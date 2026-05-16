Wojna w Ukrainie
Łukaszenka pod silną presją Kremla. "Nie należy lekceważyć"

Aleksandra Czurczak

Dmytro Kułeba ocenił, że białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka znajduje się pod silną presją Moskwy i nie chce bezpośredniego udziału w wojnie przeciwko Ukrainie, jednak może być do tego zmuszany przez Kreml. Dyplomata odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który ostrzegał, że Rosja podejmuje kolejne próby wciągnięcia Białorusi w działania zbrojne.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Alaksandr Łukaszenka na tle mapy
Białoruś wciągnięta do wojny. Łukaszenka pod presją KremlaDeepState / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Dmytro Kułeba stwierdził, że Alaksandr Łukaszenka odczuwa silną presję ze strony Moskwy i może być zmuszany do udziału w wojnie, mimo że nie chce bezpośrednio angażować się w konflikt z Ukrainą.
  • Według oceny Kułeby, istnieje zagrożenie otwarcia nowego frontu przez Białoruś lub intensyfikacji ataków jako element strategii Rosji, a armia białoruska mimo wsparcia Rosji nie dorównuje potencjałem Siłom Zbrojnym Ukrainy.
  • Strona ukraińska deklaruje gotowość do obrony, a Białoruś prowadzi mobilizację i pracuje nad nowym programem zbrojeniowym, co stanowi ważny czynnik ryzyka dalszej eskalacji konfliktu w regionie.
Przypomnijmy, że Wołodymyr Zełenski w piątek ostrzegł przed atakiem z terenu Białorusi na państwa NATO - Litwę lub Łotwę. Według prezydenta Ukrainy Moskwa nakłania Alaksandra Łukaszenkę do operacji wojskowej na jednym z dwóch kierunków - północnym, przeciw NATO, lub południowym, na odcinku kijowsko-czernihowskim.

Dmytro Kułeba, komentując te doniesienia, zaznaczył, że "nie należy lekceważyć deklaracji" Mińska o przygotowaniach do konfliktu. Jego zdaniem nie są to jedynie propagandowe gesty, lecz element realnej presji politycznej ze strony Rosji.

- Kiedy ktoś tak mówi, to nie jest to zwykła brawura. Jest presja: on (Łukaszenka - red.) nie chce walczyć, ale Putin chce, żeby walczył - mówił Kułeba.

Według byłego szefa ukraińskiej dyplomacji Władimir Putin ma do wyboru dwa główne warianty działań. Pierwszy zakłada otwarcie nowego, mniej bronionego frontu z terytorium Białorusi, co mogłoby zmusić Ukrainę do przerzucenia części sił z Donbasu na północ.

Drugi scenariusz to intensyfikacja uderzeń na zaplecze Ukrainy jako próba kompensacji niepowodzeń na froncie. Kułeba ocenił, że wzrost liczby ataków może być elementem szerszej strategii wyjścia z impasu militarnego, a nie wyłącznie odpowiedzią na działania Kijowa.

Białoruś. Słaba armia i ryzyko destabilizacji reżimu

Kułeba podkreślił, że potencjał białoruskiej armii nie może być porównywany z Siłami Zbrojnymi Ukrainy. Jego zdaniem, nawet przy wsparciu Rosji, Białoruś nie byłaby w stanie prowadzić skutecznych działań na dużą skalę.

Dodał również, że ewentualne wciągnięcie kraju do wojny mogłoby poważnie zachwiać systemem władzy Łukaszenki. Jak stwierdził, białoruski przywódca opiera się na kontroli wewnętrznej i pozorach stabilności, które w warunkach konfliktu mogłyby szybko się załamać.

Dyplomata ocenił też, że struktury bezpieczeństwa Białorusi są w dużej mierze zależne od Rosji, co ogranicza realną suwerenność państwa.

Ryzyko eskalacji. Przygotowania militarne Białorusi

Strona ukraińska deklaruje gotowość do obrony i wzmacnia północne kierunki potencjalnych działań. Tymczasem Mińsk kontynuuje przygotowania wojskowe, w tym punktową mobilizację oraz prace nad nowym programem zbrojeniowym na lata 2026-2030, o czym informował minister obrony Wiktor Chrenin.

Według ukraińskich i zachodnich ocen sytuacja na Białorusi pozostaje jednym z kluczowych czynników ryzyka dalszej eskalacji konfliktu w regionie.

