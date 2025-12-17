Wojna w Ukrainie
Łukaszenka o zakończeniu wojny w Ukrainie. "Gdyby to zależało od Trumpa"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Gdyby zależało to tylko od Trumpa, wojna skończyłaby się dawno temu -stwierdził Alaksandr Łukaszenka w wywiadzie dla jednej z amerykańskich stacji. Białoruski przywódca ocenił, że choć kluczowa jest rola USA, konflikt ma charakter wielostronny. Podkreślił, że to Mińsk "znajduje się na granicy wojny" i zaproponował negocjacje w stolicy Białorusi.

Alaksandr Łukaszenka mówi o zakończeniu wojny w UkrainieLaski DiffusionEast News

W skrócie

  • Łukaszenka twierdzi, że gdyby to od Trumpa zależało, wojna w Ukrainie już by się zakończyła.
  • Białoruski przywódca podkreśla wielostronny charakter konfliktu i kluczową rolę Stanów Zjednoczonych.
  • Proponuje powrót do rozmów pokojowych w Mińsku oraz ostrzega przed eskalacją wojny.
Alaksandr Łukaszenka w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Newsmax odniósł się do wojny w Ukrainie, tłumacząc, dlaczego jego zdaniem Donald Trump nie doprowadził dotąd do jej zakończenia.

- Gdyby to zależało tylko od Trumpa, wojna dawno by się skończyła. Są tu jednak dwie skonfliktowane strony -Rosja i Ukraina. A my, Białoruś, jesteśmy na granicy tego konfliktu. Dlatego jest to proces wielostronny. Sam Trump tego problemu nie rozwiąże - powiedział białoruski przywódca.

    Jednocześnie zaznaczył, że stanowisko Waszyngtonu ma kluczowe znaczenie, a ewentualne wycofanie się USA z aktywnego zaangażowania mogłoby pogłębić kryzys.

    Plany pokojowe Rosji i Ukrainy. Odmienne wizje zakończenia wojny

    Białoruski przywódca przekonywał, że zarówno Władimir Putin, jak i Wołodymyr Zełenski dążą do pokoju. Różnica, według Łukaszenki, polega na odmiennym postrzeganiu tego, jak wojna powinna się zakończyć. 

    - Jeśli ten konflikt będzie się utrzymywał i ta eskalacja będzie trwała, może się to źle skończyć dla Europy i świata. Z pewnością przerodzi się w jakiś konflikt globalny. Dlatego trzeba go ugasić teraz - tłumaczył Białorusin.

    Wojna w Ukrainie. Rola Białorusi i presja na Kijów

    Łukaszenka zaznaczył, że Białoruś została wciągnięta w konflikt ze względu na swoje położenie geograficzne. Twierdził, że Mińsk znajduje się na granicy wojny i również jest zainteresowany jej zakończeniem.

    Najgroźniejszym elementem obecnej sytuacji - jak mówił - jest jej kontynuacja. W jego ocenie każda wojna ostatecznie kończy się pokojem i podobnie stanie się w przypadku Ukrainy.

    W ostatnich tygodniach Łukaszenka kilkukrotnie zabierał głos na temat możliwych rozmów pokojowych. Proponował m.in. powrót do formatu negocjacji w Mińsku, określanego jako "Mińsk-3", na wzór porozumień z lat 2014-2015.

    Twierdził też, że Ukraina powinna zgodzić się na plan pokojowy wypracowany przez USA i Rosję, sugerując, że brak porozumienia może mieć dla niej dramatyczne konsekwencje. Wcześniej apelował również do prezydenta Zełenskiego, by nie blokował negocjacji i szukał kompromisów, także w kwestiach terytorialnych.

    Źródła: UNIAN, Espreso.tv

