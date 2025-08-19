W skrócie Białoruś zadeklarowała gotowość do zorganizowania negocjacji z udziałem Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.

Propozycja Mińska pojawiła się po tym, jak USA poinformowały o poszukiwaniu miejsca na rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą.

W Waszyngtonie odbyło się spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami, a także konsultacje telefoniczne Trumpa z Putinem.

- Białoruś nie prosiła o rolę mediatora, ale jeśli będzie to konieczne dla pokoju w naszej bratniej republice, jesteśmy gotowi zorganizować każde spotkanie - powiedziała rzeczniczka przywódcy Białorusi, cytowana przez rosyjskie "Wiedomosti".

Natalia Eismont wskazała, że Alaksandr Łukaszenka nie rozmawiał jeszcze o tym z Donaldem Trumpem, ale jeśli zapadnie taka decyzja, Mińsk stanie na wysokości zadania i zorganizuje rozmowy "na najwyższym poziomie".

Spotkanie Zełenski-Trump-Putin. Białoruś gotowa zorganizować rozmowy

Propozycja Białorusi pojawia się wkrótce po tym, jak rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że Waszyngton poszukuje miejsca, w którym miałyby zostać przeprowadzone negocjacje przywódców Rosji i Ukrainy.

"Politico", powołując się na źródła w administracji Trumpa, wskazywało, że USA zerkają w stronę Budapesztu, który miałby być ich "pierwszym wyborem". Wcześniej donoszono, że Putin proponował, by spotkanie odbyło się w Moskwie. Leavitt informowała, że rosyjski prezydent wyraził już zgodę na rozmowę z Zełenskim.

- Prezydent Trump rozmawiał telefonicznie z prezydentem Putinem, a ten zgodził się rozpocząć kolejną fazę procesu pokojowego - spotkanie prezydenta Putina i prezydenta Zełenskiego - po którym, jeśli to konieczne, nastąpi trójstronne spotkanie między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim i prezydentem Trumpem.

Szczyt w Waszyngtonie okaże się przełomowy?

W trakcie konsultacji Donald Trump odbył też telefoniczną rozmowę z Władimirem Putinem. Prezydent USA poinformował, że "rozpoczął przygotowania do spotkania między nim a prezydentem Zełenskim".

W wywiadzie udzielonym państwowej rosyjskiej telewizji minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow wskazał, że spotkanie Putina z Zełenskim "musi być gruntownie przygotowane".- Moskwa nie rezygnuje z żadnego formatu prac nad uregulowaniem sytuacji na Ukrainie, w tym dwustronnego lub trójstronnego (spotkania - red.) - mówił.

