W skrócie Łukaszenka odpowiedział na ostatnie słowa Zełenskiego, który stwierdził, że satrapa "żyje w swoim świecie" i jest "starszym panem".

Dyktator powiedział, że uważał prezydenta Ukrainy "za swojego syna". Jak dodał, słowa Zełenskiego to "kompletna bzdura".

Wcześniej Łukaszenka spotkał się z Putinem na Kremlu, gdzie omawiano plan pokojowy na Ukrainie czy budowę nowej elektrowni atomowej.

Alaksandr Łukaszenka w trakcie spotkania z szefami delegacji państw wchodzących w skład Euroazjatyckiej Rady Międzyrządowej i Rady Szefów Rządów Wspólnoty Niepodległych Państw odniósł się do ostatnich słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Ukraiński przywódca w czasie Warsaw Security Forum stwierdził, że Łukaszenka "żyje we własnym świecie". - Sam go sobie zbudował, odciął się od rzeczywistości (…). Choć on żyje w swoim świecie, czasem wpada tam w gości Putin. I tam dwóch starszych panów coś sobie omawia - powiedział.

Łukaszenka reaguje na słowa Zełenskiego. "Uważałem go za swojego syna"

- Jesteście generałami w gospodarkach swoich krajów - zwrócił się Łukaszenka do uczestników spotkania, dodając: - Ja jestem już, jak niedawno powiedział tutaj mój kolega, którego uważałem za swojego syna, Wołodymyr Zełenski, "staruszkiem".

- Jesteśmy tutaj z Putinem, gdzieś tam "szepczemy po kątach" na szkodę innych. To kompletna bzdura - kontynuował białoruski przywódca.

Wcześniej Łukaszenka widział się z Putinem na Kremlu, gdzie wspólnie omawiali plany wobec Ukrainy. Jak stwierdził satrapa, na stole leży "dobra propozycja" dotycząca zakończenia wojny z Rosją. Zdaniem dyktatora władze w Kijowie powinny ją przyjąć, jeśli nie chcą stracić kraju.

Łukaszenka nie powiedział, na czym wspomniana "dobra propozycja" miałaby polegać. Polityk przekazał jedynie, że plan przedstawiono Donaldowi Trumpowi podczas szczytu z Putinem na Alasce, "a następnie został przekazany do Waszyngtonu do rozpatrzenia i omówienia".

- Rozmawialiśmy o tym z prezydentem Putinem, ale nie będę o tym mówił. Sam prezydent to powie - zakończył białoruski przywódca.

Łukaszenka oferuje Rosji pomoc. Mówił o nowej elektrowni

Białoruska propagandowa agencja Biełta przekazała, że innym z tematów rozmów w Moskwie była propozycja budowy nowej elektrowni atomowej we wschodniej Białorusi.

Łukaszenka tłumaczył, że budowa służyłaby "zapewnieniu energii elektrycznej nowym regionom Rosji". Chodzi o zaatakowane przez Rosję wschodnie regiony Ukrainy.

Białoruski dyktator wymienił cztery obwody: chersoński, zaporoski, ługański i doniecki. Przypomnijmy, na linii frontu znajduje się elektrownia w Zaporożu. Kompleks został zajęty przez Rosjan, a działania zbrojnie uniemożliwiają jego ciągłą pracę.

- Jeśli zapadnie decyzja, natychmiast rozpoczniemy budowę nowego bloku energetycznego lub nowej elektrowni, jeśli będzie taka potrzeba na zachodzie Rosji i w wyzwolonych regionach - zapewnił dyktator.

