowie zginęły dwie osoby. Sześciu mieszkańców stolicy zostało rannych" - napisał Witalij Kliczko w mediach społecznościowych.

Mer Kijowa podkreślił, że wśród ofiar śmiertelnych jest 16-latek.

Nocny atak na Kijów. Nie żyją dwie osoby

W nocy ze środy na czwartek Siły Powietrzne Ukrainy informowały, że Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi.

"W Kijowie ogłoszono alarm lotniczy z powodu zagrożenia bronią balistyczną wroga" - podano komunikacie. Sprecyzowano, że w stronę ukraińskiej stolicy Rosja wystrzeliła cztery takie pociski.

Władze Kijowa nad ranem przekazały, że w wyniku ataku w dwóch dzielnicach miasta wybuchły pożary.

Według agencji Ukrinform w mieście słychać było eksplozje. "Wróg atakuje miasto pociskami balistycznymi" - ostrzegł szef administracji wojskowej Kijowa Timur Tkaczenko i wezwał mieszkańców do schronienia się w bezpiecznych miejscach.

Kijów pod rosyjskim ostrzałem. Kolejny taki atak

To kolejny atak na ukraińską stolicę w ostatnich dniach. Kijów znalazł się pod ostrzałem także w nocy z poniedziałku na wtorek. Wówczas rosyjskie wojska zaatakowały stolicę Ukrainy rakietami balistycznymi, a w wielu miejscach na terenie miasta wybuchły pożary.

Uderzono m.in. w magazyny w dzielnicy Hołosiivskyi, położonej na południe od centrum Kijowa.

Szczątki bezzałogowców spadły także w rejonie darnickim, podpalając kilka samochodów. "Na szczęście nie ma ofiar ani rannych" - podała wówczas Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.





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