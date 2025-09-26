Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Łukaszenka ma propozycję dla Putina. Wskazał na wschodnie regiony Ukrainy

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Nowa elektrownia atomowa na wschodzie Białorusi mogłaby zapewnić prąd zaanektowanym przez Rosję czterem regionom wschodniej Ukrainy - zaproponował Alaksandr Łukaszenka na spotkaniu z Władimirem Putinem. Przywódca Rosji przyjął propozycję z zadowoleniem. - Kwestia finansowania w ogóle nie ma znaczenia - podkreślił. Łukaszenka mówił też o zakończeniu wojny w Ukrainie. Jak zaznaczył, na stole leży "dobra propozycja", ale nie podał jej założeń.

Alaksandr Łukaszenka z wizytą w Rosji. Rozmawiał z Władimirem Putinem
Alaksandr Łukaszenka z wizytą w Rosji. Rozmawiał z Władimirem PutinemRAMIL SITDIKOVAFP

W skrócie

  • Alaksandr Łukaszenka zaproponował budowę nowej elektrowni atomowej na wschodzie Białorusi, by zasilała prądem cztery zaanektowane regiony Ukrainy.
  • Putin pozytywnie odniósł się do propozycji, deklarując, że finansowanie inwestycji nie stanowi problemu.
  • Podczas spotkania poruszono również kwestię zakończenia wojny w Ukrainie, jednak nie podano szczegółów przedstawionej "dobrej propozycji".
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Alaksandr Łukaszenka przyleciał do Moskwy z roboczą wizytą. W piątek został przyjęty na Kremlu przez Władimira Putina. Politycy nie szczędzili sobie przyjaznych gestów. W sumie spotkanie przywódców trwało ponad pięć godzin.

Białoruska propagandowa agencja Biełta przekazała, że jednym z tematów rozmów była propozycja budowy nowej elektrowni atomowej we wschodniej Białorusi.

Łukaszenka tłumaczył, że budowa służyłaby "zapewnieniu energii elektrycznej nowym regionom Rosji". Chodzi o zaatakowane przez Rosję wschodnie regiony Ukrainy.

Łukaszenka oferuje Rosji pomoc. Mówił o nowej elektrowni

Białoruski dyktator wymienił cztery obwody: chersoński, zaporoski, ługański i doniecki. Przypomnijmy, na linii frontu znajduje się elektrownia w Zaporożu. Kompleks został zajęty przez Rosjan, a działania zbrojnie uniemożliwiają jego ciągłą pracę.

- Jeśli zapadnie decyzja, natychmiast rozpoczniemy budowę nowego bloku energetycznego lub nowej elektrowni, jeśli będzie taka potrzeba na zachodzie Rosji i w wyzwolonych regionach - zapewnił Alaksandr Łukaszenka.

Zobacz również:

J.D. Vance krytycznie o Rosji i wojnie w Ukrainie. Ostrzegł, że Donald Trump traci cierpliwość
Świat

J.D. Vance pogroził Rosji palcem. "Będzie w bardzo złej sytuacji"

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Władimir Putin odpowiedział na propozycję swojego białoruskiego sojusznika. - Kwestia finansowania w ogóle nie ma znaczenia. Jeśli jest odbiorca, który będzie pobierał energię elektryczną i płacił odpowiednią stawkę, to nie ma żadnego problemu - zauważył.

    Wojna w Ukrainie. Łukaszenka wprost: Na stole leży dobra propozycja zakończenia konfliktu

    W kwestii Ukrainy Łukaszenka wskazał, że na stole leży "dobra propozycja" dotycząca zakończenia wojny z Rosją. Zdaniem dyktatora władze w Kijowie powinny ją przejąć, jeśli nie chcą stracić kraju.

    Łukaszenka nie powiedział na czym wspomniana "dobra propozycja" miałaby polegać. Polityk przekazał jedynie, że plan przedstawiono Donaldowi Trumpowi podczas szczytu z Putinem na Alasce, "a następnie został przekazany do Waszyngtonu do rozpatrzenia i omówienia".

    - Rozmawialiśmy o tym z prezydentem Putinem, ale nie będę o tym mówił. Sam prezydent to powie - zakończył białoruski przywódca.

    Źródło: Biełta, Reuters

    Zobacz również:

    Dmitrij Pieskow odpowiedział na sugestię Wołodymyra Zełenskiego. - Nieodpowiedzialne - ocenił rzecznik Kremla
    Ukraina - Rosja

    Rosja grzmi po słowach Zełenskiego. "Nieodpowiedzialne groźby"

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Budka w "Gościu Wydarzeń" o nocnej prohibicji: Jestem zwolennikiemPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze