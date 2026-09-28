W skrócie Rosyjski dron zaatakował budynek Narodowej Akademii Nauk, powodując pożar; ludzie uciekali przez okna.

Ukraińskie służby ratunkowe szukają osób, które mogły zostać uwięzione w płonącym budynku.

Do ataków doszło też w innych miejscach. W wyniku ataku w centrum Kijowa zginęła jedna kobieta, a trzy osoby zostały ranne.

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Rosjanie przeprowadzili w poniedziałek atak dronowy na centrum ukraińskiej stolicy. Do jednej z eksplozji doszło w okolicy niemieckiej ambasady w Kijowie.

Dron uderzył w budynek Narodowej Akademii Nauk. Na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych widać ludzi, którzy uciekają z płonącego budynku przez okna. Widać również, jak nad budynkiem unoszą się kłęby czarnego dymu.

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Akcja służb po ataku na Kijów. "Szukają osób uwięzionych w budynku"

Informację o tym, że celem ataku padła właśnie Narodowa Akademia Nauk, potwierdził w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski. Jak zapewnił, ekipy ratowników "szukają osób, które mogły zostać uwięzione w środku" budynku.

Zełenski dodał, że w poniedziałek w Kijowie pod ostrzałem znalazły się również m.in. firma farmaceutyczna oraz stacje benzynowe.

W miejscowości Dniepr w środkowo-wschodniej części Ukrainy zaatakowano "centrum biznesowe", a w innych miastach i regionach - również obiekty cywilne, przedsiębiorstwa i infrastrukturę komunikacyjną - wymieniał prezydent Ukrainy.

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"Niestety, zginęli ludzie" - przekazał. Zełenski złożył kondolencje bliskim ofiar i rannych oraz zapowiedział, że działania Kremla "z pewnością spotkają się z odpowiedzią". "Rosja musi ponieść odpowiedzialność za to wszystko i ponieść realne konsekwencje" - napisał.

Atak w centrum Kijowa. Nie żyje kobieta, są też ranni

Mer Kijowa Witalij Kliczko informował o atakach w dzielnicy szewczenkowskiej w centrum stolicy. "Dron uderzył w budynek niemieszkalny. Wybuchł pożar. Służby ratownicze są w drodze na miejsce zdarzenia" - napisał na Telegramie.

"W historycznym centrum Kijowa, w budynku niemieszkalnym, gdzie uderzył wrogi dron, zginęła jedna kobieta. Trzy osoby zostały ranne" - napisał w kolejnym wpisie, dodając, że poszkodowani trafili do szpitali.

Informację o rannych i ofiarach potwierdził także przewodniczący Szewczenkowskiej Rejonowej Administracji Państwowej Ołeksandr Sazanowicz. "Jestem na miejscu zdarzenia (...). Niestety, są ranni i ofiary. Na miejscu obecne są wszystkie niezbędne służby ratownicze" - napisał.

Sazanowicz zaapelował też do okolicznej ludności o niezbliżanie się do miejsca ataku oraz o nieutrudnianie działań służb.



