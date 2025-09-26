Łukaszenka ma propozycję dla Putina. Wskazał na wschodnie regiony Ukrainy
Nowa elektrownia atomowa na wschodzie Białorusi mogłaby zapewnić prąd zaanektowanym przez Rosję czterem regionom wschodniej Ukrainy - zaproponował Alaksandr Łukaszenka na spotkaniu z Władimirem Putinem. Przywódca Rosji przyjął propozycję z zadowoleniem. - Kwestia finansowania w ogóle nie ma znaczenia - podkreślił. Łukaszenka mówił też o zakończeniu wojny w Ukrainie. Jak zaznaczył, na stole leży "dobra propozycja", ale nie podał jej założeń.
W skrócie
- Alaksandr Łukaszenka zaproponował budowę nowej elektrowni atomowej na wschodzie Białorusi, by zasilała prądem cztery zaanektowane regiony Ukrainy.
- Putin pozytywnie odniósł się do propozycji, deklarując, że finansowanie inwestycji nie stanowi problemu.
- Podczas spotkania poruszono również kwestię zakończenia wojny w Ukrainie, jednak nie podano szczegółów przedstawionej "dobrej propozycji".
Alaksandr Łukaszenka przyleciał do Moskwy z roboczą wizytą. W piątek został przyjęty na Kremlu przez Władimira Putina. Politycy nie szczędzili sobie przyjaznych gestów. W sumie spotkanie przywódców trwało ponad pięć godzin.
Białoruska propagandowa agencja Biełta przekazała, że jednym z tematów rozmów była propozycja budowy nowej elektrowni atomowej we wschodniej Białorusi.
Łukaszenka tłumaczył, że budowa służyłaby "zapewnieniu energii elektrycznej nowym regionom Rosji". Chodzi o zaatakowane przez Rosję wschodnie regiony Ukrainy.
Łukaszenka oferuje Rosji pomoc. Mówił o nowej elektrowni
Białoruski dyktator wymienił cztery obwody: chersoński, zaporoski, ługański i doniecki. Przypomnijmy, na linii frontu znajduje się elektrownia w Zaporożu. Kompleks został zajęty przez Rosjan, a działania zbrojnie uniemożliwiają jego ciągłą pracę.
- Jeśli zapadnie decyzja, natychmiast rozpoczniemy budowę nowego bloku energetycznego lub nowej elektrowni, jeśli będzie taka potrzeba na zachodzie Rosji i w wyzwolonych regionach - zapewnił Alaksandr Łukaszenka.
Władimir Putin odpowiedział na propozycję swojego białoruskiego sojusznika. - Kwestia finansowania w ogóle nie ma znaczenia. Jeśli jest odbiorca, który będzie pobierał energię elektryczną i płacił odpowiednią stawkę, to nie ma żadnego problemu - zauważył.
Wojna w Ukrainie. Łukaszenka wprost: Na stole leży dobra propozycja zakończenia konfliktu
W kwestii Ukrainy Łukaszenka wskazał, że na stole leży "dobra propozycja" dotycząca zakończenia wojny z Rosją. Zdaniem dyktatora władze w Kijowie powinny ją przejąć, jeśli nie chcą stracić kraju.
Łukaszenka nie powiedział na czym wspomniana "dobra propozycja" miałaby polegać. Polityk przekazał jedynie, że plan przedstawiono Donaldowi Trumpowi podczas szczytu z Putinem na Alasce, "a następnie został przekazany do Waszyngtonu do rozpatrzenia i omówienia".
- Rozmawialiśmy o tym z prezydentem Putinem, ale nie będę o tym mówił. Sam prezydent to powie - zakończył białoruski przywódca.
Źródło: Biełta, Reuters