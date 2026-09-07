W skrócie Rosja przeprowadziła ataki na Mariupol i Zaporoże kilka godzin po zakończeniu wizyty delegacji USA w Kijowie, powodując pożary w centrach handlowych.

W obwodzie zaporoskim wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia atakiem rakietowym, a lokalne władze informowały także o aktywności rosyjskiego lotnictwa i zagrożeniu pociskami kierowanymi.

Mimo zapowiedzianego przez Kreml trzydniowego wstrzymania ataków w czasie obecności amerykańskiej delegacji na Ukrainie i w Rosji odnotowano uderzenia dronami, a ukraińska obrona powietrzna zneutralizowała ponad 1,5 tysiąca rosyjskich jednostek.

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W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże - przekazał na Telegramie szef zaporoskiej administracji wojskowej Iwan Fedorow. "Centrum handlowe stanęło w ogniu. Nie było ofiar" - przekazał.

Media społecznościowe obiegły także zdjęcia i nagrania przedstawiające uderzenie dronów na Mariupol w obwodzie donieckim. Jak informuje portal Ukraińska Prawda, tam również doszło do pożaru obiektu handlowego.

Wojna w Ukrainie, Rosja atakuje. Najwyższy stopień zagrożenia w Zaporożu

O godzinie 5.30 czasu lokalnego Fedorow przekazał, że w obwodzie zaporoskim wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia atakiem rakietowym. Wydano też komunikaty o aktywności taktycznej rosyjskiego lotnictwa oraz potencjalnym pojawieniu się w przestrzeni powietrznej pocisków kierowanych.

Ataki nastąpiły kilka godzin po tym, jak - zgodnie z komunikatem ukraińskiego przewoźnika kolejowego Ukrzaliznycia - wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa opuścili Kijów po negocjacjach. Dzień wcześniejSteve Witkoff i Jared Kushner spotkali się w Moskwie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Kreml miał wstrzymać uderzenia. Naloty w czasie wizyty delegacji USA

W sobotę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reutera, oświadczył, że Rosja wstrzyma się z atakami przez trzy dni. Decyzja miała związek z wizytą amerykańskiej delegacji w Rosji i Ukrainie. Wcześniej z propozycją tymczasowego zawieszenia broni wyszli ukraińscy dyplomaci, jednak - jak przekazał szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow - Putin na nią nie odpowiedział.

Mimo deklaracji Kremla przez weekend notowano ataki dronami na Ukrainę. Jak wynika z danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, na które powołuje się Ukraińska Prawda, minionej doby tamtejsza obrona powietrzna zneutralizowała ponad 1,5 tysiąca rosyjskich jednostek.

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Źródła: Ukraińska Prawda, Reuters



