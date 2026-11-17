W skrócie Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner planują w czwartek spotkanie z europejskimi dyplomatami w Berlinie w sprawie wojny w Ukrainie - ustalił portal Axios.

Wołodymyr Zełenski poinformował o aktywnych działaniach dyplomatycznych i udziale zespołu USA oraz przedstawicieli najważniejszych państw europejskich w dotychczasowych rozmowach.

Sam prezydent USA Donald Trump ma zaplanowane na czwartek spotkania z przywódcami Chin oraz Rosji, podczas których - według zapowiedzi - osobiście będzie poruszał temat wojny w Ukrainie.

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Jeszcze w tym tygodniu może dojść do spotkania Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z ukraińskimi i europejskimi urzędnikami. Celem - jak ustalił portal Axios - ma być omówienie gwarancji bezpieczeństwa oraz planu odbudowy Ukrainy po wojnie z Rosją.

Informatorzy Axiosa donoszą, że Waszyngton stara się dla równowagi utrzymywać negocjacje zarówno z Moskwą, jak i europejskimi sojusznikami Kijowa. W ubiegłym tygodniu amerykańscy dyplomaci mieli poprosić Kreml o przedstawienie nowej propozycji umowy pokojowej.

Berlin. Ludzie Trumpa mogą przybyć na konsultacje z Europą

Według źródeł Axiosa rozmowy planowane są na czwartek w Berlinie, gdzie tego samego dnia odbędzie się szczyt tzw. koalicji chętnych. Biuro kanclerza Niemiec Friedricha Merza zapowiedziało, że koalicja omówi trwające działania dyplomatyczne oraz dalsze wsparcie dla Kijowa. Nie potwierdzono jednak zaproszenia dla amerykańskich dyplomatów.

Osoba zaznajomiona z planami Białego Domu twierdzi, że o wojnie w Ukrainie osobiście będzie mówił także prezydent USA Donald Trump. Ten ma zaplanowane na czwartek spotkanie z przywódcami Chin oraz Rosji -Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem.

Wojna w Ukrainie. Negocjacje z Rosją, Zełenski zabrał głos

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że strona ukraińska kontraktowała się tego dnia z amerykańskimi i europejskimi zespołami negocjacyjnymi. "Trwają aktywne wysiłki dyplomatyczne i mamy nadzieję, że nie pójdą na marne" - napisał na platformie X.

"Amerykański zespół również jest aktywnie zaangażowany - Steve Witkoff i Jared Kushner dołączyli do dyskusji online. Po raz pierwszy Europa była reprezentowana w tej dyskusji przez pełną grupę tych, którzy będą ją reprezentować w negocjacjach z Rosjanami - Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy, Polskę, przedstawicieli UE z Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej oraz przedstawiciela NATO" - poinformował Zełenski.

Ukraiński lider zaznaczył, że dyskusja była trudna, ale - jak zapowiedział - na spotkaniu koalicji chętnych w Berlinie "zostaną wypracowane konkretne wspólne kroki w procesie negocjacyjnym".

Portal Axios zwraca uwagę, że nadal jednak nie wiadomo, jaka będzie rola Europy w procesie pokojowym i czy faktycznie będzie miała bezpośredni głos w przypadku zawarcia porozumienia Ukrainy z Rosją.

Według Witkoffa i Kushnera Kreml zgodził się, by europejska dyplomacja włączyła się do rozmów. Natomiast Jurij Uszakow, doradca Putina, w poniedziałek stwierdził, że taka decyzja jeszcze nie zapadła.

Źródła: Axios, "The Washington Post"



