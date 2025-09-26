W skrócie Alaksandr Łukaszenka zaproponował budowę nowej elektrowni atomowej na wschodzie Białorusi, by zasilała prądem cztery zaanektowane regiony Ukrainy.

Putin pozytywnie odniósł się do propozycji, deklarując, że finansowanie inwestycji nie stanowi problemu.

Podczas spotkania poruszono również kwestię zakończenia wojny w Ukrainie, jednak nie podano szczegółów przedstawionej "dobrej propozycji".

Alaksandr Łukaszenka przyleciał do Moskwy z roboczą wizytą. W piątek został przyjęty na Kremlu przez Władimira Putina. Politycy nie szczędzili sobie przyjaznych gestów. W sumie spotkanie przywódców trwało ponad pięć godzin.

Białoruska propagandowa agencja Biełta przekazała, że jednym z tematów rozmów była propozycja budowy nowej elektrowni atomowej we wschodniej Białorusi.

Łukaszenka tłumaczył, że budowa służyłaby "zapewnieniu energii elektrycznej nowym regionom Rosji". Chodzi o zaatakowane przez Rosję wschodnie regiony Ukrainy.

Łukaszenka oferuje Rosji pomoc. Mówił o nowej elektrowni

Białoruski dyktator wymienił cztery obwody: chersoński, zaporoski, ługański i doniecki. Przypomnijmy, na linii frontu znajduje się elektrownia w Zaporożu. Kompleks został zajęty przez Rosjan, a działania zbrojnie uniemożliwiają jego ciągłą pracę.

- Jeśli zapadnie decyzja, natychmiast rozpoczniemy budowę nowego bloku energetycznego lub nowej elektrowni, jeśli będzie taka potrzeba na zachodzie Rosji i w wyzwolonych regionach - zapewnił Alaksandr Łukaszenka.

Władimir Putin odpowiedział na propozycję swojego białoruskiego sojusznika. - Kwestia finansowania w ogóle nie ma znaczenia. Jeśli jest odbiorca, który będzie pobierał energię elektryczną i płacił odpowiednią stawkę, to nie ma żadnego problemu - zauważył.

Wojna w Ukrainie. Łukaszenka wprost: Na stole leży dobra propozycja zakończenia konfliktu

W kwestii Ukrainy Łukaszenka wskazał, że na stole leży "dobra propozycja" dotycząca zakończenia wojny z Rosją. Zdaniem dyktatora władze w Kijowie powinny ją przejąć, jeśli nie chcą stracić kraju.

Łukaszenka nie powiedział na czym wspomniana "dobra propozycja" miałaby polegać. Polityk przekazał jedynie, że plan przedstawiono Donaldowi Trumpowi podczas szczytu z Putinem na Alasce, "a następnie został przekazany do Waszyngtonu do rozpatrzenia i omówienia".

- Rozmawialiśmy o tym z prezydentem Putinem, ale nie będę o tym mówił. Sam prezydent to powie - zakończył białoruski przywódca.

Źródło: Biełta, Reuters

