W skrócie Alaksandr Łukaszenka zadeklarował chęć zorganizowania spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem w Moskwie, oferując się jako gwarant bezpieczeństwa dla ukraińskiego prezydenta.

Białoruski przywódca stwierdził w wywiadzie dla magazynu Le Point, że bezpośrednie rozmowy trzech narodów słowiańskich pozwoliłyby na szybsze zakończenie wojny niż negocjacje z Europejczykami.

Łukaszenka odniósł się do sytuacji na froncie, oceniając, że Władimir Putin wychodzi zwycięsko z konfliktu w Ukrainie, a w przypadku odmowy negocjacji Zełenski powinien udać się na front.

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Miński satrapa udzielił wywiadu francuskiemu magazynowi Le Point. Jednym z tematów podjętych w trakcie rozmowy była kwestia wojny w Ukrainie i możliwości jej zakończenia.

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Łukaszenka stwierdził, że jest gotowy zaangażować się w proces pokojowy poprzez pomoc w organizacji spotkania Zełenskiego z Putinem.

- Wołodia Zełenski i ja moglibyśmy wsiąść do samolotu i polecieć do Moskwy. Tylko we dwóch. Jako gwarant jego bezpieczeństwa, mógłbym wsiąść z nim do samolotu i polecieć do Moskwy - stwierdził.

- Osiągnęlibyśmy porozumienie szybciej niż z wami (Europejczykami) w sprawie zakończenia tej wojny, dalszego rozwoju itd. I ludzie by to zaakceptowali - przekonywał, podkreślając, że Białoruś, Rosja i Ukraina to "trzy główne narody słowiańskie".

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Na deklaracje białoruskiego przywódcy zareagowała dziennikarka, która stwierdziła, że Wołodymyr Zełenski nie zgodzi się na taki format negocjacji pokojowych.

- Jeśli się nie zgadza, niech walczy. Niech idzie na front z karabinem maszynowym i walczy. Wojna trwa, trzeba ją przerwać. A my moglibyśmy dojść do porozumienia - odpowiedział.

Łukaszenka zapytany został także o sytuację na froncie. Miński satrapa, bez zaskoczenia, stwierdził, że Rosja wychodzi zwycięsko z konfliktu.

- Prezydent Putin, on przecież zwycięża na froncie. Tak czy inaczej, zwycięża - skwitował.



