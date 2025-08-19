Łukaszenka wkracza do gry. Składa ofertę Rosji i Ukrainie
Białoruś jest gotowa, by zorganizować trójstronne negocjacje Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina - zadeklarowała rzeczniczka Alaksandra Łukaszenki Natalia Eismont. Jak zapewniła, Mińsk "zrobi wszystko na najwyższym poziomie". Wcześniej wśród możliwych lokalizacji rozmów Amerykanie mieli wymienić Budapeszt, a Rosjanie - Moskwę.
W skrócie
- Białoruś zadeklarowała gotowość do zorganizowania negocjacji z udziałem Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.
- Propozycja Mińska pojawiła się po tym, jak USA poinformowały o poszukiwaniu miejsca na rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą.
- W Waszyngtonie odbyło się spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami, a także konsultacje telefoniczne Trumpa z Putinem.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
- Białoruś nie prosiła o rolę mediatora, ale jeśli będzie to konieczne dla pokoju w naszej bratniej republice, jesteśmy gotowi zorganizować każde spotkanie - powiedziała rzeczniczka przywódcy Białorusi, cytowana przez rosyjskie "Wiedomosti".
Natalia Eismont wskazała, że Alaksandr Łukaszenka nie rozmawiał jeszcze o tym z Donaldem Trumpem, ale jeśli zapadnie taka decyzja, Mińsk stanie na wysokości zadania i zorganizuje rozmowy "na najwyższym poziomie".
Spotkanie Zełenski-Trump-Putin. Białoruś gotowa zorganizować rozmowy
Propozycja Białorusi pojawia się wkrótce po tym, jak rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że Waszyngton poszukuje miejsca, w którym miałyby zostać przeprowadzone negocjacje przywódców Rosji i Ukrainy.
"Politico", powołując się na źródła w administracji Trumpa, wskazywało, że USA zerkają w stronę Budapesztu, który miałby być ich "pierwszym wyborem". Wcześniej donoszono, że Putin proponował, by spotkanie odbyło się w Moskwie. Leavitt informowała, że rosyjski prezydent wyraził już zgodę na rozmowę z Zełenskim.
- Prezydent Trump rozmawiał telefonicznie z prezydentem Putinem, a ten zgodził się rozpocząć kolejną fazę procesu pokojowego - spotkanie prezydenta Putina i prezydenta Zełenskiego - po którym, jeśli to konieczne, nastąpi trójstronne spotkanie między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim i prezydentem Trumpem.
Szczyt w Waszyngtonie okaże się przełomowy?
W poniedziałek w Waszyngtonie odbyło się spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Oprócz ukraińskiego prezydenta, amerykański przywódca gościł w Białym Domu również prezydent Francji Emmanuel Macron, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, premier Włoch Georgia Meloni, prezydent Finlandii Alexander Stubb, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
W trakcie konsultacji Donald Trump odbył też telefoniczną rozmowę z Władimirem Putinem. Prezydent USA poinformował, że "rozpoczął przygotowania do spotkania między nim a prezydentem Zełenskim".
W wywiadzie udzielonym państwowej rosyjskiej telewizji minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow wskazał, że spotkanie Putina z Zełenskim "musi być gruntownie przygotowane".- Moskwa nie rezygnuje z żadnego formatu prac nad uregulowaniem sytuacji na Ukrainie, w tym dwustronnego lub trójstronnego (spotkania - red.) - mówił.